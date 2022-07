En anticipación a la visita del presidente estadounidense Joe Biden a Israel, Autoridad Palestina y a Arabia Saudita, el liderazgo palestino, encabezado por el presidente Mahmoud ‘Abbas, articuló claramente lo que esperaba rindiera dicha visita – es decir, el cumplimiento de una serie de compromisos que Biden afirmó haría durante su campaña electoral y desde el inicio de su presidencia. Los puntos principales de estas demandas son los siguientes: sacar de la lista de organizaciones terroristas que posee el Congreso estadounidense a la OLP; la reapertura de la representación de la OLP en Washington, la cual fue clausurada por la administración anterior; reabrir el consulado de los Estados Unidos en Jerusalén oriental, que sirvió como representación estadounidense ante la Autoridad Palestina hasta que fue cerrada tras el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel realizado por la administración Trump; renovar la ayuda financiera estadounidense a la Autoridad Palestina, detenida en agosto del año 2018 por el presidente Trump; ejercer presión significativa sobre Israel para que detenga lo que los líderes palestinos denominan actividades unilaterales de asentamiento por parte de Israel en territorio de Cisjordania, sus intentos de cambiar el estatus quo en Jerusalén oriental y Al-Aqsa y la escalada de sus acciones contra los palestinos; una reiteración del compromiso de Estados Unidos con la solución de dos estados y una acción seria para renovar las negociaciones entre los palestinos e Israel.

Estas demandas fueron expresadas repetidamente en reuniones y contactos entre funcionarios palestinos y estadounidenses antes de la visita que realizará Biden y en comunicados de prensa por parte de funcionarios palestinos.[1] Según los informes, la atmósfera de estos intercambios fue bastante tensa, luego de que los estadounidenses le informaran a los palestinos que estas medidas no serían promovidas en un futuro cercano. El enfado y la frustración de los palestinos con la postura estadounidense hizo que estos redujeran sus expectativas sobre la visita y también amenazaran con que, si la visita no produce ningún avance o crea un horizonte político y si no se cumplen ninguna de sus demandas, estos se verán obligados a implementar las decisiones tomadas por el Consejo Central de la OLP en febrero del 2022. Estas decisiones incluyen suspender el reconocimiento dado por la OLP a Israel, revocar todos sus acuerdos con este y detener la coordinación conjunta en el área de seguridad con Israel, entre otras medidas. En uno de sus discursos, ‘Abbas amenazó implícitamente con tomar medidas también contra los Estados Unidos y señaló que boicoteó a la administración Trump en protesta por sus políticas y al así llamado Acuerdo del Siglo.[2] A instancias de los estadounidenses y aparentemente también de elementos regionales, ‘Abbas decidió posponer la implementación de estas decisiones hasta después de la visita de Biden.

Este informe dará un repaso a las expresiones de frustración de los líderes palestinos y sus amenazas en tomar medidas después de que ocurra la visita.

El liderazgo de la Autoridad Palestina reduce las expectativas en anticipación a la visita y amenaza con tomar medidas después de que ocurra

Los informes del último mes en los medios de comunicación palestinos y árabes indican que el presidente ‘Abbas y otros líderes de la Autoridad Palestina están enojados y frustrados luego de producirse las reuniones y contactos que estos mantuvieron con los estadounidenses en anticipación a la visita de Biden. Estos encuentros les llevaron a entender que la administración Biden no tiene intención de satisfacer rápidamente sus demandas ni tampoco poner énfasis en el tema palestino, ya sea por la oposición del gobierno israelí o porque otros temas ocupan actualmente el tope en la agenda estadounidense, tales como la guerra en Ucrania, la rivalidad con Rusia y China y el programa nuclear iraní.

Otro tema que enfureció a los líderes palestinos fue un informe filtrado a finales del mes de mayo, en el que se afirmaba que, ante las firmes objeciones de Israel, la administración estadounidense revocó su decisión de reabrir el consulado en Jerusalén oriental, a favor de gestos alternos: mejorar la Unidad de Asuntos Exteriores de la embajada estadounidense en Israel y colocarla directamente bajo la autoridad del Departamento de Estado.[3] Esta información filtrada, así como también las reuniones entre las partes que, según algunos informes, fueron «tensas» e «iracundas», llevaron a los líderes palestinos a reducir sus expectativas sobre la visita.[4] El miembro del Comité Ejecutivo de la OLP ‘Azzam Al-Ahmad, por ejemplo, dijo varios días antes de la visita que «no era nada optimista» al respecto.[5]

Periodistas palestinos: No tenemos ilusiones ni grandes esperanzas en la visita

Artículos en la prensa palestina también llamaron a reducir las expectativas respecto a la visita. Bassem Barhoum escribió en su columna en el diario de la Autoridad Palestina Al-Hayat Al-Jadida que «los palestinos no se hacen ilusiones ni tienen grandes esperanzas en esta visita». Los principales objetivos de la visita de Biden, dijo, son garantizar la seguridad de Israel y abordar la crisis energética mundial y las repercusiones de la guerra en Ucrania. Para ello, la administración Biden “busca bajar las llamas del conflicto palestino por ahora,… para evitar así que la situación estalle e impida que los estadounidenses logren los objetivos antes mencionados”, concluyó Barhoum.[6]

‘Abd Al-Majid Sweilem, columnista del diario palestino Al-Ayyam, también afirmó que la visita fue un gesto diplomático y nada más, y llamó a no esperar demasiado de ello. En una columna publicada el día 2 de junio, este escribió lo siguiente: «Parece ser que estamos exagerando enormemente la importancia de la visita del presidente de los Estados Unidos a Ramala… La administración estadounidense no oculta sus posturas e intenciones y no incluyen la intención de adoptar una nueva política. Al contrario, la administración estadounidense se niega abiertamente a hacer algo más allá de subrayar la importancia de la solución de dos estados…»[7] En otra columna publicada dos semanas después, este escribió que «la visita a Tel Aviv y Ramalá… es una visita secundaria en la periferia de los verdaderos objetivos de la visita del presidente… La visita a Ramala no es más que un gesto diplomático”.[8]

Informes: ‘Abbas amenazó a funcionarios estadounidenses con revocar el reconocimiento palestino de Israel y los acuerdos pactados con este

La frustración con la postura de la administración estadounidense, luego de darse cuenta de que es poco probable que la visita produzca un avance político significativo y que Biden no tiene intenciones de cumplir con las demandas palestinas, llevó a Mahmoud ‘Abbas a amenazar con tomar medidas muy duras y efectivas, en un intento por presionar a Israel, Estados Unidos y a otros elementos a nivel internacional para de esta manera reiniciar el proceso político. En mensajes que este transmitió en las últimas semanas a los Estados Unidos y a otros elementos regionales e internacionales, ‘Abbas amenazó con implementar las decisiones tomadas por el Consejo Central de la OLP en el mes de febrero del presente año 2022 si la visita no logra crear un horizonte político y no conduce a la implementación de las demandas palestinas y a las promesas hechas por Biden. Las decisiones en cuestión implican suspender el reconocimiento que hace la Autoridad Palestina a Israel hasta que este reconozca un estado palestino en las fronteras de 1967 cuya capital sea Jerusalén oriental, revocar todos los acuerdos de la OLP con Israel, suspender la coordinación de seguridad conjunta con Israel en todas sus formas y redactar medidas prácticas para transformar la Autoridad Palestina en un estado palestino soberano.[9]

Según informes en la prensa árabe, en la tensa conversación telefónica entre ‘Abbas y Blinken a finales del mes de mayo, ‘Abbas, después de darse cuenta de que Biden no tenía la intención de cumplir ni siquiera una de las demandas palestinas, amenazó con tomar nuevas medidas e implementar las decisiones tomadas por el Consejo Central. Blinken, en respuesta, le pidió que se abstuviera de dar nuevos pasos que pudieran avergonzar a la administración estadounidense antes de la visita de Biden.[10] Según el diario Al-Quds Al-Arabi, ‘Abbas expresó advertencias similares en su reunión con Barbara Leaf, amenazando con implementar las decisiones del Consejo Central si Biden no cumple con ninguno de sus compromisos. Los estadounidenses respondieron nuevamente instándolo a que no realizara ninguna medida que pudiera empeorar la situación antes de producirse la visita.[11]

‘Abbas: Tomaremos decisiones en contra de los Estados Unidos, tal como lo hicimos en el pasado

Recientemente, las amenazas palestinas también comenzaron a expresarse en las declaraciones oficiales de ‘Abbas y de los líderes palestinos, aunque parece ser que las súplicas de los funcionarios estadounidenses y otros han llevado a ‘Abbas a posponer la toma de las decisiones hasta después de la visita de Biden. En una sesión realizada por el gobierno palestino el día 27 de junio, ‘Abbas dijo que la insistencia de los estadounidenses y especialmente de Blinken, de posponer repetidamente la reapertura del consulado en Jerusalén oriental lo llevó a decidir implementar las resoluciones del Concejo Central de la OLP. ´Abbas dijo: «Las cosas seguían siendo complicadas, así que decidimos implementar los pasos necesarios que el Consejo Central había decidido. En respuesta, hubo una avalancha de contactos con nosotros. Barbara Leaf nos visitó a nosotros y a Israel varias veces. Ella dijo: ‘Espero que usted retrase implementar la decisión por 24 horas’. Luego dijo, ‘retráselas por unos días, hasta después de la visita de Biden’. Yo le dije que ya habíamos tomado las decisiones, pero el hecho es que varios elementos nos pidieron que esperáramos un poco y finalmente decidí convocar al Comité Central de Fatah y al Comité Ejecutivo de la OLP y dejar que ellos decidieran. Yo les dije a los miembros de estos comités honestamente: «Esta es la situación. Si desean implementar algunas de las decisiones contra Israel, tienen mi consentimiento y si desean implementar todas las decisiones contra Israel, tienen mi consentimiento. Si desean implementar algunas de las decisiones contra los Estados Unidos, tienen mi consentimiento y si desean implementarlas todas, tienen mi consentimiento para ello también… Ellos respondieron: ‘Posponga usted la decisión hasta después de la visita de Biden’ y eso es lo que hicimos». ‘Abbas instruyó al gobierno de la Autoridad Palestina a prepararse considerando las decisiones que desean implementar y las posibles implicaciones de estas para el pueblo palestino.

Además, aparentemente, con el fin de demostrar su seriedad, ‘Abbas señaló que la Autoridad Palestina ya ha tomado y ha implementado decisiones en contra de Israel y Estados Unidos en el pasado: «Cuando el entonces primer ministro israelí Binyamin Netanyahu decidió instalar magnetómetros en las entradas a Al-Aqsa, nosotros suspendimos la coordinación conjunta en el área de seguridad. En otra ocasión nos negamos a recibir las transferencias de impuestos de Israel debido a que los israelíes se negaron a reconocer las resoluciones de las Naciones Unidas y los acuerdos que firmamos con ellos… Cuando Trump lanzó el Acuerdo del Siglo… nosotros decidimos boicotear a Estados Unidos «Todos perdieron la cabeza. ¿Cómo nos atrevemos a boicotear a los Estados Unidos? Se detuvieron todos los contactos con Trump; nos negamos y no queremos recibir nada de él, ni siquiera llamadas telefónicas, durante tres años. Cuando asistí a la Asamblea General de las Naciones Unidas, me negué a celebrar reuniones con los estadounidenses. Mantuvimos estas medidas hasta que Trump fue derrocado…»[12]

Secretario General de la OLP Hussein Al-Sheikh: Si la visita nos deja con las manos vacías, nos veremos obligados a implementar las decisiones

La amenaza de implementar las decisiones del Consejo Central también fue hecha por otros funcionarios palestinos. El secretario general de la OLP Hussein Al-Sheikh, dijo el día 6 de julio en declaraciones a la prensa: “Si la visita de Biden no conduce al cumplimiento de sus compromisos, especialmente la creación de un horizonte político, esta será una visita fallida. Entonces todos enfrentaremos una situación terrible de desesperanza entre los palestinos… y exigiremos que la comunidad internacional cumpla con su responsabilidad».[13] Al-Sheikh aclaró lo siguiente: «El liderazgo palestino ha aprobado una serie de medidas cuya implementación ha sido pospuesta hasta después de la visita del presidente Joe Biden, a pedido de nuestros hermanos árabes, nuestros aliados extranjeros y la administración estadounidense. Yo espero que no nos veamos obligados a implementarlos. Esperamos un verdadero e importante avance, pero si la visita nos deja con las manos vacías, creo que los líderes palestinos no tendrán otra opción que tomar… El tema palestino no puede ser ignorado y su resolución no puede ser pospuesta”.[14]

Secretario general del Comité Central de Fatah Jibril Al-Rajoub: Después de la visita, los líderes palestinos discutirán los pasos necesarios a tomar

El secretario general del Comité Central de Fatah Jibril Al-Rajoub realizo comentarios similares en una entrevista realizada el 5 de julio para el canal Al-Sharq: “Luego de la visita de Biden, los líderes palestinos se reunirán para discutir los pasos que deben tomarse en la siguiente etapa, ante el hecho de que la administración estadounidense no está haciendo ningún esfuerzo para presionar a Israel a que detenga sus políticas de asentamiento, ocupación y de socavar la solución de dos estados». El presidente ‘Abbas, agregó este, le ha informado al secretario de Estado estadounidense Blinken que tiene la intención de implementar una serie de decisiones tomadas por las instituciones palestinas si la postura estadounidense no cambia y si Israel continúa negándose a poner fin a la ocupación. Este señaló que los palestinos también sienten «cierta ira» hacia los nueve países árabes que asistirán a la próxima cumbre en Jeda con Biden, una cumbre que no se espera aborde el tema palestino. Sin embargo, este enfatizó que aunque no se espera que la visita de Biden produzca ningún progreso en el frente palestino, los palestinos han decidido “no interrumpirlo”.[15]

Diario de la Autoridad Palestina: Si la visita de Biden no logra poner fin al estancamiento político, solo nos quedarán recetas para la violencia

El editorial del día 26 de junio del diario de la Autoridad Palestina Al-Hayat Al-Jadida citó un artículo del ex-canciller jordano Marwan Al-Mu’asher y de la analista política y activista de los derechos humanos Zaha Hassan, publicado recientemente en la revista estadounidense Foreign Affairs,[16] en el que le advertían a la administración Biden que su política hacia los palestinos era una receta para la violencia. El editorial aclaró que, si la visita de Biden no logra crear un horizonte político, la violencia de hecho continuará: “Nosotros esperamos que la administración estadounidense comprenda esta realidad. Esperamos que no permita que la visita de Biden cree una receta para la violencia, sino una receta por la paz. Esto es muy posible y factible. El presidente Abu Mazen (Mahmoud ‘Abbas) lo dijo muy claramente cuando le dio la bienvenida a la visita prevista del presidente Biden a Palestina… La realidad demuestra repetidamente que, si no se promueve una receta para la paz, solo prevalece la receta para la violencia. El peligro es que el gobierno de ocupación y sus partidarios continúen con sus diversas formas de violencia que forman parte de su política. Naturalmente, la receta a la violencia no produce ganadores y no permite que intereses de ningún elemento regional se mantengan estables y fructíferos… Estados Unidos no tiene más remedio que crear una oportunidad para la paz mediante la adopción de una política de promoción justa a las resoluciones de las Naciones Unidas. La visita de Biden debe ante todo poner fin al estancamiento, así que nosotros podemos proceder a resolver el conflicto y volver a la mesa de negociaciones. De lo contrario, ¡nos quedaremos sin nada más que la propia receta para la violencia!”[17]

Columnista palestino: Sin un avance político, las consecuencias superarán las expectativas de la ocupación y los Estados Unidos serán responsables de ello

El miembro del Consejo Revolucionario de Fatah y columnista de Al-Hayat Al-Jadida Muwaffaq Matar también advirtió que, en la actual situación, solo existen dos opciones: la visita de Biden reiniciará el proceso político o tendrá consecuencias que los israelíes no pueden ni imaginar y la administración estadounidense será responsable de esto. Este escribió lo siguiente: «La administración estadounidense tendrá que asumir las consecuencias por el hecho de que nosotros (los palestinos) tenemos solo dos opciones y nunca una tercera opción: o un avance en un proceso de paz basado en las resoluciones de las Naciones Unidas, que debe comenzar con medidas prácticas y ejerciendo presión sobre la ocupación, los asentamientos y el estado apartheid, es decir, el estado de Israel… – o bien la segunda opción, que superará las expectativas de los expertos y analistas estratégicos en el tema de la ocupación israelí y sus partidarios…”[18]

*S Schneidmann es compañero investigador en MEMRI; H. Varulkar es director de investigaciones en MEMRI.

