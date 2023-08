Presidente interino de Burkina Faso Traore hablando en la Cumbre Rusia-África: “Rusia es parte de la familia para África”

La segunda Cumbre Rusia-África se celebró en San Petersburgo los días 27 y 28 de julio de 2023. Después de las sesiones plenarias, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y varios líderes africanos hicieron declaraciones para los medios. Uno de los discursos más esperados fue el del presidente interino de Burkina Faso, Ibrahim Traore, quien gobierna su país desde el golpe de Estado del 30 de septiembre de 2022.

En su discurso, Traore subrayó que “Rusia es parte de la familia para África”. A continuación dijo: «Rusia ha sufrido muchas pérdidas para liberar a Europa y al resto del mundo del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. También tenemos la misma historia en el sentido de que somos las naciones olvidadas del mundo. Esto tiene que ver con películas y libros. El papel de África y Rusia en la lucha contra el nazismo se ha olvidado en su mayor parte… ¿Qué pasará mañana en este nuevo mundo libre por el que luchamos, un mundo sin injerencia en nuestros asuntos internos?… Nosotros, los jefes de los estados africanos, debemos dejar de comportarnos como marionetas listas para actuar cada vez que los imperialistas mueven los hilos».

Presidente interino de Burkina Faso Ibrahim Traore (Fuente: Kremlin.ru)

A continuación, el discurso de Traore: [1]

«Rusia ha sufrido muchas pérdidas para liberar a Europa y al resto del mundo del nazismo»

Presidente interino de Burkina Faso Ibrahim Traore: «Señor presidente Vladimir Putin, señor presidente de la Unión Africana, jefes de delegación, buenas tardes.

Es un gran honor para mí dirigirme hoy a ustedes y traerles el saludo fraterno de nuestros pueblos. En primer lugar, quisiera agradecer al Todopoderoso por permitirnos reunirnos aquí y conversar sobre el bienestar futuro de nuestros pueblos.

También me gustaría disculparme con los mayores. Por favor, perdónenme si les he hecho daño de alguna manera. Mi generación está haciendo muchas preguntas sin obtener ninguna respuesta, pero aquí nos sentimos como en casa, en nuestra familia.

Rusia forma parte de la familia de África, porque tenemos la misma historia. Rusia ha sufrido muchas pérdidas para liberar a Europa y al resto del mundo del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. También tenemos la misma historia en el sentido de que somos los naciones olvidadas del mundo. Esto tiene que ver con películas y libros. El papel de África y Rusia en la lucha contra el nazismo se ha olvidado en su mayor parte. Nos hemos reunido hoy porque necesitamos hablar sobre el futuro de nuestros países. ¿Qué pasará mañana en ese nuevo mundo libre por el que luchamos, un mundo sin injerencia en nuestros asuntos internos? Tenemos las mismas perspectivas. Espero que esta cumbre nos brinde la oportunidad de fortalecer los lazos entre nuestras naciones.

No puedo entender por qué África, con sus enormes recursos minerales, agua y sol, es el continente más pobre y donde abunda el hambre, y por qué tenemos que pedir ayuda. Hacemos estas preguntas, pero no obtenemos ninguna respuesta. Tenemos una oportunidad de construir un nuevo tipo de relaciones, espero que éstas nos sirvan mejor y nos permitan construir un futuro mejor para nuestros pueblos.

Puedo decir en nombre de mi generación que muchas personas, impulsadas por la pobreza, cruzan los océanos en busca de una vida mejor, y muchos de ellos mueren. Nuestra gente se muere de hambre y lucha por mantenerse con vida.

En cuanto a Burkina Faso, durante los últimos ocho años hemos estado luchando contra la forma más bárbara y cruel de colonialismo e imperialismo, que nos están imponiendo una forma moderna de esclavitud. Hemos aprendido una cosa muy bien: un esclavo que no puede protestar no merece más que pena, y su futuro es miserable. No esperamos a que nadie nos cuidara. Decidimos luchar contra los terroristas que impiden nuestro desarrollo.

En esta lucha, nuestro valiente pueblo decidió tomar las armas contra el terrorismo. Nos sorprendió saber que los imperialistas se refieren a ellos como grupos armados o grupos militarizados, mientras llaman patriotas a las personas en Europa que toman las armas para defender su patria. Nuestros antepasados fueron deportados para salvar Europa, y esto sucedió en contra de su voluntad, pero cuando regresaron y trataron de hacer valer sus derechos básicos, enfrentaron una cruel represión.

El problema no se produce cuando la gente decide tomar las armas. El problema es que los líderes de los países africanos no aportan nada a las personas que luchan contra el imperialismo, llamándonos grupos armados o criminales. No estamos de acuerdo con este enfoque. Nosotros, los jefes de los estados africanos, debemos dejar de comportarnos como marionetas listas para actuar cada vez que los imperialistas mueven los hilos.

Ayer, el presidente Putin anunció envíos de cereales a África, y nos alegramos mucho de saberlo y estamos agradecidos por esta decisión. Esto también envía un mensaje a los jefes de los estados africanos, porque debemos asegurarnos de que antes de venir aquí para el próximo foro, garanticemos que nuestras naciones sean autosuficientes y tengan los alimentos que necesitan. Debemos apoyarnos en la experiencia de los países africanos que han sido capaces de lograr este objetivo y reforzar nuestra cooperación en este campo, fortaleciendo nuestras relaciones con la Federación Rusa, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestro pueblo.

Ya casi se me acaba el tiempo, pero quisiera decir que debemos rendir homenaje a nuestras naciones que combaten y luchan. ¡Gloria a nuestras naciones! ¡Dignidad y respeto a nuestras naciones! ¡Victoria a nuestras naciones! o la muerte!»

«La Unión Soviética y Rusia lideraron esta lucha por el bien de toda la humanidad»

Vladimir Putin: «Gracias, Sr. Traore.

«Quisiera llamar su atención sobre el hecho de que mi colega acaba de mencionar el papel de Rusia en la lucha contra el nazismo. Algunos están tratando de olvidarse de esto y borrar esta memoria. Sin embargo, la Unión Soviética y Rusia lideraron esta lucha por el bien de toda la humanidad, para librar al mundo entero del nazismo.

Me gustaría señalar que África también ha luchado por su independencia y contra el Apartheid, y no solo para sí mismo. De hecho, libró esta lucha en interés de toda la humanidad, porque esta lucha produce resultados que elevan las relaciones en todo el mundo a un nivel completamente nuevo. Esto significa que estos esfuerzos mejoran la situación en todo el mundo. En este sentido, estoy definitivamente de acuerdo con el Sr. Traore. Las luchas que tuvo que librar la Unión Soviética y lo que está sucediendo ahora con Rusia es algo muy similar a lo que experimentó África mientras luchaba por lograr una independencia y libertad genuinas».

