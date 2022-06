El presidente de Venezuela Nicolás Maduro dijo en una entrevista publicada el día 20 de junio del presente año 2022 en el canal de televisión libanes Mayadeen que la guerra Rusia-Ucrania es una «guerra mundial» destinada a destruir Rusia. Maduro además dijo que las sanciones económicas contra Rusia han fracasado en Europa y Estados Unidos y agregó que las «élites» en Occidente están enfocadas en vengarse de Rusia y no les importa la crisis económica en sus propios países. Maduro agregó que todo esto le “preocupa”.

Para ver el segmento de video del presidente venezolano Nicolás Maduro, pulse aquí o debajo.

«La guerra en Ucrania no es una guerra militar local; es una guerra global, una guerra económica… De hecho, es una guerra mundial y su objetivo es destruir Rusia»

Nicolás Maduro: “Lo que más me preocupa es la escalada del conflicto militar y político en Ucrania. No sabemos hacia dónde nos llevará todo esto. La guerra en Ucrania no es una guerra militar local. Es una guerra global, una guerra económica, con consecuencias políticas y diplomáticas. De hecho, es una guerra mundial.

“Es una guerra contra Rusia. Su objetivo es destruir Rusia.

«Todas estas sanciones contra Rusia se volvieron contra Europa, Estados Unidos y contra el mundo entero»

Observen cuáles son los efectos iniciales de todas estas sanciones. Existen más de 1.000 sanciones contra Rusia. Sus efectos se volvieron contra quienes las impusieron. Todas estas sanciones se volvieron contra Europa, Estados Unidos y contra el mundo en su totalidad. El precio de los alimentos, los fertilizantes y el petróleo ha subido y la crisis económica se ha agudizado. Sin embargo, nadie en las élites europeas y norteamericanas se da cuenta de ello. Lo único que les importa es su deseo de vengarse de Rusia. Esto es lo que más me preocupa».

