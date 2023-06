Rusia mantiene la determinación tras el ataque con aviones no tripulados en Moscú, pero surgen fisuras

El ataque con vehículos aéreos no tripulados ucranianos del 30 de mayo de 2023 en Moscú fue un hecho dramático en la guerra de Rusia con Ucrania, incluso para aquellos que apoyaron la guerra. Éste anunció que el conflicto ha dejado de ser «algo en la pantalla de televisión», y ahora puede afectar incluso a los ciudadanos privilegiados de la capital. Después de que el impacto original disminuyó un poco, tomó forma una línea oficial: Moscú y Rusia pueden aceptarlo y no sucumbirán al pánico como esperan los ucranianos y sus facilitadores occidentales.

Sin embargo, hubo quienes desafiaron la línea oficial. Un tuit eliminado desde entonces citaba al jefe del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, criticando al sistema de defensa ruso e implorándole que tomara medidas. Hubo también una burla al régimen por su negativa a abandonar la terminología de una operación militar especial y llamar guerra a una guerra. Cuando el miembro de la Duma, Andrey Gurulev, propuso criminalizar los informes de ataques con drones, los críticos se abalanzaron sobre él como sustituto del régimen y ridiculizaron la propuesta. También hubo un elemento de alegría por la desgracia ajena, en torno al ataque con drones que parecía apuntar a las urbanizaciones de la élite en el distrito Rublyokva de Moscú. Esto provocó una reacción airada y dolorosa del portavoz del Kremlin y presentador de televisión Vladimir Solovyov y una respuesta ácida del bloguero Anatoly Nesmiyan, quien comparó la visión pública de la élite con el odio que sentía hacia la policía zarista durante la Revolución Rusa de 1917.

El sondeo de MEMRI sobre las reacciones al ataque con aviones no tripulados ucranianos en Moscú sigue a continuación:

Restos del dron que atacó Moscú. El encabezado dice: Ataque de drones en Moscú. Lo que se sabe en el momento actual. (Fuente: Rbc.ru)

Rusia puede aceptarlo

Los funcionarios rusos mostraron una posición según la cual el ataque podría tomarse con calma, aunque dada la amplitud territorial de Rusia, era obvio que futuros ataques de este tipo no podrían evitarse. Rusia emplearía su experiencia en la lucha contra el terrorismo para superar este último ejemplo de terrorismo respaldado por Occidente.

El secretario de Prensa Presidencial, Dmitry Peskov, respondió: «El sistema de defensa aérea funcionó bien. Está bastante claro que estamos hablando de la respuesta del régimen de Kiev a nuestros ataques muy efectivos contra uno de sus centros de toma de decisiones. Ese ataque fue el domingo. Esto es lo que puedo decir. No puedo comentar más sobre este tema».

Andrei Kartapolov, jefe del Comité de Defensa de la Duma: «Este [ataque a los apartamentos de Moscú] fue posible porque tenemos un país muy grande y siempre hay una escapatoria a través de la cual puede volar un dron, sin pasar por los sistemas de defensa aérea […] en gran parte, esta es una campaña de información [ucraniana]. Fue diseñada para crear una ola de pánico. Lo principal es prevenir esto. Este es un acto de intimidación dirigido a la población civil”.

Alexander Khinstein, jefe del Comité de Política de Información de la Duma Estatal, advirtió al país que se preparara para más de lo mismo:

“La incursión repelida hoy de un escuadrón de ocho drones en Moscú es una nueva realidad que debe comprenderse. Sin duda, el sabotaje y los ataques terroristas de Ucrania solo serán más frecuentes. Y las medidas de defensa y seguridad deben fortalecerse radicalmente, particularmente en términos de contrarrestar los vehículos no tripulados. Esto incluye la adopción definitiva de las leyes necesarias.”[1]

Vadim Samodurov, director de la Agencia de Comunicaciones Estratégicas, argumentó que Rusia era más vulnerable que Estados Unidos:

“Rusia no es EE. UU., que se encuentra al otro lado del océano, que antes podía y todavía puede librar guerras prácticamente en cualquier parte del mundo sin mucho temor de ser ‘golpeado’”.

«La distancia entre Moscú y Kiev es de menos de 800 kilómetros. Probablemente uno debería haber tenido esto en cuenta al comenzar la guerra. Está claro que Rusia subestimó las amenazas y los riesgos al iniciar la Operación Especial (SVO). Y [los ataques ucranianos] no se limitarán al [límite] Óblast de Bélgorod”.

“Los ataques a Moscú son totalmente predecibles. Y serán más frecuentes e intensificados a medida que Kiev reciba nuevas armas”.

«La sociedad rusa ha decidido en algún momento que es posible ‘recostarse’ y ni siquiera darse cuenta de los acontecimientos que se desarrollan. Pero esto es infantilismo y estupidez. La ‘Nación Ardilla’ tiene que salir de su madriguera».[2]

Sergey Starovoitov, director de la Red Regional de Expertos Federales, esperaba que el ataque provocara más entusiasmo por la operación militar especial:

“Ucrania ha atacado Moscú con vehículos aéreos no tripulados para influir en la opinión pública, un ataque a la par con el bombardeo del Óblast de Bélgorod y las redadas de reconocimiento de sabotaje. Pero vemos que la opinión pública no está reaccionando de la forma en que el régimen ucraniano quisiera. Más bien, hay un endurecimiento de la sociedad y una concentración en torno a la idea de eliminar la amenaza, mejor expresada por el gobernador de Bélgorod, quien sugirió anexar el Óblast de Kharkov a Rusia para proteger a los residentes de Bélgorod de los bombardeos. Creo que la SVO ha entrado en su nueva fase.”[3].

El conservador diario económico ruso Vzglyad se regocijó por la madura reacción de los moscovitas al ataque que causó decepción en Occidente.

“’No hay signos de pánico en Moscú’, informa sorprendida la prensa europea a los lectores. Los periodistas occidentales parecen haber esperado una reacción muy diferente de los moscovitas ante el reciente ataque terrorista de drones ucranianos en la capital rusa. Al mismo tiempo, para describir los hechos que tienen lugar, no dudan en incluir mentiras descaradas”.

“Occidente está disgustado con el ataque con aviones no tripulados en Moscú, pero no porque tema una escalada de represalias en Ucrania. Y definitivamente no porque esté preocupado por el destino de los moscovitas o la seguridad de los monumentos arquitectónicos. Y, por supuesto, tampoco los políticos ni la prensa occidentales pensaron siquiera en condenar los ataques terroristas de Ucrania contra una pacífica ciudad rusa y sus habitantes”.

«Occidente está mucho más preocupado por el hecho de que los habitantes de nuestro país pudieron mantener la compostura en estas difíciles circunstancias y no sucumbir al pánico. Esto no es en absoluto un interés ocioso ni una pregunta abstracta. Los opositores de Rusia Realmente quiero encontrar algún punto doloroso o, si lo prefiere, un botón mágico, que al presionarlo pueda causar disturbios en el país y, por lo tanto, facilitar el trabajo del enemigo». [4]

Por otro lado, a pesar de la calma, la demanda de un arma antidrones se disparó en Moscú. Los posibles compradores se encontraron en el aprieto de que comprar el dispositivo no requería ningún permiso, sin embargo, era imposible usarlo sin infringir la ley.[5]

Mikhail Rostovsky, comentarista senior de Moskovskiy Komsomolets, hizo una larga presentación del argumento de que la calma y la resolución ofrecían la mejor respuesta. También incorporó el mensaje oficial de que el conflicto se había expandido durante mucho tiempo de una operación militar especial en Ucrania a una lucha por «reformatear el mundo». Esto explicaba por qué Moscú no era inmune a este tipo de ataques. Rostovsky escribió: [6]

«Una de las características de la vida política rusa es un pronunciado ‘capital-centrismo’. El papel decisivo en términos de dar forma al clima político y emocional en el país no lo juega lo que está sucediendo en el interior y en la periferia, sino lo que sucede en el corazón del estado, la ciudad principal de Rusia”.

«Una reacción espontánea y muy natural a lo que sucedió es preguntarse primero a uno mismo y a los demás: ‘¿Cómo puede ser esto?’. A esto le sigue la demanda vociferante: «¡Esto no debería volver a suceder! ¡Las autoridades deben garantizar esto!».

«Ay, esta reacción, que es más comprensible y lógica en términos humanos, categóricamente no coincide con la realidad en la que todos vivimos ahora. En el curso de un conflicto militar, no puede haber garantías cien por ciento y absolutas. Y Rusia se encuentra ahora en un estado de conflicto militar no solo serio, sino muy serio. Hay una lucha por – como dicen los políticos y diplomáticos – ´reformatear el mundo´. Y si mientras reformatean el mundo, las explosiones retumban, ocurren ataques terroristas y drones».

Rostovsky citó al primer ministro británico Stanley Baldwin prediciendo en la década de 1930 que las ciudades británicas serían objeto de ataques aéreos.

«Y aquí está el equivalente moderno de la misma declaración. Mi ex colega legislador y actual presidente del Comité de Política de Información de la Duma Estatal, Alexander Khinshtein: ‘La incursión del escuadrón de aviones no tripulados en Moscú hoy es una nueva realidad que debe compenderse. Sin duda, el sabotaje y los ataques terroristas de Ucrania solo aumentarán… El hecho de que los 8 drones, según el Ministerio de Defensa, hayan sido derribados por un sistema de defensa aérea o suprimidos por guerra electrónica, es notable, pero esto no debería tranquilizar a nadie. ¡No subestimes al enemigo!

Aleksander Khinshtein (fuente: Zavtra.ru)

«El aspecto puramente militar es profundamente secundario aquí. Pero lo político y lo psicológico son primordiales. Es en esta área, la lucha por la opinión pública, donde ahora tendrá lugar el principal ‘gran juego’. El primer movimiento en este juego es obvio: otro endurecimiento de la legislación rusa”.

«Las tareas principales de las partes también están claras. Con la ayuda de ‘operaciones formativas’ (un término de un artículo reciente de The Financial Times), Ucrania buscará socavar el nivel de apoyo a la SVO y a las autoridades en su conjunto dentro de la sociedad rusa, y provocar la aparición y el crecimiento de la inestabilidad interna en el país”.

«La tarea del Kremlin es exactamente la opuesta: mantener la estabilidad política en Rusia, redirigir la energía negativa de la gente hacia Kiev oficial y el Occidente colectivo detrás de ella».

Los funcionarios rusos siguieron este consejo. Andrei Krasov, vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, comparó la respuesta al ataque con aviones no tripulados con Rusia [y la de Putin] aplastando las insurgencias terroristas musulmanas en Rusia y Siria:

«Adquirimos esta experiencia en la lucha contra los terroristas en el norte del Cáucaso y en Siria; tenemos mucha experiencia de combate. Aplicaremos esta experiencia correctamente ahora también. El terrorista será destruido. Nuestra causa es correcta, el terrorista será derrotado, y la victoria será nuestra.”[7]

Grigory Sarbaev, fundador del bufete de abogados «Zakonoved», también se refirió a las lecciones del Cáucaso:

“Los ataques terroristas masivos están destinados a propagar el pánico en la sociedad y, por lo tanto, socavar la situación política en Rusia. Está claro que, a pesar del considerable apoyo de Occidente, no se logrará una victoria militar sobre Rusia”.

«El único escenario posible para que lograran la victoria, por lo tanto, fue y sigue siendo un golpe en Rusia seguido del colapso del país. Para lograrlo, el nivel de miedo debe elevarse hasta el punto de la incapacidad de uno para evaluar la situación y las autoridades deben ser deslegitimadas [y vistas como] impotentes para proteger a la población de amenazas externas”.

«Pasamos por esto hace 20 años en Beslan y Nord-Ost, solo han cambiado los métodos y la nacionalidad de los terroristas, pero no sus objetivos. Ahora, uno puede presenciar una mejor preparación estatal (en órdenes de magnitud) para tal escenario, pero tanto entonces como ahora la solución al problema del terrorismo es la misma: destruir no solo a los enemigos abiertos sino también a sus cómplices internos, incluidos los del sistema de administración estatal (que es, quizás, mucho más importante ahora)». [8]

Denis Pushilin, jefe interino de la República Popular de Donetsk, enmarcó el ataque como una señal de histeria ucraniana:

«El ataque de hoy de los vehículos aéreos no tripulados ucranianos en Moscú demostró tres cosas: la histeria absoluta del liderazgo militar y político ucraniano, que una vez más ha demostrado que es capaz de gastar cualquier recurso y medio en aras de una provocación directa. El resultado no fue logrado, pero el intento fue presentado a Occidente por el régimen de Kiev».

Maria Butina, miembro del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal, que fue encarcelada en Estados Unidos por actuar como agente rusa no registrada, sugirió la amenaza de represalias contra los países de la OTAN. «Los estados miembros de la OTAN, que suministran armas a Ucrania, juegan un papel muy importante en esto. Son muy conscientes de que tales acciones acercan al mundo a una posible catástrofe. No hay duda de que nuestra diplomacia, tanto oficial como a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y a través de la diplomacia parlamentaria jugará un papel muy importante para que estas personas entiendan que al poner en riesgo cualquier lugar del territorio de nuestro país, también están poniendo en riesgo cualquier lugar de su territorio».[9]

María Butina (Fuente: Pnp.ru)

No todos estuvieron de acuerdo con la línea oficial. Aunque Igor Strelkov, el ex «ministro de Defensa» de la República Popular de Donetsk, ha criticado a Yevgeny Prigozhin, esta vez estaba dispuesto a transmitir el arrebato cargado de improperios de Prigozhin después del ataque. El canal Nezigar Telegram informó las siguientes críticas al liderazgo a raíz del ataque. :

«Eres una escoria apestosa, ¿qué estás haciendo? ¡Son cabrones! Saquen sus traseros de las oficinas en las que los pusieron para defender este país. Ustedes son el Ministerio de Defensa. No han hecho una m… para avanzar. ¿Por qué carajos? ¿Permitirías que estos drones entren en Moscú? ¡Me importa una m… si estos drones volaran hacia tu casa en Rublyovka! Deja que tus casas ardan. Pero, ¿qué se supone que debe hacer la gente común cuando los drones que llevan explosivos vuelan hacia sus ventanas? Entonces, como ciudadano, me molesta profundamente el hecho de que esta escoria se relaja y mantiene sus culos gordos cómodamente cubiertos con cremas caras. Y es por eso que creo que la gente tiene todo el derecho de cuestionarlos, a esta escoria”.

«Y les he advertido muchas veces antes, pero nadie quiere escuchar. Porque estoy enojado y molesto a los burócratas que disfrutan de una gran vida».[10]

El canal Nezigar Telegram reportó las siguientes críticas a la dirigencia tras el ataque:

@boris975 escribió: «La fuerza del impacto psicológico de las incursiones ucranianas en Moscú no está en la cantidad de destrucción, sino en el hecho de que los líderes del país no prometieron guerra, sino operaciones militares especiales [SVO]».

@rusbrief comentó en la misma línea. «Probablemente estemos cerca de reemplazar el SVO inarticulado y prolongado con una operación antiterrorista. Por supuesto, no tenemos guerra».

@scenario13 articuló la afirmación de que el liderazgo no había llevado a cabo la guerra al máximo: «Lo que sucedió plantea dudas sobre la idoneidad del liderazgo, que hasta ahora finge que la guerra no está ocurriendo y que la ley marcial y la transferencia de la economía a la ley marcial son innecesarios».

@logikamarkova estuvo de acuerdo: «La respuesta debería ser dejar de fingir que tenemos una operación especial. Y finalmente comenzar una guerra real».[11]

Nezigar también informó sobre los comentarios burlones provocados por el anuncio del diputado de la Duma, Andrei Gurulev, de que estaba patrocinando un proyecto de ley que criminalizara la filmación de vehículos aéreos no tripulados, como lo habían hecho algunos residentes de Moscú durante el ataque:

@HUhmuroeutro escribió: «Se ha decidido: dado que es imposible llegar a quienes lanzan drones, los que filman los ataques de drones o informan sobre ellos serán designados responsables”.

@vizioner_rf explicó la lógica: «Es simple: debemos comenzar a arrestar urgentemente a todos los que informan a las personas equivocadas (es decir, al pueblo ruso) sobre los ataques, luego podemos pretender que simplemente no sucedieron».

@dirtytatarstan estuvo de acuerdo: «Hay dos opciones. Primero, el Sr. Diputado no entiende la diferencia entre filmar el ataque un dron y filmar la defensa aérea, o un dron golpeando un objetivo y las consecuencias del ataque. La otra opción es que Andrey vive según el principio ‘si cierro los ojos, el problema desaparecerá’».

@newizvestya afirmó que las autoridades estaban retrocediendo en su tendencia de censurar todo en lugar de sincerarse con la gente: «En lugar de fortalecer la defensa aérea, decidieron fortalecer la censura. En lugar de desarrollar las comunicaciones, decidieron revivir el ‘boca a boca’». [12]

¿Solidaridad con Rublyovka, hogar de la élite de Moscú?

El presentador de televisión Vladimir Solovyov estaba horrorizado por la alegría expresada en algunos sectores por el hecho de que Rublyovka, hogar de los altos y poderosos de Rusia, fuera atacada. Reprendió tales reacciones: «¿Por qué estás tan feliz, ‘ah, [¡ves!] Rublyovka!’ Nuestros compatriotas viven allí, ¿no es así?, ¿o ya no somos un país unido, ya no somos un solo pueblo?, entonces, remueve un poco las cosas y recupera tu ‘te lo mereces’. Solo métete un poco el ego en el culo y piensa en el país».»[13]

Vladimir Solovyov aparece en el programa que presenta desde 2012 (Fuente: Vesti.ru)

La queja de Solovyov provocó la siguiente réplica aguda de Anatoly Nesmiyan (también conocido como «El-Murid»):

“Resulta que los eslóganes que apelan a la solidaridad no funcionan. Un ciudadano ruso ‘común’ no quiere compartir su sentido de unidad con los ladrones. Por eso el propagandista [Solovyov] está ‘de duelo’. Tantos años de trabajo, y de repente descubres que todos se fueron por el desagüe”.

«Estas personas no conocen el país al que roban, saquean y engañan. No saben nada. Viven en un mundo imaginario, en una Rusia que han inventado. Y cuando de repente se encuentran con la realidad, les choca”.

«No importa cuántos programas de ‘Domingo por la noche con Vladimir Solovyov’ presente, no podrá crear un sentido de unidad entre los gánsteres y todos los demás”.

«Incluso considerando los talentos de Solovyov, que sin duda posee, solo que él los ha cambiado por el servicio a todo tipo de escoria”.

«No, Vladimir Rudolfovich [Solovyov], no son nuestros compatriotas los que viven en Rublyovka. Son sus compatriotas. Son completos extraños para el resto del país. Es por eso que la gente expresa una sensación de profunda satisfacción, aunque la ocasión, naturalmente, no es una ocasión feliz”.

“Del mismo modo, los policías del zar que se ahogaron en el Canal Obvodny en Petrogrado [San Petersburgo] en febrero y marzo de 1917 eran extraños [para la gente]”.

«Sin embargo, parecía que no hace mucho tiempo que el pueblo portador de Dios [en este caso, los rusos ortodoxos del Imperio Ruso] estaban unidos en su amor por el ungido [zar] y su corte. Siempre ha sido y siempre será así en un país donde el gobierno actúa como ocupante. Y el actual no es diferente. ¿Y cómo puede haber unidad con el ocupante?”[14]

[1] Vedomosti.ru, 30 de mayo de 2023.

[2] T.me/russica2/52087, 31 de mayo de 2023.

[3] T.me/russica2/52087, 31 de mayo de 2023.

[4] Vz.ru, 31 de mayo de 2023.

[5] Bfm.ru, 31 de mayo de 2023.

[6] Mk.ru, 30 de mayo de 2023.

[7] Vedomosti.ru, 30 de mayo de 2023.

[8] T.me/russica2/52087, 31 de mayo de 2023.

[9] Vedomosti.ru, 30 de mayo de 2023.

[10] T.me/strelkovii, 30 de mayo de 2023.

[11] T.me/russica2/52081, 31 de mayo de 2023.

[12] T.me/russica2/52081, 31 de mayo de 2023.

[13] T.me/rusbrief/121653, 30 de mayo de 2023.

[14] T.me/anatoly_nesmiyan/10236, 30 de mayo de 2023.