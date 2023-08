Sin una ideología clara, Rusia sigue siendo débil y poco atractiva

Rusia se considera líder en la lucha contra el «neocolonialismo». Esta idea resonó en el discurso del presidente ruso Vladimir Putin, que celebró la integración de los nuevos territorios, las Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk (DPR y LPR) y las regiones de Kherson y Zaporozhye, en la Federación Rusa el año pasado,[1] y recientemente ha florecido muy vívidamente en la cumbre Rusia-África de 2023.[2] Puede que no sea obvio, pero convertirse en un actor clave en la lucha contra el «neocolonialismo» está relacionado con la definición de Rusia como «una civilización estatal», como se destaca en el Concepto de Política Exterior de la Federación Rusa para 2023. [3]

(Fuente: Rusia en Asuntos Globales)

Choque de civilizaciones y descolonización

Sin embargo, ¿por qué Rusia se ha encontrado repentinamente luchando contra el «neocolonialismo»?

Rusia intenta vivir del legado de la URSS, ideológicamente opuesta al colonialismo occidental, para fortalecer sus relaciones con los países del llamado Sur Global, en una época en la que estos se rebelan contra la cooperación con los países occidentales, como ocurrió recientemente con el golpe de Estado en Níger. La postura de Rusia contra el «neocolonialismo» también se está convirtiendo en el poder blando del país, ya que resulta atractiva para el medio intelectual en Rusia y en el extranjero, especialmente entre los jóvenes.[4]

Sin embargo, en la época soviética, la lucha contra el colonialismo se basó en la ideología marxista-leninista. La actual élite rusa no es comunista y considera el comunismo una ideología fallida. Por lo tanto, no es el Estado socialista «sin clases» el que lucha contra el colonialismo, sino el Estado ruso, que aspira a ser una encarnación jurídica y política de una civilización con su propia cultura e historia distintivas. Rusia, como estado-civilización, no lucha contra el colonialismo basándose en una idea de justicia social, sino más bien en la idea de injusticia civilizatoria. «¿No es igualmente importante mantener la diversidad cultural, social, política y civilizacional? Al mismo tiempo, suavizar y borrar todas y cada una de las diferencias es esencialmente de lo que se trata el Occidente moderno. ¿Qué hay detrás de esto? En primer lugar, es el potencial creativo en decadencia de Occidente y el deseo de restringir y bloquear el libre desarrollo de otras civilizaciones», subrayó Putin en la reunión del Club Internacional de Debate Valdai de 2022.[5]

¿Lucha colonial contra el colonialismo?

Pero hay un problema: ¿cómo puede Rusia afirmar que combate el colonialismo si está luchando por tener influencia en los territorios vecinos? ¿No es una contradicción, después de todo, que Putin haya declarado la guerra al neocolonialismo en un discurso dedicado a la anexión de nuevas tierras por parte de Rusia?

En teoría, hay algunas maneras de resolver esta dificultad. Por ejemplo, los nacionalistas rusos no imperiales, como el renombrado filósofo ruso Konstantin Krylov, fallecido en 2020, creen que los rusos no fueron los colonizadores sino los colonizados, primero bajo el Imperio ruso y luego bajo la URSS.[6] Si se acepta esta visión, las actuales disputas territoriales con Ucrania podrían verse como un legado del pasado colonial soviético, contra el que precisamente Rusia está luchando. La Unión Soviética fue un colonizador que trazó fronteras territoriales, trasladó a personas de un territorio a otro sin pensar en absoluto en las fronteras «naturales» entre los diferentes grupos étnicos. Según este punto de vista, la nomenklatura soviética era una colonizadora que trataba a su propia tierra como la Francia de los siglos XIX y XX trataba a sus colonias en África. En este caso, la agresión de Putin contra Ucrania podría verse no como una lucha por colonizar una tierra, sino como una lucha contra los vestigios del colonialismo, comparable al reciente golpe de estado en Níger.[7]

Sin embargo, esta visión plantea muchos problemas. Incluso si suponemos que los rusos fueron un pueblo colonizado en la época de los zares y de los soviéticos, es obvio que hubo otros pueblos colonizados que vivieron en los mismos territorios que los rusos, como los tártaros, los buriatos o los chechenos. Si la guerra en Ucrania es un proceso de lucha contra los vestigios del colonialismo soviético, ¿por qué otros pueblos colonizados no podrían luchar contra ellos también y reclamar su independencia política de Rusia?[8]

Nacionalismo imperial ruso

Otra posible forma de eliminar la contradicción sería adoptar la postura del nacionalismo imperial ruso y afirmar que el pueblo ruso tiene una cultura específica o incluso un «poder espiritual» que ayuda a integrar a diferentes pueblos en una gran civilización estatal. En este caso, la lucha por nuevas tierras puede estar legitimada por la necesidad de integrar a todos los pueblos cultural e históricamente cercanos a los rusos en una civilización estatal, salvándolos así de los colonizadores occidentales.[9] Al mismo tiempo, esta visión no legitimaría el derecho de los pueblos de la Federación Rusa distintos de los rusos a tener su independencia política porque es exactamente el pueblo ruso el que construye el estado y se lo otorga a sus vecinos.

Puede parecer una opción un tanto dudosa. Sin embargo, el nacionalismo imperial ruso respondería a esas críticas insistiendo en que el dominio de los rusos sobre otros pueblos del país no es de tipo colonial. El dominio ruso supuestamente tiene que ver con la «coexistencia armoniosa» de los pueblos.[10] Así es como los nacionalistas imperiales rusos como Egor Cholmogorov legitiman la dominación política rusa en el país y la idea misma del Imperio ruso: «Esta es exactamente la estructura cristalina distintiva del Imperio: la principal etnia imperial con su energía vital, su identidad, su tipo cultural e histórico, y una jerarquía de etnias formadas a su alrededor de acuerdo con el principio de complementariedad y de cómo incorporaron los principios básicos de su cultura.»[11]

El Concepto de política exterior de la Federación Rusa parece adoptar también esa postura nacionalista imperial: «[Rusia es] un país-civilización único y una vasta potencia euroasiática y euro-pacífica que reúne al pueblo ruso y a otros pueblos pertenecientes a la comunidad cultural y de civilización del mundo ruso». [12] La declaración implica que todos los pueblos de la Federación Rusa (no sólo los rusos) pertenecen al «mundo ruso» (Russkiy mir), término utilizado para referirse a la esfera de Influencia cultural, civilizacional, geopolítica y religiosa del pueblo ruso. Sin embargo, hay un elemento crucial para el nacionalismo imperial ruso que falta en la agenda política oficial, a saber, la identidad espiritual y cultural específica que otorgaría a Rusia la capacidad de consolidar todo el «mundo ruso» y «asegurar la coexistencia armoniosa de diferentes pueblos», grupos étnicos, religiosos y lingüísticos en un territorio común.»[13]

¿Qué es realmente la civilización rusa?

Vale la pena señalar que no está claro qué es Rusia como civilización estatal, especialmente porque Rusia no desarrolló una ideología oficial. De ahí que el llamado «código cultural»[14] que hay que defender contra el Occidente colectivo sea bastante opaco.

Sin embargo, los nacionalistas imperialistas rusos de derecha parecen tener una explicación clara: Rusia como Estado es una manifestación política y jurídica de la civilización ortodoxa.[15] Esto es bastante coherente con el llamado «enfoque civilizacional»[16] de la historia, subrayado por el Concepto de Política Exterior de la Federación Rusa. En este caso, los valores y el código cultural que ofrece y defiende la civilización-Estado rusa serían simplemente los propuestos por la Iglesia Ortodoxa Rusa.

Sin embargo, la idea del cristianismo ortodoxo como base de la civilización de Rusia no movilizaría a la gente para luchar contra el Occidente liberal. Esto lo han demostrado precisamente los nacionalistas imperiales, que dieron la alarma sobre la falta de interés por la fe ortodoxa entre los jóvenes.[17] Además, una ideología basada en la religión contradeciría la Constitución de la Federación Rusa, que declara a Rusia como un Estado multinacional y laico donde todos los pueblos y religiones son políticamente iguales. Estos elementos de la Constitución sólo pueden modificarse mediante referéndum o mediante una Asamblea Constitucional.[18] Dado que no existe una ley federal que regule la formación de una Asamblea Constitucional y la realización de un referéndum puede ser una opción peligrosa para un régimen que recientemente ha sobrevivido a un motín, un intento de cambiar la Constitución nuevamente no es una opción.

Conclusión

Como resultado de la falta de una ideología oficial, la mayoría de los artículos oficiales que reflejan a Rusia como una civilización estatal adolecen de una falta de una definición significativa del código cultural especial y los valores por los que Rusia lucha contra el Occidente colectivo. Por el momento, Rusia sólo dice que lucha por la familia tradicional, el amor a la patria y la fe.[19]

Sin embargo, «Patria» es un concepto demasiado general para ser utilizado para señalar la misión cultural especial de Rusia. Las tradiciones del patriotismo no son en absoluto ajenas al Occidente liberal. En cuanto a la fe, no existe la fe en general, existen religiones, y Rusia no puede explicar exactamente por qué religión lucha, ya que no sólo el cristianismo, sino también el islam, forman parte del patrimonio histórico ruso (los nativos del Norte Cáucaso son casi en su totalidad musulmanes suníes).

Lo único que queda es la Tradición, que apoya una «familia tradicional» (con un hombre biológico como padre y una mujer biológica como madre) y lucha contra la «ideología» LGBTQ del Occidente liberal. Con la guerra actual, las muertes humanas y la amenaza de un apocalipsis nuclear, estos esfuerzos ideológicos parecen poco convincentes, por decir lo menos.

El Dr. Alexey Salin, quien tiene un doctorado en Filosofía, es miembro de la Asociación del Instituto Independiente de Filosofía e investigador en MEMRI.

[1] Vesti.ru/article/2967936, 30 de septiembre de 2022.

[2] Antes de la segunda Cumbre Rusia-África, el Presidente ruso Vladimir Putin escribió un artículo titulado «Rusia y África: uniendo esfuerzos para la paz, el progreso y un futuro exitoso», en el que afirmó: «Estamos seguros de que un nuevo orden mundial multipolar, cuyos contornos ya se vislumbran, será más justo y democrático, y no hay duda de que África, junto con Asia, Oriente Medio y América Latina, ocupará en él el lugar que le corresponde y se liberará finalmente del amargo legado del colonialismo y el neocolonialismo, rechazando sus prácticas modernas.» Kremlin.ru/events/president/news/71719, 24 de julio de 2023.

[3] Mid.ru/en/foreign_policy/fundamental_documents/1860586/, 31 de marzo de 2023.

[4] La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, escribió: «El mundo libre definitivamente ganará y el proceso de descolonización que comenzó en algún momento no terminará hasta que el último territorio no autónomo obtenga su independencia». Iz.ru/1553939/mariia-zakharova/kolonialnyi-nazhim, 4 de agosto de 2023.

[5] En.kremlin.ru/events/president/news/69695, 27 de octubre de 2022.

[6] Dentv.ru/video/natsionalnaya-imperiya-ili-natsionalnaya-demokratiya.html

[7] Facebook.com/k.a.krylov/posts/1691232477609803, 20 de marzo de 2018.

[8] Konstantin Krylov incluso consideró posible que algunas partes de Rusia, como Chechenia, se separaran de Rusia. T.me/readovkaru/4005, 12 de agosto de 2023.

[9] Putin dijo: «No hay nada más fuerte que la decisión de millones de personas que, debido a su cultura, religión, tradiciones e idioma, se consideran parte de Rusia, cuyos antepasados vivieron en un solo estado durante siglos. » Vesti.ru/article/2967936, 30 de septiembre de 2023.

[10] El canal imperialista ruso de Telegram «Readovka Explica» publicó: «Parece que las diferencias entre los imperios coloniales occidentales y Rusia son bien conocidas. Tienen la clara separación entre una metrópoli que ‘chupa la savia vital’ y los territorios de ultramar que están siendo explotados. Nosotros tenemos una vecindad de siglos y un desarrollo armonioso… Los rusos nunca han oprimido a nadie. Los rusos nunca han explotado a nadie… El Imperio Ruso es el imperio de una persona sana.» T.me/readovkaru/4005, 12 de agosto de 2023.

[11] Readovka.space/empire, 2023.

[12] Mid.ru/en/foreign_policy/fundamental_documents/1860586/?lang=en, 31 de marzo de 2023.

[13] Mid.ru/en/foreign_policy/fundamental_documents/1860586/?lang=en, 31 de marzo de 2023.

[14] Embassylife.ru/en/post/33371, 21 de agosto de 2023.

[15] Readovka.space/we-are-orthodox, 2023.

[16] Danilevskii N. I. Rusia y Europa: las relaciones políticas y culturales del mundo eslavo con el Occidente germánico-romano. Pub Slavica, 2013.

[17] Readovka.space/we-are-orthodox, 2023.

[18] Véase la Constitución de la Federación de Rusia, Capítulo 9: Constitution.ru/en/10003000-10.htm

[19] Véase MEMRI Despacho Especial No. 10674, Reconocido académico ruso Karaganov: ‘Usaremos el arma [nuclear] de Dios… Si no hacemos esto, no sólo Rusia puede morir, sino que muy probablemente toda la civilización humana dejará de existir’, 21 de junio de 2023.