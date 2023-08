Un facilitador del terror en Beverly Hills y Bel Air – Parte I

¿Estados Unidos otorgó una visa al ex primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Hamad bin Jassim, quien encabezó un Estado que contempla la pena de muerte para los homosexuales [1] y que estuvo personalmente involucrado en proporcionar millones de dólares de apoyo a terroristas designados por Estados Unidos? (incluidos los grupos afiliados a Al-Qaeda en Siria), [2] a Hamás en Gaza, a Hezbolá en el Líbano e incluso la Guardia Revolucionaria de Irán? [3]

Bin Jassim reside cómodamente en su mansión de lujo multimillonaria en Bel Air mientras desarrolla su imperio empresarial multimillonario (que incluye el hotel Maybourne en Beverly Hills).

The Maybourne Hotel en Beverly Hills (fuente: Wikipedia Commons)

Cualquier persona que busque una visa para Estados Unidos, incluidos los funcionarios de gobiernos extranjeros actuales y anteriores, debe responder varias preguntas relacionadas con la seguridad como parte de la solicitud, que incluyen: «¿Alguna vez ha brindado o tiene la intención de brindar asistencia financiera u otro tipo de apoyo a terroristas u organizaciones terroristas?» [4]

Pregunta del formulario de solicitud de visa de no inmigrante de EE. UU. (DS-160).

Si bin Jassim respondó que «No» a esta pregunta, habría estado mintiendo y estaría sujeto a la expulsión inmediata de Estados Unidos.

Y si respondió «Sí» y, sin embargo, se le otorgó una visa, tal vez fue a través de los métodos qataríes conocidos. Estos mismos métodos se emplearon con respecto a la Copa Mundial FIFA 2022, que según fuentes de los medios se llevó a cabo en Qatar debido a generosos sobornos. [5] De manera similar, el Parlamento Europeo se vio sacudido recientemente por un escándalo cuando varios de sus miembros fueron investigados por aceptar sobornos de Qatar. Incluso se encontró a la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, en posesión de más de 1.000.000 de euros en efectivo de Qatar, y la funcionaria fue detenida por cargos de corrupción y lavado de dinero. [6]

Izquierda: estatua del trofeo de la FIFA frente al Estadio 974 de Qatar, sede de la Copa del Mundo (Fuente: Shutterstock). Derecha: Efectivo encontrado en posesión de la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili (recuadro), sospechosa central en el escándalo de corrupción del Parlamento Europeo «Qatargate» (fuente: Dailymail.co.uk, 14 de diciembre de 2022)

El objetivo de este artículo

Este artículo no está dirigido contra el actual gobierno de Qatar, que alberga la sede del Comando Central de los EE. UU. y es un importante aliado norteamericano fuera de la OTAN.. El foco de este informe es el ex primer ministro de Qatar, Hamad bin Jassim, quien ya no es funcionario del gobierno de Qatar. De hecho, según los medios en idioma árabe [7] y las redes sociales, [8]bin Jassim conspiró contra el gobierno del jeque Tamim bin Hamad Aal Thani en 2020. El propósito de este artículo es iniciar audiencias en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos sobre las actividades de Hamad bin Jassim en el gobierno como primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores con respecto a la medida en que sus actividades dañaron vidas e intereses estadounidenses a través del apoyo a organizaciones terroristas y si merece una visa para establecerse en Los Ángeles.

Apoyo a Organizaciones Terroristas

En la década de 1990, el gobierno de Qatar dio refugio y protección a Khalid Sheikh Mohammed (KSM) – quien estuvo involucrado en la planificación del complot bomba «Bojinka» para derribar 11 aviones estadounidenses sobre el Océano Pacífico, en la planificación del asesinato del Papa y los ex presidentes estadounidenses Jimmy Carter y Bill Clinton, y estuvo relacionado con el atentado con bomba en el World Trade Center de 1993 – en el Departamento de Agua del municipio de Doha. [9]

En 1996, cuando bin Jassim se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, el gobierno de Estados Unidos fue a arrestar a KSM en Qatar y solo notificó con anticipación al emir de Qatar. Esa misma noche, KSM desapareció, solo para reaparecer cinco años después como el autor intelectual del 9/11. Como escribió Richard Clarke, asesor antiterrorista de los presidentes Clinton y HW Bush: «Si los qataríes nos hubieran entregado [a KSM] como se solicitó en 1996, el mundo podría haber sido un lugar muy diferente». [10]

De hecho, toda la familia Aal Thani, incluido el emir y el ministro del Interior Abdallah bin Khaled Aal Thani, es culpable de proporcionar un refugio seguro a KSM y, por lo tanto, Qatar comparte la responsabilidad clave en los ataques del 11 de septiembre. [11]

De derecha a izquierda: Hamad bin Jassim, Emir de Qatar Hamad bin Khalifa, ministro del Interior de Qatar Abdallah bin Khaled Aal Thani (Fuente: Alarabiya.net, 8 de enero de 2019)

Además, en varias ocasiones y durante varios años, particularmente en su calidad de primer ministro de Qatar, bin Jassim se reunió con el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, con el objetivo de ayudar en la reconstrucción del sur de Líbano, que es un bastión de esa organización. Debe recordarse que Hezbollah es responsable de (al menos) tres ataques terroristas con víctimas masivas contra objetivos estadounidenses en Beirut: el atentado con bomba en la embajada de EE. UU. de 1983 (en el que murieron 63 personas), el atentado con bomba en el cuartel de Beirut (en el que murieron 241 infantes de marina estadounidenses) y el atentado con bomba en el anexo de la embajada de EE. UU. en 1984 (en el que murieron 23 personas). Además, la ayuda del gobierno de Qatar a Hezbollah, particularmente a través de envíos de armas,[12] pone en peligro a las casi 10.000 soldados estadounidenses estacionados en la sede del CENTCOM en Doha.

Izquierda: Bin Jassim con el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah (Fuente: Mediarelations-lb.org, 7 de octubre de 2019). Derecha: Nasrallah con el líder supremo iraní Ali Khamenei y el difunto comandante de la Fuerza Qods de la Guardia Revolucionaria, general Qassem Soleimani (Fuente: Khamenei.ir, 25 de septiembre de 2019).

De hecho, como ministro de Relaciones Exteriores y primer ministro de Qatar, bin Jassim ciertamente tenía la prerrogativa de tomar esas medidas en nombre del emirato de Qatar. Sin embargo, una cosa es apoyar a Hezbollah en nombre del gobierno de Qatar, pero otra es mudarse luego a Bel Air.

Estos acontecimientos por sí solos deberían haber hecho imposible que bin Jassim obtuviera una visa para Estados Unidos.

Me he desempeñado como asesor en la lucha contra el terrorismo de dos primeros ministros israelíes (Yitzhak Shamir e Yitzhak Rabin), y soy coronel retirado del Cuerpo de Inteligencia Militar de Israel. Durante 25 años, mi organización, MEMRI, [13] ha estado monitoreando las amenazas terroristas y neonazis en Occidente y ha estado ayudando a las agencias de inteligencia en todo Occidente a frustrar ataques (incluso en California y Los Ángeles). He pasado más de 50 años combatiendo amenazas terroristas. Sobre la base de mi experiencia, puedo atestiguar: una persona que en el pasado estuvo estrechamente involucrada en ayudar a las organizaciones terroristas que aún hoy están activas constituye una amenaza para los ciudadanos de Estados Unidos, y en este caso, para los residentes de Los Ángeles, Beverly Hills y Bel Air.

Las próximas entregas de esta serie de artículos cubrirán lo siguiente:

Los antecedentes y las actividades pasadas de Bin Jassim como primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, que incluso comprende una política de soborno a los periodistas.

Información similar sobre otros miembros de la familia Aal Thani.

Las políticas antiLGBTQ de Qatar y los graves abusos contra los derechos humanos durante la construcción de los estadios de la Copa del Mundo.

La audiencia del Congreso de 2017 que evalúa la relación entre EE. UU. y Qatar. [14]

* Yigal Carmon es presidente y fundador de MEMRI.

