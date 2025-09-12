Una boda en la histórica Yeshiva Chachmei Lublin

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

El 24 de agosto de 2025, la histórica Yeshiva Chachmei de Lublin fue testigo de una boda judía en la pequeña sinagoga que aún se encuentra en su piso superior. Un momento histórico y hermoso para la ciudad de Lublin y la comunidad judía.

Tal Schwartz y Yuri Vedenyapin contrajeron matrimonio en este sagrado edificio, uno de los pocos lugares judíos de Lublin que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Esta boda, originalmente planeada para junio, fue interrumpida por el ataque de Irán a Israel, que impidió que familiares pudieran volar. Por esa razón fue pospuesta a agosto, convirtiéndose también en un símbolo de la fortaleza y resiliencia del pueblo judío, que se mantiene firme a pesar de cualquier situación.

Se celebró una hermosa recepción en la sala de reuniones del Hotel Ilan con música judía y más de 150 invitados, principalmente de Polonia, Estados Unidos, Alemania e Israel. Después se llevó a cabo la ceremonia bajo la Jupá en la sinagoga en el piso superior del edificio, dirigida por el rabino principal de Polonia y de la comunidad judía de Varsovia, Michael Schudrich.

Se elevaron rezos y brajot por parte de familiares y amigos, los novios se entregaron los anillos de matrimonio y se rompió la tradicional copa de vidrio al grito de “¡Mazel Tov!”, mientras sonaban alegres melodías judías tocadas en vivo. Un día memorable que devolvió a la vida la esencia judía vibrante que alguna vez inundó Lublin. Un recordatorio poderoso de que, a pesar de todo, el pueblo judío vive.

Tal es una joven israelí apasionada por la fotografía, el arte y la historia. Vive en Lublin, Polonia, y se dedica a la educación sobre la historia judía en el Centro “Puerta de Grodzka – Teatro NN”. Yuri, promotor y maestro de Yiddish, es actor, músico y voz de los judíos en Polonia a través del arte. Una pareja singular. ¡Muchas felicidades, Mazel Tov!

Entre los cuatro hombres que sostenían la Jupá estuvieron Tomasz Pietrasiewicz y Witold Dąbrowski, fundadores del Centro Puerta de Grodzka, lugar que transformó la vida de Tal, inspirándola a mudarse a Polonia, aprender polaco y comenzar a enseñar la historia judía.

Después de la Jupá, los novios e invitados compartieron un aperitivo en la sala de reuniones de la Yeshiva (Hotel Ilan). Más tarde, la cena y la fiesta tuvieron lugar en un restaurante del casco antiguo de Lublin, donde también hubo música en vivo. Los padres de los novios ofrecieron unas palabras y la pareja misma cantó y tocó una canción judía en vivo.

La velada estuvo llena de alegría, música y bailes, marcando un momento muy especial en la vida de los novios, sus familiares, sus amigos y también en la historia judía de Lublin.

Mazel Tov a Yuri y Tal, y que tengan una vida llena de bendiciones.

Un poco de historia sobre la Yeshiva Chachmei Lublin

La Yeshiva Chachmei Lublin (Jesziwas Chachmej Lublin) fue una prestigiosa academia rabínica fundada por el rabino Meir Shapiro, con el objetivo de crear una institución moderna para el estudio del Talmud. Su construcción comenzó en 1924 y fue inaugurada oficialmente el 24 de junio de 1930. Contaba con instalaciones innovadoras para su época y atrajo estudiantes de todo el mundo judío.

Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaron el edificio como hospital. Después de la guerra, albergó la Facultad de Medicina de la Universidad Maria Curie-Skłodowska, hasta que en 2003 fue devuelto a la comunidad judía. Hoy pertenece a la Comunidad Judía de Varsovia y es un importante símbolo de la vida judía en Lublin.

Actualmente la Yeshiva no funciona como centro de estudios, sino que alberga un hotel llamado Ilan y un restaurante judío. En su planta superior se encuentra una pequeña sinagoga con una biblioteca y una exhibición sobre la historia de la Yeshiva. La actual, pequeña comunidad judía de Lublin se reúne allí regularmente para cenas de Shabat, festividades y otros eventos. Sin embargo, la sinagoga no está activa semanalmente y el rabino más cercano es el rabino principal de Varsovia.

Más información y fotografías antiguas de la Yeshiva Chachmei Lublin:

https://teatrnn.pl/lublin-fotografia/jeszywas-chachmej-lublin/