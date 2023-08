Una visión desde Vilnius sobre China

Inmediatamente después de la reciente Cumbre de la OTAN en Vilnius, Lituania, nuevamente quedó claro que este pequeño pero apasionado país báltico es emblemático de una reestructuración y reequilibrio de las relaciones europeas con la República Popular China (RPC) y el liderazgo de su Partido Comunista. En 2021, Lituania se atrevió a permitir que Taiwán nombrara su misión diplomática de facto en Vilnius como una «Oficina de Representación», evitando el lenguaje aprobado por Beijing que se usa en otras partes del mundo. A principios de ese año, Lituania se convirtió en el primer país en abandonar la agrupación 17+1 liderada por China para principalmente naciones exsoviéticas, conocida como Cooperación entre China y los países de Europa Central y Oriental (China-CEEC). [1]

Con una población de poco menos del 10% de los habitantes de Beijing solamente, Lituania representa un David para el Goliat de la República Popular China. Parte de esto se debe al hecho de que Lituania no está en deuda económica con China; menos del 1% de las exportaciones de Lituania van a China. Esto mitiga el poder coercitivo que China puede emplear contra Lituania, como lo ha hecho habitualmente contra otros que la han «ofendido» a nivel mundial. Como país ocupado tanto por nazis como por soviéticos, los lituanos todavía tienen un recuerdo claro del dolor de vivir bajo un régimen autocrático y totalitario. Esta historia colectiva, junto con la independencia comercial de China, dio como resultado que Lituania esté al frente de una creciente realpolitik europea frente a la República Popular China.

Por lo tanto, es particularmente digno de mención que la influencia y las actividades malignas de la RPC cobraron prominencia en la agenda de la Cumbre de la OTAN organizada por Lituania. A pesar de la diversidad de lazos políticos y económicos, sin mencionar los enredos, entre los 31 miembros soberanos de la OTAN y la República Popular China, la Alianza pudo encontrar un consenso sobre un lenguaje históricamente fuerte en el comunicado posterior a la Cumbre. Si bien se mencionó anteriormente en los comunicados de la Cumbre de 2019 y 2022, así como en el Concepto Estratégico de la OTAN de 2022, en un hecho sin precedentes China fue citada 14 veces en el Comunicado de la Cumbre de Vilnius. [2]

Este nivel de atención se puede atribuir a varios factores. En primer lugar, la asociación continua de China con la Federación Rusa – 18 meses después de la invasión ilegal, injustificable y no provocada de Ucrania – ocupa un lugar destacado en la declaración de la Alianza. Hasta el día de hoy, la República Popular China no estuvo dispuesta a condenar la flagrante violación del derecho internacional por la invasión de Rusia. Además, China continúa apuntalando la economía rusa con niveles sin precedentes de compra de recursos energéticos rusos. Asimismo persisten los informes de asistencia militar china, ya sea letal o no, a Rusia, todo lo cual subraya la angustia europea sobre el papel de China en el apoyo a la agresión rusa.

“La República Popular China busca controlar sectores tecnológicos e industriales clave, infraestructura crítica y materiales estratégicos y cadenas de suministro. Al mismo tiempo utiliza su influencia económica para crear dependencias estratégicas y aumentar su influencia. También se esfuerza por subvertir el orden internacional basado en reglas, incluso en los dominios espacial, cibernético y marítimo».

Algunos de los mismos temas, tendencias y riesgos mencionados anteriormente también se mencionaron, aunque quizás en tonos más apagados, en la primera Estrategia alemana sobre China recientemente publicada. [3] La República Federal es la última nación europea en publicar una estrategia de este tipo que indica que la mayor parte del continente está cada vez más preocupado por reequilibrar, reestructurar y reducir el riesgo de su relación con la República Popular China.

Además, todo indica que Italia señalará su intención de retirarse de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China antes de finales de este año. En 2019, Italia se convirtió en el único país occidental importante y el único miembro del G7 en unirse al BRI. Durante el reciente viaje de la primera ministra Giorgia Meloni a Estados Unidos, la mandataria insinuó la decisión pendiente que establece que un país puede tener buenas relaciones con China sin ser miembro de BRI. Su ministro de Defensa, Guido Crosetto, fue aún más lejos y caracterizó la decisión anterior de unirse al BRI como «malvada». En forma real, el portavoz mundial del Partido Comunista Chino, The Global Times , emitió una amenaza velada de consecuencias si Italia se retira del BRI. [4]

Cabe destacar también de Vilnius la participación ahora rutinaria de los socios del Indo-Pacífico en las cumbres de la OTAN. A partir de la Cumbre de la OTAN del año pasado en Madrid, los líderes de Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur se han convertido en participantes regulares. Su asistencia presagia una confluencia de intereses de seguridad y valores democráticos que van más allá de los confines geográficos del Atlántico Norte. De hecho, demuestra que las preocupaciones de seguridad en las principales regiones del mundo están interconectadas. Los países de Europa y el Indo-Pacífico están cada vez más preocupados por las acciones agresivas de China y Rusia, individualmente, así como del eje Beijing-Moscú, como lo demuestran los recientes ejercicios navales chino-rusos en el Mar de Japón.

Además, Japón y Corea del Sur están buscando el apoyo europeo para contener y mitigar la amenaza nuclear y de misiles de Corea del Norte. Para subrayar la urgencia, Corea del Norte probó un misil de largo alcance que impactó en el Mar de Japón el primer día de la Cumbre de Vilnius. Además, la visita del ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, a Corea del Norte la semana pasada sirvió nuevamente para subrayar el nexo de actores internacionales malignos en toda la masa terrestre de Eurasia. Los informes sobre los suministros de municiones de Corea del Norte que fluyen hacia Rusia para matar a los ucranianos aumentan las preocupaciones sobre las amenazas a la seguridad regional que se entrelazan.

Justo antes de la Cumbre de Vilnius, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo: «Lo que sucede en el Indo-Pacífico es importante para la OTAN y lo que sucede en la OTAN es importante para el Indo-Pacífico». [5] Esto resuena cada vez más en ambas regiones relevantes, particularmente porque el revanchismo chino se manifiesta en una multitud de formas y ubicaciones. La historia bien puede mostrar que Vilnius puede haber preparado el escenario literal y figurativamente para la recalibración de las relaciones con la República Popular China más allá de la OTAN.

Heino Klinck es miembro de la Junta de Asesores de MEMRI. Se desempeñó como Subsecretario de Defensa Adjunto de EE. UU. para Asia Oriental, 2019-2021. Como oficial del área exterior del ejército, se desempeñó como agregado militar en China, 2004-2010.

[1] Ahora es en realidad 14+1 ya que Estonia y Letonia también se han retirado de China-CEEC.

[2] El Comunicado de la Cumbre de Vilna se puede encontrar en OTAN – Texto oficial: Comunicado de la Cumbre de Vilna emitido por los Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN (2023), 11 de julio de 2023.

[3] La Estrategia alemana sobre China se puede encontrar en Estrategia sobre China del Gobierno de la República Federal de Alemania (auswaertiges-amt.de).

[4] GT Voice: la decisión de BRI de Italia debe tomarse sin la influencia de EE. UU. – Global Times

[5] La OTAN compite con los socios de Asia-Pacífico en medio de divisiones sobre el alcance – EURACTIV.com