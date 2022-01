El siguiente informe es ahora complemento sin costo alguno del Proyecto Supervisión a la Amenaza Terrorista y Yihad de MEMRI (PSATY). Para información sobre como suscribirse al PSATY, pulse aquí.

En un video titulado «Inspirar a los creyentes» el cual fue publicado en el servidor de la filial de Al-Qaeda en Somalia Rocket.Chat, Al-Shabab Al-Mujahideen (el grupo Al-Shabab) el día 19 de enero del presente año 2022, un yihadista de habla inglesa llamó a la juventud en Occidente a unirse a Al-Shabab, emprender el yihad y buscar el martirio. Un miembro uniformado, armado y enmascarado de Al-Shabab también recitó un poema instando a los jóvenes musulmanes de Occidente a unirse al yihad en Somalia o llevar a cabo operaciones de «búsqueda del martirio» similares al ataque perpetrado en el año 2013 al centro comercial Westgate en Nairobi.

«Yo les digo a los jóvenes en todas partes… ¿qué les detiene?… ustedes todavía pueden hacer la diferencia en la guerra global del yihad por el bien de Alá»

Combatiente: «Por Alá, este camino es uno que necesita paciencia. Este es un camino de los profetas, de los mártires y de los justos. Este camino no es para todos, gente va y viene. Así que yo les digo y les recuerdo. Piensen… Antes de hacer hijra, deben asegurarse de darle a Alá la garantía de que, por Alá, ustedes emprenderán el yihad hasta que mueran, porque la gente viene al yihad y también lo deja.

«Por Alá, asegúrense de que vienen de manera sincera, porque si vienen con sinceridad, uno o es martirizado en este camino, o Alá les concederá constancia hasta que la victoria de Alá llegue.

“Yo les digo a los jóvenes en todas partes y lugares, que aún no han escuchado el llamado del yihad por el bien de Alá – ¿qué les detiene? Vengan y emprendan el yihad por el bien de Alá. Y yo les digo a ustedes: realicen el hijra, no es nada tarde para unirse a la caravana. No es demasiado tarde y aún pueden hacer la diferencia en la guerra global del yihad por el bien de Alá.

«Yo estuve entre los jóvenes en Occidente que pasan por su vida diaria, en despertarse, ir a la escuela, volver a casa y estudiar… esa no es la vida con la que Alá se siente complacido… vengan y diviértanse por sí mismos en Somalia»

«Las hermanas que están siendo violadas todos los días y los musulmanes cuya sangre es derramada por todas partes en este mundo son una de las razones más importantes que me afectaron mientras estuve en la tierra de la incredulidad, para realizar el hijra por el bien de Alá, para ganarme el paraíso de Alá, convertirme en mártir en esta tierra bendita de Somalia, la tierra del yihad y del ribat. Ganarse la misericordia de Alá, ese es mi objetivo final.

«Yo estuve entre los jóvenes en Occidente, que pasan su vida diaria en despertarse e ir a la escuela, volver a casa y estudiar y luego al día siguiente ir a la escuela… Por Alá, yo me di cuenta de que esta no es la vida… Esta no es la vida del ghuraba, esta no es la vida con la que Alá se siente complacido.

«Por Alá, comemos buen alimento y vivimos una vida de placer. Vengan y disfruten en Somalia y vivan en la tierra del shari’a.

[…]

«Toma en tus manos un chaleco que utilizan aquellos que buscan el martirio, golpéalos con fuerza donde estos no se lo esperan… o déjalo todo como esta… próximo vuelo a Mogadiscio – ¿quién de ustedes falta? ¡Tú!»

«Este es un mensaje para la juventud de Occidente, un hermano atento y bondadoso que les envía una solicitud de amistad. Elige una de las siguientes opciones que más te convenga: Opción uno, tomas en tu mano un chaleco que utilizan aquellos que buscan el martirio, golpéalos fuertemente donde no se lo esperan.

«Opción dos, lo dejas todo, recoges y llevas todas tus pertenencias mundanas en tu mochila – ¿qué más necesitas? Hijra y yihad son la decisión correcta, al igual que los hermanos que llevaron a cabo el ataque al centro comercial Westgate.

«Lo que se dice es cierto, tu eres un león de esta nación islámica, respaldado por la verdad. Tu serías parte de una tropa excelente, así que en el próximo vuelo a Mogadiscio ¿quién es el que falta? ¡Tú!»

