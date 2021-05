Tuve mi propia experiencia con él y no fue la mejor, pero me ocupé de ello”, contaba Gal Gadot en diciembre sobre Joss Whedon, cineasta en el ojo del huracán a cuenta de su comportamiento tóxico durante los rodajes.

Gal Gadot, "Wonder Woman" rompió su silencio y confirmó lo que se venía comentando los últimos meses: que el elenco de “Liga de la justicia” habría tenido que soportar abusos durante la grabación de la película.

La actriz q reveló en una entrevista con el medio N12 que el director Joss Whedon la amenazó con hacer su carrera miserable durante las refilmaciones de “Liga de la justicia”.

Ray Fisher había iniciado una cruzada contra él a cuenta de cómo condujo el rodaje de Liga de la Justicia, que “heredó” según Zack Snyder tuvo que abandonarlo por una tragedia familiar. Las reclamaciones de Fisher condujeron a una investigación propulsada por Warner, y pocos días después Whedon se apartaba de la vida pública al abandonar el rodaje de The Nevers por sentirse “exhausto”.

La actriz ya había emitido un comunicado sobre el caso Whedon, sin embargo, esta es la primera vez que se pronuncia directamente sobre el tema. Estas son las supuestas amenazas de Joss Whedon a Gal Gadot durante el rodaje de 'Liga de la Justicia'

¿Fue Fisher la única víctima de Whedon durante el rodaje del film de 2017? Todo apunta a que no. Más allá del desagrado de otras figuras como Chris Terrio (quien considera que lo que Whedon hizo con su guion fue “un acto de vandalismo”), la intérprete de Wonder Woman no ha dejado de aparecer en las conversaciones, dejando intuir que su relación con el sustituto de Snyder tampoco fue la mejor. Recientemente una fuente anónima aseguraba que Gadot había sufrido presiones por parte de Whedon para encarnar a su personaje de una cierta forma, y la actriz lo ha corroborado para el medio israelí N12, según se hace eco Comic Book.

“Amenazó mi carrera. Me dijo que si discutía él se aseguraría de que tuviera una carrera miserable”, declaró. No dio más detalles, pero la citada fuente ya los había dado por ella. “A Gadot le preocupaba el montaje final de la película y tenía problemas con que su personaje pareciese más agresivo de lo que vimos en Wonder Woman. Quería hacer que el personaje tuviera cierta continuidad entre una película y otra, y el mayor choque se produjo cuando Whedon la obligó a rodar unas frases que no le gustaban y amenazó con dañar la carrera de Gadot, despreciando a la directora Patty Jenkins”, podíamos leer el mes pasado en The Hollywood Reporter.

Se desconoce cuáles fueron los hallazgos de la investigación impulsada en Warner, pero no resulta descabellado asociar a estos el abandono de Whedon, como tampoco el hecho de que Fisher haya sido apartado del Universo de DC. Todo pese a experimentar un gran aumento de protagonismo en La Liga de la Justicia de Zack Snyder, proyecto levantado sobre las cenizas de Liga de la Justicia que ha podido distanciarse del problemático influjo del director de Los Vengadores.