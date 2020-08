Diario Judío México - Si quiere reservar una habitación en un hotel de cinco estrellas, un spa de lujo, una cabaña de madera, un hotel boutique en la playa, un albergue juvenil o una simple pensión, no hay problema. Israel tiene todo eso y mucho más.

Pero si lo que busca es algo realmente diferente para pasar una o dos noches, vea esta lista de ISRAEL21c Español de los 10 lugares más extraños para hospedarse en Israel. (Gracias a Judith Isaacson, de Custom Israel Tours, por ayudarnos con esta selección).

1. Una cueva con todos los lujos

El Columbarium, en el moshav Shekef, cerca de las cuevas Beit Guvirn, declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO, tiene tres habitaciones para huéspedes en cuevas (con Wi-Fi incluido). Las paredes tienen luces de cromoterapia, chimeneas, un sistema de reciclaje de residuos y levantadoras orgánicas. Y, por supuesto, ofrece toallas, jabones y comida también. Cada cueva tiene jardín privado, y una piscina cubierta y bañeras de agua caliente en lo que fueran estanques para recoger agua de lluvias. Información: Dalia Anav, (972) 52-978-7638; [email protected]

2. Un autobús que no se mueve

El Zimmerbus (zimer es una palabra hebrea que describe un establecimiento que ofrece alojamiento y desayuno, o B&B, en inglés) fue idea de una pareja de Ezuz, un pueblo en lo alto de una colina en el Negev y consiste de tres autobuses en desuso.

Los vehículos tienen aire acondicionado (uno para parejas, dos para familias), y están cubiertos con adobe y hojas de palmeras. Un sistema de reciclaje recupera el agua usada de los Zimmerbuses para irrigar un huerto orgánico. Hay también una piscina sin cloro. Información: 972-55-667-7962; [email protected] (Una fotografía del establecimiento encabeza este artículo).

La pareja inauguró recientemente cuatro casas para huéspedes, llamadas Home in the Old City, dentro de edificios renovados de un siglo de antigüedad, donde viviera el personal del Hospital Hadassah, el primero de Beersheva.

3. Viva como los otomanos por unos días



Una habitación en el Akkotel.

Akkotel está construido en los muros de la Ciudad Vieja de Acre. El histórico edificio, construido por los otomanos (que dominaron Palestina desde el siglo XVI hasta principios del XIX) y renovado, sirvió para alojar a soldados inicialmente. Después fue un colegio para niños y un juzgado en tiempos del Mandato Británico. Cada una de las 16 habitaciones, únicas en su género, combinan arcos de piedra con muebles hechos a mano. Información: +972-4-987-7100; [email protected]

También para ver en Acre está Efendi, un conjunto de dos mansiones otomanas meticulosamente reconstruidas bajo la supervisión de la Autoridad de Antigüedades y que ahora forman un solo edificio en forma de hotel. Los techos, restaurados por artesanos traídos de Italia, fueron pintados a mano, así como lo fue un fresco de la ciudad de Estambul que data de 1878, en homenaje a la nueva estación de ferrocarril del Expreso de Oriente.

4. Una posada sin cruces del tiempo de las Cruzadas



Los cruzados no vivieron así de bien en esta posada, que data de hace milles de años. Foto cortesíaLos cruzados no vivieron así de bien en esta posada, que data de hace miles de años. Foto cortesía

El Hotel Allegra Boutique, en Ein Karem, un barrio de Jerusalén, está compuesto de varias construcciones, una de las cuales sirvió de posada a los cruzados. Es, probablemente, las más antiguas de la zona.

El propietario, Shahar Gur, que abrió el establecimiento hace dos años, dijo que el piso de abajo fue construido hace unos 1.100 años cuando los cruzados estaban construyendo iglesias en Ein Karem. Llamaban al vecindario «La montaña», nombre que Gur escogió para el hotel. Cada una de las cuatro plantas tiene su propia suite de lujo. La planta más antigua data de hace 800 años, y la más nueva, de hace 200. “No hay cruces en las habitaciones, pero tenemos cantidades de objetos de ese periodo”, explicó Gur, quien contrató a un decorador de interiores austríaco experimentado en convertir palacios europeos y hoteles boutique. Información: [email protected]

5. Hospitalidad al estilo de los beduinos . . .

Kfar Hanokdim, entre Masada y Arad, al sur de Israel, ofrece diferentes tipos de alojamientos en el desierto: una tienda beduina de pelo de cabra; 35 habitaciones con aire acondicionado y muebles de madera de la zona, piedras y sal del Mar Muerto; y cabañas, o sukot, con gruesas capas de lana en los costados, y puertas, suelos de madera y camas de estilo futón para hasta ocho ocupantes. Información: 972-8-995-0097; [email protected]

6. . . . y de los mongoles



Ghengis Khan in the Golán, en las proximidades del Mar de Galilea, se compone de cinco yurts con aire acondicionado y baños privados. Cuatro pueden acomodar hasta diez personas, y el quinto, seis. Hay una cocina comunal para uso de los huéspedes. Información: 972-52-371-5687.-3715687 052-3715687.

El Poblado Indio en el moshav Avnei Eitan, en Galilea, es un campamento de yurts de lujo que también ofrece cabañas de madera, si las tiendas no son de su agrado. Información: 972-4-676-2151; [email protected]

7. Danza en el desierto

Adama Dance Inn, en Mitzpeh Ramon, cerca al desierto del Negev, ofrece tres chozas de barro (con baños compartidos), 10 tiendas de yeso y arcilla y una zona para acampar durante la noche. Es parte del Centro Adama de Salud, Arte y Danza, donde también su sede la compañía de baile de Liat Dror y Nir Ben Gal, y una sala de conciertos con 400 butacas. Información: 972-8-659-5190; [email protected]

8. Duerma en el teatro (y no porque las películas sean aburridoras)

Vestíbulo del Cinema HotelVestíbulo del Cinema Hotel

El Cinema Hotel, en el centro de Tel Aviv, tiene 83 habitaciones, situado en un auténtico edificio de estilo Bauhaus donde estuvo el Cine Esther años atrás. El original diseño se complementa con proyectores originales y carteles de películas. En el vestíbulo se proyectan películas clásicas —con palomitas de maíz, por supuesto— que realzan el aire de nostalgia del hotel. Información: 972-3-542-5555.

9. A punta de barro

In Israel no faltan los alojamientos ecológicos, las cabañas de adobe y otros lugares para huéspedes interesados en la protección del medio ambiente. Mencionaremos tres: El Kibbutz Neot Semadar, en la carretera a Eilat, ofrece 12 cabañas construidas a base de pacas de heno y ladrillos de barro hechos en el lugar (054-979-8433; [email protected]); la Granja Essene, en Even-Sappir, en las afueras de Jerusalén, ofrece seis suites con cocina (incluida una con accesibilidad para sillas de ruedas), hechas con pacas de pajas y cubiertas de yeso y barro (972 2-644-9588; [email protected]); y Khan Be’erotayim, una posada en el desierto en Ezuz (ver Zimmerbus) construida de barro, hojas de palmera, esteras y materiales reciclados.

10. Aprenda sobre arte (pero descanse también)



Corredor del hotel

El Artplus es un hotel boutique en Tel Aviv de 62 habitaciones dedicadas a exposiciones temporales de arte israelí. Cinco destacados artistas del país crearon los murales que le dan un estilo particular a cada piso. En el vestíbulo principal se exponen trabajos de Zadok Ben-David y Sigalit Landau, reconocidos artistas internacionalmente. También encontrará una biblioteca con libros y revistas de arte. Información: 972-3-542-5555.

El Art Gallery Hotel, en Haifa, se inauguró en 2010 en lo que fuera un hotel de estilo Bauhaus de los años 30, donde se hospedaron estadistas como David Ben-Gurion y Yigal Allon. Nueve exposiciones de arte israelí se muestran en las distintas plantas y salones, así como en los espacios abiertos. Los sábados los huéspedes pueden ir en un tour guiado gratuito a apreciar el arte y la arquitectura de la ciudad. Información: 972-4-861-6161; [email protected]

