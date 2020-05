Alejandra Castellanos Bar Av, nació en México, ha vivido en tres continentes y dejó la vida en la televisión latinoamericana para formar hogar en Israel. Tras el éxito de su columna "Shalom Mi Amor" en una revista israelí, creó el blog Holaland, que más adelante transformó en agencia de medios boutique especializada en cultura e innovación. Es co-fundadora de Cantera Capital, el primer fondo de capital emprendedor que hace fertilización cruzada de innovación tecnológica entre Israel y América Latina en sectores de alto impacto social: tecnología avanzada en salud, agricultura y educación. Alejandra es presidenta fundadora del Capítulo Israel de la Red Global de Mexicanos, una iniciativa de la SRE y el Instituto de los Mexicanos en el exterior, enfocada en conectar al talento mexicano calificado con sus contrapartes en México en los sectores de academia, ciencia y tecnología, emprendimiento e innovación y responsabilidad social. Compliló el libro "Como Israel Me Hizo Mejor Mexicano", que relata las historias de 6 mexicanos destacados en Israel. Su historia de vida y hasta una de sus recetas de cocina aparece en el libro conmemorativo "Cooking with Golda- MASHAV's Cookbook" , editado por la Agencia Israelí de Cooperación para el Desarrollo internacional. Es conferencista sobre emprendimiento e innovación en la Nación Startup en el Centro de Innovación State of Mind en Tel Aviv y en el Centro Internacional de Entrenamiento Golda Meir en Haifa.