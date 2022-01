20 tendencias para el 2022

Por: Carlos Glatt.

Consultor en Innovación

El 2020 fue NEGRO, 2021 fue GRIS y 2022 es un año BLANCO, más humano, más enfocado en nuevas vivencias y emociones, en crear nuevas oportunidades en todos los aspectos. No me canso de explicar que el 2021 fue un año de prueba: un PROTOTIPO, un ejercicio, la experiencia real de la nueva realidad comienza hoy… Y es una página en blanco, esperanzadora y aterradora. Todo lo que pasó durante el 2021 simplemente se acelerará y se volverá exponencial, desde el éxito hasta el fracaso. El que aprendió a trabajar en el 2021 está listo para el 2022, más adaptado, más preparado, más transformado; el que no se supo cambiar y sigue pensando que todo regresará a como era antes, viene realmente su año blanco, porque se quedará en “blanco” esperando lo que ya nunca regresará.

Después de leer muchos reportes, consultar a los mayores expertos del mundo e imaginar tendencias con base en lo que está pasando, presento como ya es costumbre “Las 20 Tendencias para el 2022”. Espero te sirvan para planear un futuro muy exitoso.

1-EMPRESAS ANTI-FRÁGILES

¿Qué empresas tiene futuro? No las organizadas, no las eficientes, no las transformadoras. Son las empresas que logren humanizarse, mantener sus valores, su cultura, su flexibilidad y sus principios, las que sea expertas en adaptarse. Una empresa humana es 100% transparente con el talento, con los clientes, los proveedores, los socios, los aliados; la transparencia es el principal valor hoy en día. El mayor secreto está en ver a tu talento cómo personas y no como empleados. La anti-fragilidad a veces se consigue con alianzas, con inversiones, con desarrollos, pero siempre se consigue con respeto y tolerancia.

2-EN MIS TIEMPOS TODO ERA MEJOR...

A raíz del crecimiento exponencial de conceptos como el trabajo sin horarios y a distancia, las nuevas formas de generar riqueza en Crypto monedas, los NFT´s, los POAP, o el cambio de paradigma con respeto al poli amor, a una vida más lenta y natural. Se está dando un rompimiento de creencias y valores entre generaciones como no se había dado desde la post guerra. Una generación que no entiende a la siguiente, que la condena y ataca.

3-EL EFECTO MATEO

Mientras más complicaciones más difíciles, mientras más éxito más crecimiento. Más que nunca las tendencias de crecimiento o decrecimiento se exponencializarán. América Latina es la región más desigual del mundo, con más de 75 por ciento de la riqueza en manos del 10 por ciento más rico.

4-EL VERDADERO LUJO ES VIVIR DESCALZO. “BAREFOOT LUXURY”

El mayor lujo hoy no está en la ropa o en la joyería, en el auto o en el yate, está en poder vivir feliz, generando recursos, al mismo tiempo viviendo en contacto con la naturaleza. Conozco varios CEOs que lo están haciendo y sus empresas creciendo más que nunca.

Richard Branson inició esta tendencia hace varias décadas y ahora cada vez es más común.

5-PANDÉMICO A ENDÉMICO

Cuando una enfermedad se queda en la sociedad por siempre, como lo que está pasando con el Covid se le llama endémica, tristemente deja de recibir tantos recursos para la investigación y la cura global en el momento que la clase alta y media tienen recursos y medicinas para curarse; esto la convierte en una enfermedad que mata personas de la base de la pirámide, lo cual es el siguiente paso a consolidarse en este año que inicia.

6-LOS CUELLOS DE BOTELLA CONTINUARÁN

La falta de chips, el aumento de precio en las importaciones y el bajo suministro en muchas industrias de piezas clave seguirá siendo la principal causa de desabasto. Continuaremos sufriendo de faltantes por otros 12 meses, desde autos hasta tomates. Lo bueno es que mucha gente hemos dejado de consumir tanto, pasando de lo que “podemos comprar a lo que debemos de comprar”. Este año debe de ser enfocado a comprar menos cantidad, reparar lo que no funciona y siempre buscar el consumo local.

7-PYMES E INDIVIDUOS DIGITALES INTERNACIONALES

Una pequeña empresa puede comercializar sus productos en más de 175 países gracias a plataformas como Shopify. Esto representa un negocio de más de 100 billones en EUA.

50 millones de personas en todo el mundo se consideran creadores de contenido, y el tamaño del mercado ha crecido a más de 104 000 millones de dólares. Hay más de 2 millones de generadores de contenido que ganan por lo menos 2 millones de pesos al año.

8-ENTRETENIMIENTO A PEQUEÑA ESCALA

Quitando los grandes festivales y eventos deportivos, que es obvio que regresaron con todo, la gente cambió su gusto por eventos más chicos. La ultra personalización viene muy fuerte en todo lo relacionado con educación y diversión. Todo acompañado de “POAP” que permite una nueva forma de mantener registros duraderos de las experiencias de vida. Todo basado en NFT

9-MÁS BARATO Y MÁS SANO, EL NUEVO MANTRA

Durante años la base del comercio era la experiencia, el marketing, lo atractivo, hoy entramos a una nueva etapa donde lo más simple, natural, auténtico y con el precio más bajo posible, pero sin sacrificar calidad viene como piedra angular del comercio general.

10- IMPOSIBLE ENCONTRAR TALENTO

El 70% de las empresas aseguran no poder encontrar el talento que requiere, esto es multifactorial. La gente puede generar hoy más recursos trabajando en su propio proyecto que contratándose, las empresas tecnológicas se están quedando con los mejores candidatos, un estudio marca que 40% de la gente quiere cambiar de trabajo. Ya no solo se compite para tener al mejor equipo que la competencia o con la contratación internacional, ahora se compite con las otras formas de vivir y producir recursos.

La frase "los corporativos despiden y los unicornios contratan" es cada vez más real.

11-AÑO COLORIDO, BRILLANTE Y EXPLOSIVO

En una visión del diseño y la moda, después de dos años tristes y sobrios, viene un 2022 lleno de colores arcoíris combinados en la ropa y accesorios muy brillantes y atrevidos.

12- LA PREDECIBLE IMPREVISIBILIDAD (INCERTIDUMBRE)

Tenemos que entenderlo, las nuevas condiciones del mundo ahora están basadas en la incertidumbre, algunos extrañarán la estabilidad de la década anterior, algunos lo disfrutarán, pero lo que es seguro es que esto va a ser la constante de la década.

13-METAVERSO. VIDA, TRABAJO Y DIVERSIÓN VIRTUAL MEJOR QUE LA PRESENCIAL

Esta es una oportunidad para reimaginar experiencias virtuales y encontrar mejores maneras de hacer todas las cosas que hemos estado tratando de hacer en el mundo real, incluyendo construir comunidad, experimentar bienes físicos virtualmente, comprender el comportamiento y crear servicios más personales. Una oportunidad transformadora.

14-VIVIR EN COMUNIDAD, CLAN, TRIBU, GRUPO…

La gente post pandemia ha replanteado sus relaciones cercanas, su forma de vivir y sus valores más profundos. Hoy es un momento de búsqueda, de replanteamiento en ubicación, sistema, núcleo cercano, creencias, valores, sueños y prioridades profundas.

15- EN ECONOMÍA, EUA CRECE, CHINA DECRECE, LATAM PIERDE

Las grandes inversiones continúan por el camino del mundo tecnológico y México/Latam no han hecho su tarea para substituir lo que no se está fabricando en China. Desde chips, autos eléctricos o unicornios que no sean Fintech. Producir energía limpia es hoy por hoy una ventaja competitiva, no una opción estratégica ecológica.

16-2022ºC

Con el control del Covid, se espera que la conversación global vire al cambio climático y ese 2º Centígrado, será lo que nos recordara la importancia de pensar en nuestro futuro.

17-INFLACIÓN GLOBAL

En los últimos meses, se ha visto una inflación inexistente en este siglo, se espera que la tendencia continué. Se predice una caída de las bolsas internacionales de un 25%. En EUA ya no se repartirá dinero gratis y las tazas subirán. Las plataformas Crypto han recibido mucha inversión y mucha gente planea seguir invirtiendo en nuevas opciones financieras.

18-TODO ES ESPECULACIÓN

Cuando uno descubre que Tesla vale más que todas las fabricas de autos que producen el 98% de los autos del planeta, que un Unicornio de reciente creación vale mas que empresas consolidadas de 100 años o que los nuevos millonarios lo lograron en semanas gracias a la compra de NFT´s, no hay duda que la inversión hoy se llama especulación.

19-CUERPO Y MENTE BALANCEADA

Parece que el amor por el ejercicio, la alimentación sana y las rutinas intensas vienen cada día mas fuertes, con el cambio de que ahora se busca aceptar el cuerpo en todas sus presentaciones. Apostando por la aceptación basada en la salud y no en los estándares de belleza impuestos por la cultura de las dietas. Dormir sigue siendo el nuevo super poder, unido a tendencias muy naturales y espirituales. Que llenan no solo el cuerpo pero también la mente.

20- YO SOBRE NOSOTROS "EDAD DEL YO" EN LA A.I.

Con las nuevas plataformas de desarrollo de A.I. mucho más amigables y simples de aprender, cada industria recibirá su propia dosis de personalización. Inclusivo se espera que para este año nazcan nuevas plataformas sociales, donde la data le pertenezca a los usuarios y desarrolladores. Dejaremos atrás los tiempos de lo que no se paga con dinero se paga con mi información. Hoy se espera un regreso al “YO” en todo lo digital. Hasta los niños serán generadores de contenido original y sofisticado.

4 P´S. PLANETA, PROPOSITO, PROSPERIDAD Y PERSONA

Hoy todas las instituciones, empresas y cualquier tipo de ente que desee crecer en el 2022 tendrá que adaptarse a la nueva realidad de las 4P´s. La tecnología es un medio, mientras que estos conceptos son la base sobre la que se deben de construir el futuro inmediato.

Soy Carlos Glatt, me dedico a analizar cómo afectan las tendencias a las industrias.

El peor viaje del mundo, es el que nunca comienza…te deseo un Feliz 2022