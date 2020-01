Diario Judío México - La Organización Judía de Lucha de Varsovia (ZOB) emitió la siguiente proclamación sobre esta fecha en 1943, luego de su primer acto de resistencia armada (18 de enero):

“El 22 de enero de 1943, habrán transcurrido seis meses desde el inicio de la deportación de Varsovia. Todos recordamos aquellos terribles días en los que 300,000 de nuestros hermanos y hermanas fueron transportados y brutalmente asesinados en el campo de exterminio de Treblinka.

“Han pasado seis meses de miedo constante a la muerte sin que sepamos lo que traerá el día siguiente. Recibimos informes de izquierda y derecha sobre judíos asesinados en el gobierno general [territorios polacos bajo el dominio nazi], Alemania y otros países ocupados. Mientras escuchamos estas terribles noticias, esperamos nuestro propio turno, cualquier día, en cualquier momento. Hoy debemos darnos cuenta de que los asesinos hitlerianos nos han dejado vivir solo para explotar nuestra mano de obra, hasta la última gota de sangre y sudor, hasta nuestro último aliento.

“Somos esclavos y cuando los esclavos ya no generan ganancias, son asesinados. Cada uno de nosotros debe darse cuenta de esto, y siempre tenerlo en cuenta. Masas judías, se acerca la hora. Debes estar preparado para resistir, no rendirte al matadero como ovejas. Ni un solo judío debería ir a los vagones de ferrocarril. Aquellos que no pueden resistir activamente deben resistir pasivamente, es decir, esconderse.

“Acabamos de recibir información de Lvov de que la policía judía ejecutó a la fuerza la deportación de 3.000 judíos. No se permitirá que esto vuelva a suceder en Varsovia. El asesinato de Lejkin lo demuestra.

“Nuestro lema debe ser: todos están listos para morir como seres humanos”.

***

“Animados por los resultados de las acciones de resistencia, los judíos en el gueto planean y preparan una revuelta a gran escala. La organización de combate está unificada, se planean estrategias, se construyen bunkers subterráneos y túneles, y se construyen pasajes en la azotea. Los judíos del gueto de Varsovia se preparan para luchar hasta el final “. Museo Conmemorativo del Holocausto.