Diario Judío México - Joel Schumacher, quien fue director de dos películas de la saga de Batman murió a los 80 años en la ciudad de Nueva York el 24 de junio de 2020, después de una batalla contra el cáncer que libró por más de un año.

Schumacher nació en Nueva York. Su madre Marian era una judía de ascendencia sueca mientras que su padre Frank era un baptista de Knoxville (Tennesse), que murió cuando él tenía cuatro años.​

Estudió en el Parsons The New School for Design y en The Fashion Institute of Technology de su ciudad natal. Después de sus primeros trabajos en el mundo de la moda, encontró su verdadera pasión en el cine. Se trasladó a Los Ángeles y su entrada al cine llegó primero como diseñador de vestuario.

Schumacher vistió un par de películas de Woody Allen en la década de 1970: “Interiores” y “Durmiente”. Posteriormente se convirtió en director de películas que incluyen “St. Elmo’s Fire “,”The Lost Boys” y “Falling Down”, así como dos películas de la saga de “Batman”.

En 1976 realizó su primer guion para la película de bajo presupuesto Car Wash con escaso éxito al que seguirían títulos como El mago (1978), una adaptación de la obra llevada a la pantalla por Sidney Lumet.​

El destacado director recibió las riendas de la franquicia de “Batman” cuando Tim Burton salió de Warner Bros. Es de acotar que la primera película de Schumacher, ” Batman Forever “, protagonizada por Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey y Nicole Kidman, recaudó más de 300 millones de dólares en todo el mundo.

La segunda y última película de Joel Schumacher en la franquicia de Batman fue “Batman and Robin” de 1997, con George Clooney como intérprete de Batman y Arnold Schwarzenegger como el intérprete del villano Mr. Freeze. Para “Batman Forever”.

El abiertamente gay Joel Schumacher introdujo los pezones a los trajes que llevaban Batman y Robin, apoyándose en el homoerotismo latente de larga data entre los dos personajes. En 2006, Clooney le dijo a Barbara Walters que había interpretado a Batman como gay.

Nacido en Nueva York, Schumacher fue la primera sensación en el mundo de la moda después de asistir a la Parsons School of Design y decorar las ventanas de Henri Bendel.