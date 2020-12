Diario Judío México - La Navidad se celebra el 25 de diciembre y es una fecha llena de regalos, dulces y sobre todo recogimiento familiar. No obstante, la Navidad también representa la voluntad de dar, de ser mejor persona y recordarnos que entre todos podemos obrar milagros, que son grandes cambios que impactan a nuestro entorno. Como por ejemplo, dar comida a una familia de inmigrantes haciéndoles sentir en casa, donar sabanas y ropas a los menos favorecidos o llevar regalos a un orfanato.

Historias que nos unen. Corto de Disney España

¿Qué es la Navidad?

Para muchos la Navidad es un conjunto de símbolos heredados de la niñez, es el árbol lleno de luces y estrellas, el ponche, el olor a galletas, los villancicos y por supuesto, que los tan esperados regalos. También representa un conjunto de mitos y creencias, el nacimiento de Jesús, el viaje de Papá Noel y hasta una noche donde los espíritus de la natividad le dan segundas oportunidades a viejos avaros y amargados.

En realidad la Navidad es un conjunto de valores que quiere sacar a flote lo mejor de los seres humanos, invitándoles a renovarse mientras les demuestra que la magia aún existe y se puede utilizar para alcanzar todos los sueños que nuestro corazón de niño aún anhela.

La historia de la Navidad

La Navidad como tal se dice que fue un invento del Emperador romano Constantino para eliminar las fiestas paganas de las Saturnales y principalmente la celebración del Sol Invictus, que era el primer día después del solsticio de invierno en que las horas de sol empezaban a ser mayores a las horas de oscuridad.

Se dice que este hombre buscó cristianizar las fiestas en honor al Dios que él había acogido en su corazón y castigaba a todo aquel que siguiese dando ofrendas a Saturno o se dejase llevar por el libertinaje propio de la tradición de las Saturnales.

La celebración de la Navidad en el mundo

La celebración de la Navidad resulta un momento mágico, lleno de sueños y esperanzas para muchos, ya que representa una fecha de encuentros, reuniones familiares y renovación.

Muchos países adaptan esta celebración a sus costumbres y creencias. Por ejemplo, en los países nórdicos, se adelantan estas fechas, que comienzan a partir del 13 de diciembre. Realizan procesiones vestidos con túnicas blancas, llevando en sus cabezas coronas de candelas y cantando algunos villancicos.

En los países escandinavos, la tradición tiene mayor significado, ya que esta región es el hogar de Papa Noel. Durante todo el año las familias pueden ir a su taller ubicado en Laponia, en el Círculo Polar Ártico.

En Rusia la festividad llega a partir del 7 de enero, ya que representa la fecha que nace Jesús según la iglesia ortodoxa por la cual se ciñe este país. Los niños esperan la llegada del Abuelo de Hielo, en lugar de Papa Noel, quien se encargará de darles los regalos.

En los países europeos como Alemania, existen otras tradiciones. En esta nación, la costumbre es que los niños reciban sus presentes de las manos de un ángel llamado Christkind el día 6 de diciembre, quien colocará dentro de sus zapatos el anhelado presente.

En Italia, la Navidad es todo un acontecimiento, que se lleva a cabo con una vigilia a la espera de Papa Noel, donde se organiza una gran cena para toda la familia. En España y Portugal es una gran fiesta donde participa toda familia reunidos alrededor de la mesa para dar la bienvenida a la Nochebuena.

En el caso de Japón y otros países, la Nochebuena no es una fecha celebrada en familia. Este encuentro ocurre en vísperas de Año Nuevo donde los más pequeños reciben sus obsequios.

En el hemisferio sur, la Nochebuena es muy peculiar. En México, la tradición tiene una connotación más religiosa y donde el encuentro familiar es mucho más solemne, también acostumbran introducir en la festividad la popular piñata, una verdadera diversión para los más pequeños.

Películas navideñas más famosas de la historia

La Navidad, una fecha tan especial y tan esperada por todos, sobre todo, para los más pequeños de la casa, es una época fabulosa para celebrar con los tradicionales villancicos, los belenes, Papa Noel y también de las buenas películas que invitan a quedarse en casa y disfrutar de ellas. Aquí te dejamos algunas de las más famosas a lo largo de la historia:

It´s a Wonderful Life (1946) : Una película icónica de la Navidad que narra la vida de un hombre, que decide acabar con su vida, justo el día de Nochebuena, pero que de forma milagrosa conoce a un ángel que cambiaría esta trágica decisión. ¡No te la puedes perder!

: Una película icónica de la Navidad que narra la vida de un hombre, que decide acabar con su vida, justo el día de Nochebuena, pero que de forma milagrosa conoce a un ángel que cambiaría esta trágica decisión. ¡No te la puedes perder! The Nightmare Before Christmas (1993): Se trata de un largometraje que aborda la temática de la Navidad y todo lo que esta fecha representa. Una época llena de fascinación y encanto.

(1993): Se trata de un largometraje que aborda la temática de la Navidad y todo lo que esta fecha representa. Una época llena de fascinación y encanto. Eduardo Manostijeras (1990) : Un film lleno de fantasía, que cuenta la historia de un joven con unas características físicas muy particulares, ya que sus dedos son cuchillas que asemejan una tijera. Una historia humana, conmovedora, que describe la compasión y el verdadero amor.

: Un film lleno de fantasía, que cuenta la historia de un joven con unas características físicas muy particulares, ya que sus dedos son cuchillas que asemejan una tijera. Una historia humana, conmovedora, que describe la compasión y el verdadero amor. The Family Man (2000) : Es una comedia dramática y aleccionadora, que le dejará al espectador un buen mensaje de lo que significa la vida, sobre todo, en una fecha llena de tanta emotividad y significado para los seres humanos. Es una adaptación del Cuento de Navidad de Charles Dickens . ¡Te gustará de principio a fin!

: Es una comedia dramática y aleccionadora, que le dejará al espectador un buen mensaje de lo que significa la vida, sobre todo, en una fecha llena de tanta emotividad y significado para los seres humanos. Es una adaptación del . ¡Te gustará de principio a fin! El Grinch (2000): Sin lugar a dudas, una película que llegó para quedarse. Con un personaje bastante pintoresco, también es una adaptación del cuento navideño del Doctor Seuss del año 1957. Narra las peripecias y travesuras de un hombrecillo verde lleno de malicia producto de una infancia infeliz, que termina transformándose en un ser lleno de nobleza.

Villancicos más populares de la Navidad

La llegada de la Navidad también es la ocasión perfecta para disfrutar de los tradicionales villancicos, que año tras año están presentes en estas fechas tan representativas que invitan a la celebración de la venida del niño Dios y a la paz entre los hombres.

Aquí te dejamos una lista de los villancicos más populares para festejar las fechas decembrinas:

Los peces en el río : Es un villancico tradicional de España y aunque su letra no habla de la llegada de Jesús a la Tierra, si es un claro homenaje a su madre, la Virgen María.

: Es un villancico tradicional de España y aunque su letra no habla de la llegada de Jesús a la Tierra, si es un claro homenaje a su madre, la Virgen María. El tamborilero : Es un villancico muy original procedente de Checoslovaquia y que se popularizó en España. Gracias a la interpretación del mundialmente conocido cantante español Raphael, quien lanzó una versión en el año 1969.

: Es un villancico muy original procedente de Checoslovaquia y que se popularizó en España. Gracias a la interpretación del mundialmente conocido cantante español Raphael, quien lanzó una versión en el año 1969. Noche de paz : Es la canción de navidad más famosa del mundo creada hace ya doscientos años en Austria. Su gran popularidad se debe a que este villancico contribuyó a que la guerra fuera interrumpida de forma temporal.

: Es la canción de navidad más famosa del mundo creada hace ya doscientos años en Austria. Su gran popularidad se debe a que este villancico contribuyó a que la guerra fuera interrumpida de forma temporal. Campana sobre campana : Su letra es conocida en España y países de Latinoamérica. Goza de mucha popularidad porque es una canción que describe el nacimiento de Jesús.

: Su letra es conocida en España y países de Latinoamérica. Goza de mucha popularidad porque es una canción que describe el nacimiento de Jesús. Mi burrito sabanero : Un villancico escrito por el compositor venezolano Hugo Blanco en el año 1975 y que logró fama mundial.

: Un villancico escrito por el compositor venezolano Hugo Blanco en el año 1975 y que logró fama mundial. We wish you a Merry Christmas : Una canción presente en la Navidad de muchos países tanto de habla inglesa como el resto. Es un villancico emblemático de estas fiestas.

: Una canción presente en la Navidad de muchos países tanto de habla inglesa como el resto. Es un villancico emblemático de estas fiestas. La Marimorena : Con una bella letra, la Marimorena hace referencia a la Virgen María. Es originaria de España y es muy querida, sobre todo por los niños.

: Con una bella letra, la Marimorena hace referencia a la Virgen María. Es originaria de España y es muy querida, sobre todo por los niños. Blanca Navidad: Es sin duda, uno de los villancicos más internacionales. considerado como todo un clásico navideño, el cual ha sido traducido a más de 25 idiomas.

¿Qué representa el Árbol de Navidad?

El árbol de navidad viene de una antigua historia germana, donde se creía que los todos los astros que están en el firmamento, incluyendo la Tierra estaban colgados a un inmenso árbol, denominado el «Árbol del Universo». También se tenía la creencia de que sus raíces conectaban con el infierno, mientras que su copa se acercaba más al cielo.

Durante el solsticio de invierno, los habitantes tenían la costumbre de adornar un roble para luego realizar una danza a su alrededor.

A partir del año 790, la tradición cambia y el árbol comienza a representar el amor eterno de Dios. Paso a ser un pino adornado con manzanas, símbolo de las tentaciones humanas y las velas, que significaban la luz del mundo y la gracia divina.

Desde comienzos de la Edad Media, la tradición del árbol se extendió a todo el viejo mundo, hasta llegar al continente americano. Se sabe que el primer árbol de Navidad que fue utilizado para ser decorado tal y como lo hacemos en el presente, fue en Alemania en el año 1605 con la finalidad de apaciguar un poco el frío durante la época de invierno.

Hoy ya es una costumbre que ha sido adoptada casi en todo el mundo, donde el árbol de Navidad es una pieza clave y emblemática de las fiestas decembrinas. Para los niños y también para los adultos resulta un total disfrute el reunirse en familia para decorar el árbol con brillantes luces, guirnaldas, adornos y estrellas y darle la bienvenida a una fecha tan especial.

¿Cómo celebrar la navidad en tiempo de pandemia mundial?

La Navidad del año 2020, resulta una verdadera incertidumbre para muchos y esto es debido a la pandemia mundial conocida con el nombre de COVID-19. Son muchas las interrogantes que se plantean las personas sobre la celebración de estas fechas, que cada año, son una verdadera tradición familiar, pero que, sin embargo, este año se perfilan con un matiz muy diferente.

Debido a esta situación, muchos países han extremado las medidas de seguridad, que le impiden a la gente reunirse en lugares cerrados o donde pueda haber una gran concentración de personas. Por otra parte, muchos viajeros no podrán este año reunirse con sus amigos o familiares debido a la situación de confinamiento y seguridad en aeropuertos.

Lamentablemente, también en estas fechas ha surgido un rebrote del virus, que ha causado un nuevo número de infectados, la crisis en los centros asistenciales y la pérdida de muchas vidas.

Por todas estas razones, el panorama para celebrar la Navidad en este 2020, no se vislumbra muy alentador. Sin embargo, muchos familiares y amigos, no pierden las esperanzas de tener una celebración, aunque sea en la distancia utilizando las distintas redes sociales con la que hoy contamos. Por supuesto, muchos de los eventos públicos en lugares abiertos no se llevarán a cabo por los motivos antes mencionados.

Se espera que, en el venidero año, las cosas mejoren para toda la humanidad, con nuevas y buenas noticias para vencer el virus y de esta forma podamos cada año seguir todos disfrutando de nuestras acostumbradas celebraciones navideñas, que este año se avecinan bastante inusuales.

Este 25 de diciembre comparte fotos de tus mejores momentos y recuerda llevar alegría a aquellos que más lo necesitan e inundemos las redes sociales con vivencias inspiradoras etiquetándolas con el hashtag #Navidad2020 #feliznavidad y Feliz Navidad a todos.

