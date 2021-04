Dos oficiales de inteligencia le dijeron al diario The New York Times que el daño causado en la planta de enriquecimiento de uranio iraní en Natanz fue provocado por una enorme explosión que destruyó por completo el sistema interno de energía interno -independiente y fuertemente protegido- que abastece a las centrifugadoras subterráneas que enriquecen uranio.

Irán no ha detallado las causas del apagón en el sitio nuclear fuertemente protegido y vigilado, que ya fue blanco de sabotajes previos, ni ha acusado directamente a los servicios de inteligencia israelíes. Por su parte, Israel se ha negado a confirmar o negar públicamente cualquier responsabilidad sobre el hecho. Sin embargo, The New York Times indica que funcionarios de inteligencia estadounidenses e israelíes apuntaron que el Estado judío ha tenido un papel en el incidente.

Al describir la presunta operación encubierta israelí, los oficiales indicaron al rotativo que la explosión ha asestado un duro golpe a la capacidad de Irán para enriquecer uranio y que podría llevar al menos nueve meses restaurar la producción en la planta atómica de Natanz.

El diario sugiere que, de ser así, la influencia de Teherán en las nuevas conversaciones en Viena promovidas por la Administración Biden para restaurar el acuerdo nuclear de 2015 podría verse comprometida significativamente. Irán había amenazado con tomar acciones prohibidas cada vez más duras hasta que las sanciones impuestas por el expresidente estadounidense Donald Trump fuesen rescindidas.