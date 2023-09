¿A quién, por qué, de qué y cómo agradecer en estas fechas? Evento Histórico, Reflexiones de 4 rabinos principales de la comunidad judía de México” VIVELO NUEVAMENTE

¿A quién, por qué, de qué y cómo agradecer en estas fechas?

La respuesta la encontramos en el histórico evento con cuatro rabinos principales de las comunidades judías ortodoxas de México.

Es asi que se llevó a cabo un evento histórico en la comunidad judía ortodoxa de México. Por primera vez, los cuatro rabinos principales de las comunidades judías ortodoxas de México se reunieron junto a sus presidentes comunitarios en un momento muy especial, antes de Rosh Hashana, para entender algo más de esta celebración, entender el significado y el sentido de Rosh Hashana, el año nuevo judío, y agradecer y pedir a Ashem.

El evento fue conducido y organizado excelentemente por el rab Anidjar, quien siempre tiene mensajes y comentarios muy atinados.

Escuchamos las interesantes reflexiones y mensajes del rabino Abraham Tobal, el rabino principal de Monte Sinai, Rab Shai Froiling de la Kehila, Rab Moisés Chicurel de la comunidad Sefaradí, el rabino Jacobo Nakach de Maguen David y Zury Saed de Monte Sinai. Además, el músico Arele Waserman y el coro de niños de la Yeshiva Keter Tora nos acompañaron en un momento especial cuando entonamos tehilim y la magnífica interpretación para agradecer a BORE OLAM por todo lo que nos brinda.

Durante el evento, los rabinos compartieron sus reflexiones sobre la importancia del agradecimiento en nuestra vida diaria, especialmente en estas fechas tan significativas para la comunidad judía.

El rabino Abraham Tobal habló sobre como no debemos dar por sentado que lo bueno que nos pasa no es solo cuestión nuestra, si no que atrás tenemos siempre un socio que nos cuida, conduce y cómo el agradeciendole puede cambiar nuestra perspectiva y hacernos más felices.

El rabino Shai Froiling destacó la importancia de reconocer las bendiciones que recibimos cada día, de conectarnos en estos días tanto con D-os como con nuestros semejantes

El rabino Moisés Chicurel nos refirió a reflexionar de como medimos el tiempo, si lo apreciamos o no y como el agradecimiento es importante para valorar mas, algo tan preciado, como el tiempo, y por supuesto nos sorprendió con la referencia al papel de Baño, ¿La conoces?

Y el rabino Jacobo Nakach, anfitrión de este evento, enfatizó que el agradecimiento es una forma de conectarnos con D-os. Siendo muy importante que estemos consientes y repitamos SHEJEYANIU que llegamos a este momento, y nos inspiró a cantar todos juntos y recitar el Sheejeyanu ve Kiimani en una versión única y diferente que emocionó a todos los asistentes

Además, durante el evento cada persona tuvo la oportunidad de entonar tehilim, acompañados del coro de niños de la Yeshiva Keter Tora, lo que hizo que el momento fuera aún más especial.

Cabe mencionar el mensaje de Abdo Chacalo Presidente de Maguen David que dieron la bienvenida a las demas comunidades y que fueron una muestra de unión y de fortaleza esperitual

También se vivió un momento muy emotivo, fue cuando los rabinos y los presidentes, de las 4 comunidades judías participantes, abrieron las puertas del Ejal, el Aron, y todos juntos tomamos un minuto de introspección para alabar a Dios por cada uno, por nuestros amigos y familiares, por todos los que nos rodean y por todo am Israel..

Si te perdiste este evento histórico, puedes revivirlo completo en TuTorah.tv. que ademas del gran trabajo que realizan cuentan con un gran contenido

En DIARIOJUDIO.com, te compartimos algunos videos de los detalles, de las emotivas palabras de cada uno de los rabinos y los momentos que llegaron al corazón del evento.

¡No te lo pierdas!

