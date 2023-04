Actores, autores y oradores aparecerán en el evento de mañana con motivo del 80 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia

Cada 19 de abril , el Congreso para la Cultura Judía, junto con Friends of the Bund, el Comité Laboral Judío y el Círculo de Trabajadores, ha organizado una reunión de sobrevivientes y sus familias, activistas, académicos y músicos en la piedra en la Plaza Conmemorativa del Gueto de Varsovia en Riverside Park. Este evento anual marca el aniversario del Levantamiento del Gueto de Varsovia, el mayor ejemplo de resistencia armada judía al Holocausto, con una academia que recuerda a las víctimas y su resistencia al crimen más grande de la historia. Tanto en 2020 como en 2021, Debido a la pandemia, no se reunieron allí por primera vez desde que se tiene memoria, sino que celebraron su evento en línea. El año pasado, sus fervientes esperanzas se hicieron realidad cuando pudieron reanudar la reunión en Der Shteyn (la piedra) en Riverside Park, entre las calles 83 y 84 .

El evento del 19 de abril de este año contará con una impresionante variedad de oradores y artistas para recordar a las víctimas de la guerra nazi contra los judíos europeos y conmemorar su resistencia. 2023 marca el 80 aniversario del Levantamiento del Gueto de Varsovia, cuando los combatientes de la resistencia judía en el Gueto de Varsovia, muchos en su adolescencia y veinte años, lanzaron una batalla de guerrillas sostenida en respuesta a una deportación masiva planificada por los nazis a los campos de exterminio. Lucharon sin ninguna esperanza alcanzable de victoria, pero con el objetivo de no morir en silencio. Heroicamente, lograron mantener a raya al ejército alemán del 19 de abril al 16 de mayo. Fue la revuelta más grande de judíos durante el Holocausto. Murieron 13.000 (unos 6.000 entre ellos fueron quemados vivos o murieron por inhalación de humo). De los 50.000 residentes judíos restantes, casi todos fueron capturados y enviados a campos de concentración o centros de exterminio. El Levantamiento logró retrasar el cronograma de deportaciones de los alemanes e inspiró otros movimientos de resistencia en las áreas ocupadas por los alemanes.

La reunión anual de la ciudad de Nueva York continúa una tradición establecida en 1947 por partisanos judíos, combatientes del gueto y sobrevivientes del Holocausto en el sitio designado por la ciudad de Nueva York para un monumento al Levantamiento del gueto de Varsovia. Se ha convertido en una reunión anual de bundistas y miembros de la comunidad cultural secular y progresista yiddish, así como de hijos y nietos de los asistentes originales.

El próximo programa en Riverside Park, que incluye música y lecturas, contará con la participación de Joanne Borts (que apareció en Broadway’s Best Musical Once, ganador del premio Tony, así como en Fiddler on the Roof, protagonizada por Topol), el Dr. Michael “Menachem” Fox (autor del aclamado memorias Convertirse en ordinario: una juventud nacida del Holocausto, lo que conservé, lo que dejé ir…), Irena Klepfisz (ella misma nacida en el gueto de Varsovia y cuyo padre fue el primer judío en perecer en el Levantamiento; recientemente publicó su obra completa titulada Her Birth and Later Years: New and Collected Poems, 1971-2021), Marcel Kshensky (educador e hijo de sobrevivientes del Holocausto y activistas de la resistencia), Shifee Losacco (solista destacada en el Lincoln Center que ha aparecido en numerosas producciones teatrales en yiddish en Nueva York, y actualmente es solista en The Peace of Heart Choir), Elliott Palevsky (activista de Nusakh Vilne, la asociación de judíos de Vilna en EE. UU. e hijo de combatientes del movimiento partidista de Vilner), Lily Pazner (activista de Workers Circle College Network), Daniella Rabbani (actriz; Off-Broadway : The Golden Land; cine y televisión: “Scenes from a Marriage”, “ God Friended Me”, Ocean’s Eight), Jeffrey Shandler (autor de Mientras Estados Unidos observa: televisando el Holocausto; Aventuras en Yiddishland: Lengua y cultura posvernáculas; y Jewish, God, and Videotape : Religion and Media in America), Mindy Spiegel (profesora internacional de yiddish e hija de combatientes en el levantamiento del gueto de Varsovia) y Esti Zannoni (estudiante del Workers Circle Midtown Shule).

Fundado en 1948, el Congreso para la Cultura Judía (Director Ejecutivo, Shane Baker) es una organización secular con sede en la ciudad de Nueva York dedicada a su compromiso de larga data de enriquecer la cultura yiddish en todo el mundo. A ellos se unen como organizadores de la ceremonia de este año Amigos del Bund, el Comité Laboral Judío, el Círculo de Trabajadores, POLIN: El Museo de Historia de los Judíos Polacos y el Instituto YIVO para la Investigación Judía.