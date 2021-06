La directora del Instituto de Asuntos Latinoamericanos del Comité Judío Americano (AJC, por sus siglas en inglés), Dina Siegel Vann, mantuvo una entrevista con la Agencia AJN en donde analizó el conflicto que está generando la comunidad palestina en Chile. “Es un país muy importante, un país que se considera serio, y no podemos creer que esté pasando una cosa de esta naturaleza. Entonces si en Chile está pasando, puede pasar en muchos otros países de la región”, expresó.

Además, Siegel Vann compartió su visión sobre la situación del antisemitismo en Latinoamérica y destacó el trabajo que está realizando el secretario general de la OEA, Luis Almagro: “Declaró a Hamás recientemente como una organización terrorista, fue muy categórico”.

-¿Qué ve en estos momentos en la región?

-Lo que estamos viendo en la región son muchísimos retos, de todo tipo. La pandemia fue un detonante muy importante de muchos de los problemas que ya aquejaban a la región. La pandemia exacerbó muchas de las brechas, la polarización, la pobreza extrema, la criminalidad, la noción de la democracia que estamos viendo, los populismos, etcétera. Desde que comencé a trabajar con Latinoamérica, nunca había visto una situación tan complicada como la que estamos viendo hoy por hoy. Y obviamente afecta a todas las poblaciones y a las comunidades judías en forma muy particular. No tenemos una visión tremendamente positiva a corto plazo de la región, lamentablemente.

-¿Por qué es un momento muy delicado para las comunidades judías?

-Porque las comunidades judías son parte integral de sus sociedades, pero son comunidades minoritarias y cuando estamos viendo la erosión de la democracia en varios lugares, esto puede afectar de una manera mucho más significativa a grupos minoritarios como es la comunidad judía. No es que estemos viendo un incremento del antisemitismo en general en la región, aunque hay lugares que nos preocupan. Pero ya hemos visto esta película en otros momentos. Cuando hay populismo, cuando hay efervescencia social, cuando nuevamente se cuestiona a la democracia y a las elites… ya hemos oído este lenguaje en otros momentos y cuando empezamos a pensar en escenarios a corto y mediano plazo, nos preocupa enormemente.

-¿Qué analiza de los dichos de Luis Almagro sobre la región?

-Con el secretario Almagro hemos tenido una relación muy estrecha desde que era canciller de Uruguay. Cada septiembre, durante su gestión como canciller, nos encontrábamos en Nueva York durante la apertura de la Asamblea General de la ONU, y siempre tuvimos diálogo con él. A veces difícil, porque en ese momento su posición tenía que representar a Uruguay durante el gobierno de turno. Fue durante 2014 y la guerra en Gaza. Fueron momentos muy complicados en las relaciones entre Israel y el mundo. Con Uruguay y otros países de Latinoamérica. Tuvimos conversaciones difíciles, pero siempre muy cálidas y honestas. Y realmente establecimos un vínculo estrecho. Desde que se convirtió en secretario general de la OEA y llegó a Washington, empezamos a tejer una relación cada vez más estrecha.

Desde que se convirtió en secretario general de la OEA y llegó a Washington, empezamos a tejer una relación cada vez más estrecha de colaboración de sociedad, basado en muchas afinidades crecientes. Creo que él, con el pasar del tiempo entendió. Ha estado viendo muy de cerca cuál es el incremento del antisemitismo, le preocupa enormemente y lo ve con mucha claridad. Se da cuenta, por ejemplo, que no puede separar ataques infundados contra Israel y el antisemitismo, negar la existencia del Estado de Israel. Declaró a Hamás recientemente como una organización terrorista, fue muy categórico. En 2019 lo invitamos a nuestro Foro Global, donde recibió el premio «Champion of democracy» por todo lo que había hecho con Venezuela. Luego de recibir el premio, reconoció a Hezbollah como una organización terrorista y también adoptó la resolución de la Alianza de Recordación del Holocausto sobre el antisemitismo, exhortando a otros países de la región a que siguieran su ejemplo. Y sabiendo que la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá tienen un comisionado para monitorear y combatir el antisemitismo, llegó a la conclusión de que era muy importante también tener un comisionado para América Latina, especialmente en momentos en que estamos viendo un crecimiento exponencial de antisemitismo en el mundo y en Estados Unidos.

-¿Cómo ve el antisemitismo en Latinoamérica?

-En América Latina siempre vamos por detrás en las tendencias globales, espero que esta vez no nos alcance la tendencia, sino que la podamos remontar. No vemos el antisemitismo violento que ves en las calles de Estados Unidos, pero por otro lado sí vemos en Chile una comunidad palestina bastante vocal, bastante agresiva, alineada con Hamás, que cada vez está ganando más terreno y ahora con la posibilidad de que uno de sus líderes se vuelva presidente de Chile y a punto de pasar una legislación BDS en la Cámara de Diputados. Esto nos preocupa enormemente, porque Chile es un país muy importante, un país que se considera serio, y no podemos creer que esté pasando una cosa de esta naturaleza en Chile. Entonces si en Chile está pasando, puede pasar en muchos otros países de la región. Las redes sociales obviamente durante el último enfrentamiento con Hamás y Gaza estuvieron repletas de retórica inflamatoria, antisemita, etc. En general no vimos lo que vimos en Europa o Estados Unidos, pero no por eso tenemos que bajar los brazos, tenemos que tener un comisionado dedicado a trabajar muy de cerca con las comunidades y con los países de la región, para poder primero prevenir que haya antisemitismo, pero luego identificar brotes, tratar de neutralizarlos o de alzar la voz cuando sea necesario para denunciar cualquier manifestación de este tipo. Es realmente un paso histórico y de gran envergadura para la vida judía y la región en su totalidad.

-¿El AJC está trabajando para prevenir el boicot de los productos israelíes?

-Absolutamente, estamos trabajando en distintas iniciativas. Lo más importante es que se conozca fuera de Chile lo que está sucediendo. Nosotros estamos trabajando junto con la comunidad judía de Chile este tema hace más de una década. Es un problema que empezó hace muchos años, estuvimos alertando a los distintos gobiernos, al presidente Sebastián Piñera, inclusive a la presidenta Michelle Bachelet antes, y todo el tiempo estuvimos alertando que este no es un problema para la comunidad judía de Chile, sino que es un problema para Chile en su conjunto. El antisemitismo refleja un deterioro en la sociedad, la comunidad palestina importó completamente el conflicto a Chile. Es increíble que en un momento en que Chile está enfrentando una situación sumamente compleja por la pandemia, las próximas elecciones, la Asamblea y todo eso, que la Cámara de Diputados tenga tiempo para dedicarse a una resolución de este tipo, que es destructiva y no va a promover ningún tipo de paz entre palestinos e israelíes, que está asaltando a un Estado amigo que es Israel, con el que el gobierno chileno tiene muchísimos acuerdos bilaterales muy importantes. Entonces, esto va realmente en contra de los intereses de Chile y creemos que, además de que la sociedad civil y las autoridades de Chile entiendan esto, se sepa que hay un problema grave en el país.

-Respecto al antisemitismo, lo quiero unir a una palabra que mencionó usted respecto a que representa la «erosión a las democracias», ¿Cuánto de esto se vincula con antisemitismo?

-Hubo un panel muy interesante en nuestro Foro Global, en donde se realizan reuniones virtuales desde el año pasado. El año entrante esperamos que se desarrolle de manera presencial nuevamente en Washington. En nuestro encuentro central, donde generalmente asisten 3 mil o 4 mil personas de todo el mundo, como más de 60 comunidades judías de alrededor del mundo y figuras del primera línea como el presidente Emmanuel Macrón y el primer ministro de Japón. Y hubo un panel muy interesante sobre antisemitismo, donde había dos periodistas muy conocidos: Bari Weiss y Bret Stephens, uno de NYT y otro que también había estado en NYT, y estuvo nuestra directora para Europa, Simone Rodan, hablando sobre lo que ella había vivido en Europa y cuando empezó a ver que había cuestionamientos donde la derecha más extrema se estaba fortaleciendo y había cuestionamientos a los valores liberales y a la democracia, es cuando empezó a ver que el antisemitismo crecía enormemente. Y lo hemos visto durante la Segunda Guerra Mundial y lo hemos visto constantemente.

Obviamente el antisemitismo no viene solamente de la derecha sino de la izquierda, como sucede en EEUU, voces extremas de izquierda que cuestionan la existencia del Estado de Israel y hacen todo tipo de analogías que son realmente tóxicas, y que lo único que hacen es fomentar el ánimus antisemita. Entonces, lo que hemos visto a lo largo de la historia es que cuando vemos intolerancia, cuando vemos estas voces extremas y la búsqueda de culpables, efervescencia social, todo esto conlleva a un incremento del antisemitismo. Porque el antisemitismo es el prejuicio histórico más antiguo, y los judíos lamentablemente hemos sido chivos expiatorios en muchos momentos en la historia. Este no es un momento aparte, claro que tiene sus particularidades como en EEUU que está ligado a lo que es la búsqueda de la equidad racial, la comunidad judía americana ha apoyado mucho el movimiento de equidad racial, pero a los judíos se los ve a veces como parte de las élites blancas, colonialistas, etc. Por lo que es un cóctel muy tóxico, en tanto de derecha como de izquierda. Y eso nos tiene muy preocupado porque sí vemos que la época actual hay ciertos elementos que hemos visto en otros momentos de la historia.

-En el Foro del AJC, ¿se sigue manteniendo el espacio de trabajo compartido con los líderes judíos de la región?

-Esta vez no pudo ser, pero hemos tenido muchísimas reuniones y sesiones con todo el grupo Iberoamericano, porque España y Portugal también son parte íntegra de nuestro trabajo. Y hemos tenido muchos encuentros muy interesantes para hablar de la pandemia, de las elecciones en EEUU, ya que les interesaba mucho conocer el impacto en América Latina. Hemos tenido cada dos meses encuentros virtuales donde continuamos el diálogo, donde estamos muy conectados. Las comunidades van a ser centrales, van a ser esenciales para que la figura del Comisionado tenga éxito. Claramente la información y la comunicación que mantengan van a ser muy importante. Por lo que celebraron muchísimo este gran logro, y ya en diciembre esperamos poder tener nuestro Foro Estratégico que tenemos cada año en Miami. Ese es nuestro propósito, el poder ya realizar nuestro Foro y esperamos que todo el mundo pueda estar ya vacunado, y sino los vacunamos en el Aeropuerto de Miami.