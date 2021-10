‘Alegría’, la película rodada a inicios de este año en Melilla, será estrenada este miércoles en el Festival de Cine de Guadalajara, México; en noviembre en el Festival de Cine de Sevilla y antes de que culmine en año en la ciudad. El filme, de 110 minutos, es la ópera prima de Violeta Salama.

La directora de ‘Alegría’ cuenta a El Faro que el estreno le hace “una ilusión tremenda”, porque ella había insistido en que se hiciera una première internacional, pensando en el reparto de la película.

El filme está protagonizado por la mexicana Cecilia Suárez, y el reparto cuenta con actores como Laila Manzanares, Sarah Perles, Luisa Mayol, entre otros.

“Me hacía mucha ilusión que se viera fuera la película, enseñar Melilla y esa riqueza cultural fuera de España”. añadió la directora en declaraciones a El Faro.

‘Alegría’ narra una historia a través de las mujeres y muestra las peculiaridades de la ciudad. La película se centra en la organización de la “boda de Yael con Jacobo, un joven melillense, y cómo su vida se pone patas arriba”.

La sinopsis del filme señala que “los estrictos preparativos de la boda harán aflorar las visiones antagónicas de las protagonistas sobre el mundo, al tiempo que les hará emprender un viaje donde descubrirán que hay más cosas que las unen de las que las separan”.

Salama vivió los primeros 12 años de su vida en Melilla y grabar su ópera prima en la ciudad “fue un regalo”.

Ella nunca ha dejado de estar conectada con la Melilla porque su padre ha estado trabajando en la ciudad hasta hace poco y su abuela siempre vivió aquí.

El objetivo de Salama es mostrar una imagen distinta a la que se conoce de Melilla fuera de nuestras fronteras.

“Es un lujo poder enseñar la parte bonita de la ciudad, porque hasta ahora siempre que se ha visto Melilla en el cine ha sido con la valla, con la inmigración y con problemas más conflictivos”, dice Salama quien busca exponer al mundo la multicultural de Melilla.

“Es puramente Melilla”

Las grabaciones de ‘Alegría’ terminaron en marzo de 2021 y posteriormente se hicieron otras tomas que necesitaban entre los meses de mayo y junio.

“La película es puramente Melilla… todo el rato y muy bonita”, dice entre risas.

La directora dice estar feliz, pero al mismo tiempo nerviosa porque llega el momento de enseñar la película al público.

“Estoy súper contenta con el resultado”, afirma y apunta que ha sido un montaje “complicado”, pues inicialmente tenían más de cuatro horas que fueron condensadas en cerca de una hora y media.

Melilla llega a México

Este miércoles será estrenada ‘Alegría’ en el Festival de Cine de Guadalajara. La película será vista por primera vez frente a un público ajeno a Melilla, que quizá “tendrá una visión nueva de Melilla”.

La idea de Salama es que el público que no conozca la ciudad se enamore de ella y de su riqueza cultural. Pero también mostrarle al melillense que no está en la ciudad y que se ha tenido que ir por distintas circunstancias “sobre todo, toda la comunidad judía que en su día era muy amplia en Melilla y que cada vez es menor, toda esa gente está en Latinoamérica y me hacía mucha ilusión llevar allí la película”.

Y también espera que a los melillenses les guste el largometraje.

“Es una película homenaje a la ciudad y a todo lo que ha sido para mi crecer en una ciudad con esa riqueza cultural tan grande y con esos paisajes tan bonitos”.