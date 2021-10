Gil Ofarim, hijo de padre israelí, es un cantante de rock muy conocido en Alemania. Pero un incidente antisemita que sufrió la semana pasada le hace replantearse su carrera y su vida: “Todos los días pienso en irme de Alemania y emigrar a Israel”, reconoce en una entrevista con Ynet.

“Tengo hijos, de cuatro y seis años, y no quiero que pasen por lo que yo pasé de niño e inclusive hoy”, contó el hombre de 39 años, hijo del cantante israelí Avi Ofarim. “Crecí en Munich y compartí comidas de Shabat con abuelos de mis amigos que tenían números tatuados en sus brazos, estas son cosas que no se pueden olvidar. Dicen que fue hace mucho tiempo pero no, no fue hace mucho, el antisemitismo en Alemania ya no se esconde”, agregó.

Gil Ofarim

Gil Ofarim reveló en Ynet que evalúa irse a vivir a Israel.(Ynet)

La semana pasada Gil fue noticia en Alemania y en periódicos judíos de todo el mundo luego de un incidente antisemita que sufrió en un hotel de la ciudad de Leipzig, a donde viajó para brindar un recital. “Fui a registrarme al hotel después de un espectáculo. Se hizo una fila larga en la recepción y de repente vi que el recepcionista hacía avanzar a algunas personas que estaban detrás de mí. No entendí por qué y después de unos minutos pregunté qué ocurría, y ahí fue que escuché a alguien detrás de mí que decía que me quitara el collar”, relató el artista.

“Creí que había escuchado mal y después de 15 minutos llegué a la recepción. Allí fue que me dijo: ´Si te quitas la Estrella de David vas a poder registrarte´”. Inmediatamente pedí hablar con su jefe, pero con una sonrisa burlona me respondió que no estaba, así que me fui”, continuó detallando sobre el incidente.

Desde la puerta del hotel Ofarim filmó un video en el que contaba lo ocurrido y su relato se viralizó en redes sociales. Así fue que el episodio se convirtió en noticia en varios medios de comunicación de Alemania, pero a pesar de la difusión el cantante no es optimista respecto a la actualidad del antisemitismo en el país: «Siento que el antisemitismo ya no es un ´problema´ para los alemanes, en 2021 las personas pueden escribir lo que quieren en las redes porque todo es anónimo y a los que odian a los judíos no les pasará nada”.

Dos días antes del incidente en Leipzig, Ofarim participó de un programa televisivo junto al clarinetista judeo-argentino Giora Feidman. “Era un programa dedicado a los judíos en Alemania y cantamos juntos el Haba Nagila, también me preguntaron por el antisemitismo en el país y conté cosas que me sucedieron cuando era niño. Y dos días después ocurrió lo del hotel en Leipzig”, dijo Gil.

Respecto a las reacciones que despertó el episodio, Ofarim agradeció las expresiones de solidaridad que recibió de muchos artistas, personas de todo el mundo y alemanes que lamentan que hechos así sigan ocurriendo. “Pero también recibí muchos mensajes de odio en las redes, cosas que prefiero no decir, y que me hacen preguntarme si este es el lugar correcto para vivir y criar a mis hijos. La verdad es que en este momento no lo tengo claro”, expresó.