Diario Judío México - El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Adel al-Jubeir, se expresó favorablemente al plan de paz presentado por el presidente norteamericano Donald Trump. En una conferencia de prensa realizada en Bucarest, el diplomático dijo que “hay compomentes positivos en el plan de paz de Trump que pueden formar la base para negociaciones”.

Al-Jubeir añadió que “los palestinos deben decidir por sí mismos y nosotros debemos apoyarlos”. “Creo que después de las elecciones en Estados Unidos las cosas se aclararán, pero nosotros estamos impulsando el proceso de paz para adelante”, dijo.

Esta mañana el canciller israelí, Israel Katz, aseguró que está promoviendo contactos con los estados del Golfo a fin de abrir relaciones diplomáticas. “Creo que uno de los principales bonos del plan de Trump, además de la soberanía, es que mejora las relaciones con los países árabes”, indicó el diplomático.

En este marcó agregó que “aun si no es posible firmar un acuerdo de paz total, es posible firmar acuerdos de no guerra, que también eviten violencia y terrorismo, así como un acuerdo para abrir la cooperación civil. Se mantienen contactos todo el tiempo y se concretarán cuando puedan firmar acuerdos con ellos”.

Esta semana el presidente palestino, Mahmoud Abbas, pronunció un discurso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, allí el mandatario expresó que “los palestinos no aceptarán a los Estados Unidos como único intermediario en el proceso de paz”.

También dijo que el pueblo palestino no puede seguir aguantando la ocupación y advirtió que la situación estaba a punto de explotar. Sin embargo, enfatizó que no será arrastrado a la violencia y el terrorismo, y que no importa cuánto los presionen.