Kaptan-ı Derya : Barbaros Hayrettin Paşa

Diario Judío México - Estave pensando sovre ke koza eskrivir mi eskrito de oy kuando supito me vino al tino ke ayer estava azyendo bushkadas sovre un gran personaje de la historia, en el siglo XVI egzaktamente, del kual se trata tambien en ALMENDRA. Me vash a demandar ken es o kualo es ALMENDRA… ALMENDRA es la protagonista de mi novela ke se desarrola en el imperio Otomano al siglo XVI – una novela historika de aventuras i de amor sovre las famiyas judiyas ke fueran expulsadas de Sefarad – una grande partida fue escrita ma no termino todavia…

El personaje es Khizir Reis, Barbaros Hayrettin Pasha, el KAPTAN-I DERYA ke es el komandante supremo de las fuersas navales del Imperio Otomano. Es muy konosido en los entornos de la Mar Mediterrannea kon su nombre BARBAROS ke signifika barva kolorada….En fakto era el nombre ke davan a su ermano Oruc Reis ke era ruvyo i lo yamavan Barbaros ma kuando fue prizonario i lo mataron, Hizir Reis se apropriyo del nombre.

Veremos endjuntos ken era esta persona ke solo su nombre aziya tremblar puevlos i payizes enteros !

Aviya konkistado TUNIS i ALGERIA i era el monarko de estos payizes al Norte de Afrika antes mizmo de azer un akordo kon el Sultan Otomano para ser a la kavesa de las fuersas navales.

Yakup Aga, su pade, un kavalyero Albanezo de origen desho SEFARAD en 1492 pormodo de los progromes ke los Espanyoles aziyan a los Muzulmanos tambien i yego a la izla de Lesbos (Mitilini oy en dia en Grego i Midilli en Turko) Su madre, Katerina era bivda de un saserdote grego ortodokso. Nasyo en Lesbos en 1478. Eran tres ermanos i dos ermanas… Los ermanos eran todos marineros i al empesijo, ayudaron sus padres en su manufakura de poteriyas kuando desho la armada Otomana. Su ermano Oruc Reis fue el ke le ambezo pirateriya para guerreyar kon los Kaballeros del Templo. Kombatyeron enjuntos i se izyeron muy famozos. Sus ermano Ilyas Reis era pirato kon eyos. El ijo de Barbaros, Hasan Pasha era tambien una grande marinero komo su padre… Su ermano Ilyas fue assasinado por los Kabaleros de St. John i su ermano Oruc tambien fue sus prizonero en la forteressa de Bodrum fina ke Hizir Reis vino a salvarlo de aya. El Shehzade Otomano (titro ke se da al eredero del trono Otomano) dyo a Hizir 18 galeras para kombatir los Kabaleros de St. John ke no deshavan en repozo las naves Otomanas.

Hizir i su ermano Oruc Reis se fueron a Egypto i empesaron a defender las Izlas Mediterranneas i DJERBA en partikular ande establesyeron sus baza,

Barbaros guerreyo sovretodo kon los Espanyoles i les izo eskupir sangre ande los viya para vengarse de lo ke le izyeron a su padre. El imperyo sakrado Romano i los Venezianos eran su enimigos i lo konosen por su grande viktorya kontra Andrea Doria en PREVEZE i sus batalyas kon los kavalyeros de San John. Su aliansa kon el Sultan Otomano avriyo los kaminos en mar a los muzulmanos. Los espanyoles no puediyan mas atakar las naves ke partiyan de Espanya a las kostas nortes de Afrika.

Kombatyo las naves Inglezas, forteresas en CEUTA, Jijel , Cape Passero en Sicilya i Reggio Calabria en el sud de a parte de todas las kostas del norte de Afrika.

Oruc Reis i Ishak Reis fueron matados en la batalya de Tlemcen en el anyo 1518 por Carlos V. Es alora ke Sultan Selim ke paso al trono, a la muerte de su padre, el Grande Soleiman, lo nombro Beylerbeyi, todo poderozo, i le dyo el titolo de Oruc Reis, BARBAROSA…. Barbaros konkisto Tlemcen de las manos de Carlos V a la fin del mizmo anyo i fraguo grandes naves para los “Mujaddaras” muzulmanos de Espanya ke yevo a las kostas norte Afrikanas. Gano las guerras kon los Espanyoles kuando estos tentaron de rekonkistaar ALGERIA, Insendio todos las naves Espanyolas;

Barbaros konkisto RODOS allado del Sultan Otomano i egzilo los kavalyeros de St.Jean.

Kuando desido de retirarse, empeso a eskrivir sus memoryas i bivir una vida kalma, en deshando la sovereyneriya de ALGERIA a si ijo Hasan Reis. Sus eskritos i todo lo ke kedo de el se topan en el la Libreria de la Universitad de Istanbul i en el muzeo de Besiktas en Istanbul kon una grande estatua suya en frente de la mar.

Se muryo a sus 68 anyos en Istanbul, en su palasyo de Buyukdere frente del Bosphor.

