Ben & Jerry's anunció el lunes que pondrá fin a las ventas de sus helados en el "territorio palestino ocupado".

En una declaración publicada en el sitio web de la empresa, la marca de helados dijo que cree que "es incompatible con nuestros valores que el helado de Ben & Jerry's se venda en el Territorio Palestino Ocupado (TPO)", afirmando que "también escuchar y reconocer las preocupaciones que nuestros fans y socios de confianza nos han compartido ".

“Tenemos una asociación de larga data con nuestro licenciatario, que fabrica helado Ben & Jerry's en Israel y lo distribuye en la región. Hemos estado trabajando para cambiar esto, por lo que le informamos a nuestro licenciatario que no renovaremos el acuerdo de licencia cuando expire a fines del próximo año”.

La compañía agregó que si bien su marca ya no se venderá en el "territorio palestino ocupado", permanecerá en Israel a través de un acuerdo diferente que se anunciará en una fecha futura. No especificó qué constituye exactamente "territorio palestino ocupado" o si la marca estará disponible para la venta dentro de las áreas controladas por la Autoridad Palestina en Cisjordania.

"Ben & Jerry's International decidió no renovar su acuerdo con nosotros en un año y medio después de que rechazamos su demanda de detener la distribución en todo Israel", dijo. "Instamos al gobierno y los consumidores israelíes a que no los dejen boicotear a Israel".

Se calificó a sí mismo como el "helado antiisraelí"

La decisión generó una fuerte reacción de los líderes de Israel desde el otro lado del pasillo.

El primer ministro israelí, Naftali Bennett, dijo que la compañía ha "decidido marcarse a sí misma como un helado antiisraelí".

"Este es un error moral, y creo que también resultará ser un error comercial", dijo, y agregó que luchará contra el boicot.

El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, también condenó la decisión, calificándola de "vergonzosa" y una "capitulación al antisemitismo y al movimiento BDS".

Lapid dijo que pedirá a los más de 30 estados de EE. UU. Que tienen leyes anti-BDS que tomen represalias contra la empresa.

El líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, reaccionó a la decisión y tuiteó: "Ahora los israelíes sabemos qué helado NO comprar".

La ministra del Interior, Ayelet Shaked, del gobernante Partido Yamina, también condenó la decisión y dijo: “Su marca de helado no coincide con nuestros gustos. Estaremos bien sin ti ".

En un comunicado, Yossi Dagan, jefe del Consejo Regional de Samaria, también criticó a la compañía y dijo que "los residentes de Samaria y esta tierra se mantendrán firmes mucho después de que el helado de Ben & Jerry's se derrita y desaparezca del mundo".

Añadió que "no cederemos a este antisemitismo, que ha permeado a los judíos estadounidenses" en un aparente ataque a los cofundadores de Ben & Jerry's, Ben Cohen y Jerry Greenfield, que son judíos.

El Comité Estadounidense de Asuntos Públicos de Israel (AIPAC) tuiteó: "Es discriminatorio y contra los intereses de la paz y la reconciliación lanzar un boicot unilateral cuando son los líderes palestinos los que se niegan a sentarse a la mesa de negociaciones con Israel".

Cohen y Greenfield, que fundaron la empresa en 1978, la vendieron a la multinacional británica de alimentos Unilever en 2000. A pesar de ser vendida a una multinacional, la empresa con sede en Vermont, que promocionaba una amplia gama de sabores de helado, ha sido durante mucho tiempo asociado con los valores y la política progresistas.

Si bien no está claro qué llevó a la reciente decisión, el mes pasado, un grupo llamado Vermonters for Justice in Palestine pidió a la compañía que "ponga fin a la complicidad en la ocupación israelí y los abusos de los derechos humanos palestinos".