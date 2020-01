Diario Judío México - Todavía estamos a más de un mes de los primeros votos reales en la carrera presidencial demócrata. Pero un artículo de análisis publicado en el influyente sitio web Politico la semana pasada recordó a los observadores una posibilidad que muchos están ignorando: El senador de Vermont Bernie Sanders podría ganar y convertirse en el primer presidente judío de la nación.

Mientras que generaciones de judíos estadounidenses han soñado con el día en que uno de los suyos ganara la Casa Blanca, una presidencia de Sanders sería en realidad una pesadilla sin precedentes para Israel y los intereses judíos.

El artículo de Politico informó que la capacidad de recuperación de Sanders ha impresionado a los demócratas internos. A pesar de haber sufrido un ataque al corazón en octubre, algo que no sólo lo dejó de lado por un tiempo, sino que también recordó a los votantes que tiene 78 años de edad, Sanders se ha mantenido en el nivel superior de los contendientes.

Aunque reconoce que se ha ganado el afecto y la lealtad de gran parte de la base izquierdista del partido, sobre todo por su buen desempeño al oponerse a Hillary Clinton para la nominación demócrata en 2016, muchos expertos menosprecian sus posibilidades. Dicen que a pesar de la clara inclinación del partido hacia la izquierda desde la victoria del presidente Donald Trump, Sanders es demasiado radical y sería fácilmente derrotado en noviembre.

Sin embargo, Sanders no se ha desvanecido como lo han hecho otros candidatos que alguna vez fueron muy promocionados en el último año. Actualmente ocupa el segundo lugar en el promedio de RealClearPolitics en las encuestas nacionales, detrás del ex vicepresidente Joe Biden. Es una amenaza para ganar tres de los primeros cuatro estados de votación temprana, con el promedio de las encuestas que lo muestran liderando en New Hampshire, un cercano segundo lugar en Iowa, y en contienda en Nevada. Eso significa que aunque Biden sigue siendo el favorito y las acciones del alcalde de South Bend, Pete Buttigieg, están subiendo (mientras que las de la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, están bajando), sería una tontería asumir que Sanders no puede ser el nominado demócrata.

Aunque sus posiciones extremas horrorizan a los moderados, Sanders es completamente auténtico y, a pesar de su larga permanencia en el Congreso, no se le puede acusar de ser parte del sistema, como se puede decir de Biden. De hecho, ser un socialista atípico lo hace parecer más genuino a los votantes que están cansados de los políticos convencionales, el mismo factor que ayudó a elegir a Trump.

Además, su radicalismo le ha ganado tanto el afecto como la lealtad de aquellos en la base demócrata que piensan que elegir al candidato que la sabiduría convencional considera más elegible será tan desastroso para su partido en el 2020 con Biden como lo fue cuando Hillary Clinton fue la nominada.

La conducta irascible de Sanders también le hace sentir simpatía por los votantes de las elecciones primarias, de la misma manera que lo hizo cuando se necesitaron superdelegados no elegidos y reglas del partido que favorecieran a Clinton para ganarle en 2016. Además, las reglas de voto proporcional de los demócratas que eliminan los resultados de “el ganador se lleva todo” asegurarán que Bernie siga siendo un factor incluso si pierde la primera fase.

Su victoria en el Partido Demócrata en 2020 podría ser todavía menos probable que los escenarios que predicen una victoria para Biden, o un giro de los acontecimientos que permitiría a Buttigieg o incluso a un contendiente de segundo nivel prenderse fuego y ganar la nominación. Pero el análisis de Politico sí requiere una evaluación de lo que la nominación o la presidencia de Sanders (a pesar de que los republicanos están abiertos a que Sanders sea su oponente, los sondeos con Trump predicen que tal carrera sería un empate) significaría para los intereses judíos e Israel.

Aunque es judío y ha dicho repetidamente que apoya la existencia de Israel, tampoco hay duda de que Sanders es el contendiente demócrata más crítico de la política israelí y el más simpático con los palestinos. Aunque otros demócratas pueden estar de acuerdo con su desprecio por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, la mayoría de ellos dudarían en lanzarle epítetos como “racista”, como ha hecho Sanders.

Todos los demás candidatos demócratas restablecerían el peligroso acuerdo nuclear de 2015 con Irán y probablemente volverían a la política del ex presidente Barack Obama de buscar más “luz del día” entre Estados Unidos e Israel. Pero Sanders va más allá buscando también crear una política exterior “pro-palestina”. En el pasado, eso le ha llevado a pedir el fin del bloqueo de la Gaza dirigida por Hamas, así como a emitir críticas mordaces y falaces a los esfuerzos de Israel por defender su frontera y su pueblo contra los ataques de un enclave costero gobernado por terroristas.

Si bien esto no promovería una solución de dos Estados en la que tanto Hamas como la Autoridad Palestina no tienen interés, llevaría las relaciones entre Estados Unidos e Israel a un punto bajo histórico, mientras que envalentonaría a los enemigos del Estado judío hasta un punto en el que podrían considerar la guerra como una opción razonable.

En el frente interno, Sanders no sólo terminaría con la política de Trump que busca hacer cumplir las leyes contra la actividad antisemita en los campus universitarios. Su activa oposición a las leyes anti-BDS y sus estrechos lazos con los defensores de esta variante del odio a los judíos podrían potencialmente desencadenar una ola de actividad antisionista y antisemita en todo el país.

Esto nos recuerda que Sanders cuenta con el apoyo de la mayoría de los antisemitas de izquierda más notorios de la nación, como las representantes Ilhan Omar (demócrata de Minnesota) y Rashida Tlaib (demócrata de Michigan), así como de Linda Sarsour, también defensora de la campaña de BDS. Su negativa a repudiar estas cifras sienta un precedente ominoso que entraría en juego cuando se trata de dotar de personal a una administración, de la que cabe esperar que esté poblada por compañeros radicales hostiles a Israel e indiferentes, en el mejor de los casos, al antisemitismo.

Más aún, la persona que sería responsable de esta catástrofe estaría aislada de las críticas simplemente por el hecho de que Sanders y sus apologistas afirmarían que, como judío, no se le podría calificar de hostil a su propio pueblo. Visto desde esa perspectiva, tal presidente judío podría ser la peor cosa que le haya ocurrido a la comunidad judía estadounidense.

Artículo original de https://israelnoticias.com/editorial/sanders-presidente-judio-estados-unidos/