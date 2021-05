El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó este lunes (24.05.2021) una serie de ataques "despreciables" y actos de agresión contra judíos en Estados Unidos, a raíz de los recientes enfrentamientos entre israelíes y palestinos en Medio Oriente.

"Los recientes ataques contra la comunidad judía son despreciables y deben parar", tuiteó Biden. "Condeno este comportamiento detestable en el país y en el extranjero. Depende de todos nosotros que no haya lugar para el odio", agregó.

La policía de Nueva York dijo el viernes que investiga la agresión a un joven judío en Times Square, a quien le gritaron insultos antisemitas. Cinco o seis hombres lo golpearon y rociaron con gas pimienta el jueves, dijo la policía.

