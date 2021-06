El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha reunido este lunes en la Casa Blanca con su homólogo israelí, Reuven Rivlin, a quien ha asegurado que Irán "nunca conseguirá armas nucleares" bajo su mandato. Irán, considerado una amenaza por Israel y con quien Washington mantiene negociaciones para intentar revivir el acuerdo nuclear, ha sido uno de los "desafíos" tratados por los mandatarios en la primera visita oficial de Rivlin a Washington.

En este sentido, el presidente se ha referido a los ataques aéreos que dirigió el domingo en Irak y Siria "contra el sitio utilizado por el grupo de milicias respaldado por Irán", que, como ha señalado, es "responsable de recientes ataques contra personas estadounidense en Irak", según informa la Casa Blanca.

Durante su reunión, Biden ha reiterado el compromiso "férreo" e "inquebrantable" con la "autodefensa" de Israel y ha manifestado su deseo de recibir al primer ministro israelí, Naftali Bennett, en la Casa Blanca "muy pronto".

"Estados Unidos apoya plenamente la normalización de las relaciones entre Israel y los países de Oriente Próximo, en la que está avanzando, también en África. Y más allá de los importantes avances, estamos deseando volver a construir un bloque más amplio de paz y estabilidad", ha aseverado también.

Por su parte, Rivlin ha destacado la alianza entre ambos países. "Me gustaría decir, y mencionar que estoy encantado, realmente encantado de estar aquí en la Casa Blanca, y con el presidente de Estados Unidos. Por supuesto, quiero repetir lo que sabemos muy bien, Israel no tiene mayor amigo y aliado que Estados Unidos", ha dicho. "Somos los mejores amigos. Y el vínculo entre el pueblo de Israel y el pueblo de Estados Unidos se basa en el entendimiento de que compartimos valores: valores de democracia y valores de liberalismo", ha añadido.

Rivlin es el primer funcionario israelí de alto rango que se reúne con Biden en la Casa Blanca. Tras su encuentro con este, ha mantenido una reunión con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y con otros líderes del Congreso de ambos partidos.