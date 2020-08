Diario Judío México - Si gana las elecciones presidenciales de 2020, Joe Biden no será el primer presidente con suegros judíos: tanto Donald Trump como Bill Clinton se le adelantaron.

Pero (salvo cualquier decisión espontánea de Jared Kushner) podría convertirse en el primer presidente cuyos hijos políticos judíos tengan tinta hebrea en sus bíceps.

De hecho, los tres hijos de Biden, Beau y Hunter, sus hijos con su primera esposa, Neilia Biden, y Ashley, su hija con su actual esposa Jill Jacobs biden, se casaron con miembros de la tribu. Aquí hay un resumen de los miembros judíos del clan Biden.

Hallie Olivere

A fines de la década de 1990, Hunter Biden y su esposa en ese momento, Kathleen Buhle, compraron una casa de reparaciones en Wilmington, Del. Invitaron a Beau a mudarse y la casa pronto se convirtió en un destino de fin de semana para amigos y amigos de amigos. Fue allí donde Beau conoció a Hallie Olivere, una judía nativa de Delaware cuyos padres eran dueños de una tintorería. Beau se ganó a Hallie con su energía constante y sus formidables habilidades para hablar en público. La pareja se casó en 2002 y tuvo dos hijos, Natalie y Hunter, antes de que Beau muriera de cáncer cerebral en 2015.

A raíz de la muerte de Beau, Hallie comenzó una relación con Hunter. “Compartíamos un dolor muy específico”, dijo Hunter en un perfil de New Yorker. “Empecé a pensar en Hallie como la única persona en mi vida que entendía mi pérdida”.

La relación provocó un frenesí de la prensa sensacionalista, especialmente porque Hunter estaba luchando contra la adicción al alcohol y se estaba separando de Kathleen en ese momento. Pero el clan Biden lo apoyó en gran medida: aunque Biden se enteró de la relación cuando un reportero del New York Post llamó para hacer comentarios. Rápidamente emitió una declaración diciendo que Hunter y Hallie “cuentan con el apoyo total y completo mío y de Jill y estamos felices por ellos”. (Hunter le dijo más tarde al New Yorker que había pedido a su padre que hiciera una declaración pública para que sus hijos y los de Hallie, que son primos, entendieran que no había nada “malo” en la relación).

En 2019, Hallie y Hunter se separaron. “Todo lo que obtuvimos fue mierda de todos”, dijo Hunter al New Yorker. Hallie, oficial de admisiones en una escuela privada diurna en Wilmington, generalmente evita ser el centro de atención y no ha hablado públicamente sobre la relación.

Melissa Cohen

En mayo de 2019, justo cuando los periódicos informaban de su ruptura con Hallie, Hunter conoció a la cineasta sudafricana Melissa Cohen. Menos de una semana después, la pareja se comprometió. Antes de su boda, que tuvo lugar en la azotea del apartamento de Cohen en Los Ángeles, Hunter se hizo un tatuaje en el bíceps que coincidía con uno que Cohen ya tenía: la palabra “Shalom”, escrita en letras hebreas.

Hay poca información disponible sobre el trabajo cinematográfico de Cohen. Pero antes de casarse, publicaba con frecuencia sobre temas de justicia social en su ahora desaparecida página de Facebook, centrándose en el medio ambiente, los derechos laborales y los problemas de los refugiados.

En las redes sociales, Cohen aparece como un partidario abierto del presidente Obama. Tras la manifestación Unite the Right en Charlottesville, reprendió duramente al presidente Trump. “Para aquellos de ustedes que votaron por este POS [pedazo de mierda] deberían estar avergonzados. Eso es todo lo que ella escribió.

Hunter le dijo al New Yorker que su padre estaba feliz de escuchar sobre la boda improvisada y agradeció a Cohen por “darle a mi hijo el valor para amar de nuevo”. En abril, Cohen dio a luz a un bebé, cuyo nombre aún no es público.

Howard Kerin

En 2012, Ashley Biden, la hija menor y única de Joe Biden, se casó con Howard Kerin, un otorrinolaringólogo (médico de oído, nariz y garganta) y cirujano plástico que trabaja en los hospitales de la Universidad Thomas Jefferson en Filadelfia. Kerin, nativo de Nueva Jersey, es voluntario del Hospital Internacional para Niños en su tiempo libre. Su madre, Bunny Lipner Kerin, era asistente de médico; su padre, Stanley Kerin, trabajaba para la compañía de seguros Aetna.

La boda, que implicó un poco más de planificación que la de Hunter y Melissa, incluyó una ceremonia judía católica y una recepción durante la cual el ex vicepresidente bailó la hora.

Evidentemente, Biden estaba complacido de ver a su hija casarse con un miembro de la tribu. “Soy el único católico irlandés que conoces que cumplió su sueño porque su hija se casó con un cirujano judío”, bromeó en 2016.

Lea el artículo en su idioma original, oprima aquí.

