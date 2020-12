Diario Judío México - Los banqueros de Wall Street, y en particular los de Goldman Sachs Group Inc., han ocupado durante mucho tiempo cargos de responsabilidad en la Casa Blanca. Bajo el mandato del presidente electo Joe Biden, esos roles van a los ejecutivos de BlackRock Inc.

Un ex ejecutivo de Goldman ocupó el puesto de secretario del Tesoro en tres de las últimas cuatro administraciones, pero esta vez la firma está ausente de la Casa Blanca. En cambio, dos ejecutivos que han trabajado en el gigante de gestión de activos BlackRock ser los principales representantes de Wall Street.

Se espera que Biden nombre esta semana al director de inversiones sostenibles de BlackRock, Brian Deese, para dirigir el Consejo Económico Nacional, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Adewale “Wally” Adeyemo, exjefe de gabinete del director ejecutivo de BlackRock, fue nombrado el martes para ser el número 2 en el Departamento del Tesoro.

“Al elegir personas con vínculos profundos con los grandes administradores de activos, la administración puede ayudar a calmar las preocupaciones de los ejecutivos financieros. Envía una señal clara a la industria para que respire más tranquilo: pueden planificar la estabilidad sin tener que enfrentarse a nuevos riesgos regulatorios o fiscales masivos ”, dijo Tyler Gellasch, director ejecutivo del grupo comercial de inversores Healthy Markets Association.

A algunos progresistas y defensores de los inversores les preocupa que el nombramiento de cualquier ejecutivo financiero pueda resultar en un escrutinio regulatorio más flexible sobre los administradores de grandes cantidades de dinero.