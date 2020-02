Diario Judío México - En el marco del Día Internacional de la Mujer, que conmemora la lucha de las mujeres a través de la historia y ante la grave problemática de violencia contra niñas y mujeres que vive México en la actualidad, es obligatorio que como sociedad realicemos una reflexión crítica para evaluar la responsabilidad que todas y todos tenemos en la construcción de entornos seguros y libres de violencia para las mujeres y niñas.

El compromiso de CADENA como Asociación Civil de Ayuda Humanitaria por la equidad de género, no sólo es el 9 de marzo, sino todos los días en nuestras actividades laborales dentro y fuera de la institución; por lo cual se solidariza con el Paro Nacional que tendrá lugar este 9 de marzo.

Reconocemos la lucha que han hecho las mujeres y que siguen haciendo todos los días para mejorar su entorno.

En CADENA rompemos con la indiferencia ante la violencia de género que cobra la vida de 10 mujeres cada día en nuestro país y hacemos una invitación a las demás organizaciones para hacer de esta lucha una tarea diaria y no únicamente un acto aislado.

“It’s critical that women realize that this is a game-changing moment – or rather that it can be – if we choose to make it so.”

– Gloria Feldt

Activista femenina judía norteamericana.