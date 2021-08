Shontel Brown, una concejala del condado de Cuyahoga, vino de atrás en las encuestas para ganar una primaria demócrata crítica en un distrito del Congreso del área de Cleveland con una población judía sustancial, con una ayuda considerable de un comité de acción política pro-Israel de la corriente principal.

Dave Wasserman, editor político del Cook Political Report, dio el martes por la noche por ganada la elección en el distrito 11 de Ohio para Brown, que se enfrentaba a Nina Turner, una ex senadora estatal que copresidió la candidatura presidencial de 2020 del senador de Vermont, Bernie Sanders, abanderado de la izquierda del partido.

En su discurso de victoria, Brown recordó su visita a Israel, incluyendo las ciudades de la frontera con la Franja de Gaza. “Si caminas a pocos metros de un refugio antibombas, puedes apreciar la vulnerabilidad de un Estado, y eso me ha dado la comprensión de la relación entre Estados Unidos e Israel y doy las gracias a mis hermanos judíos”, dijo en un vídeo publicado en Twitter por Jewish Insider.

Una multitud de judíos y afroamericanos estalló en vítores.

En su discurso de concesión, Turner apuntó al dinero externo que apoyó a Brown, aunque Turner también aceptó dinero de PACs. “No perdimos esta carrera, el dinero malvado manipuló y difamó esta elección”, dijo Turner.

Eso provocó un tuit de la diputada Debbie Wasserman Schultz, una demócrata judía de Florida de alto rango en el partido y que apoyó a Brown. “@ninaturner demostrando que el apoyo a @shontelmbrown fue un #mitzvah”, dijo Wasserman Schultz.

Turner era muy conocida en el distrito y tenía un perfil nacional como destacada portavoz y pensadora progresista. Los primeros sondeos la mostraban con una ventaja sustancial, y era una prodigiosa recaudadora de fondos, que reunió cerca de 6 millones de dólares frente a los 2,5 millones de Brown. Sanders hizo campaña por ella en el distrito, y ella tenía el respaldo del “Escuadrón”, la agrupación de seis legisladores progresistas liderada por la representante Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de Nueva York.

Brown, que también es presidenta del Partido Demócrata del condado, fue favorecida por los centristas del partido y, en particular, contó con el respaldo del representante James Clyburn, demócrata de Carolina del Sur, el dirigente afroamericano cuyo apoyo a Joe Biden durante las primarias presidenciales del año pasado se consideró fundamental para que Biden obtuviera la nominación del partido y luego la elección presidencial.

El comité de acción política afiliado a la Mayoría Demócrata por Israel, un grupo pro-israelí de gran importancia, apoyó a Brown desde el principio, en parte porque había establecido vínculos con la importante comunidad judía del distrito -Brown ha visitado Israel-, pero también porque Turner estaba asociada al ala crítica con Israel del partido. Hay más de 20.000 judíos en el distrito 11.

Turner no quiso comprometerse con una posición sobre el movimiento de boicot a Israel, que al menos tres miembros de la Cuadrilla han respaldado. El DMFI invirtió 2 millones de dólares en la carrera, con anuncios que destacaban los anteriores ataques de Turner a los centristas del Partido Demócrata, centrándose especialmente en su desprecio por Biden, que es popular entre los demócratas. También apoyaron a Brown el Jewish Democratic Council of America y el PAC no partidista Pro-Israel America.

Las elecciones se celebraron porque la congresista Marcia Fudge, que llevaba mucho tiempo en el cargo y que también era cercana a la comunidad judía de Cleveland, se convirtió en la Secretaria de Vivienda de Biden. Como funcionaria del gabinete, Fudge no podía respaldar a un candidato, pero su madre hizo campaña por Brown. Es casi seguro que Brown ganará las elecciones especiales de noviembre en este distrito fuertemente demócrata.

Tanto los progresistas como los centristas del Partido Demócrata consideraron que la carrera era fundamental. Los progresistas buscaban una victoria para apuntalar su fuerza en un partido en el que a veces se sienten marginados, ya que Biden cultiva a los republicanos para que aprueben legislación bipartidista clave. Los progresistas perdieron recientemente frente a un centrista la carrera por la nominación demócrata a la alcaldía de Nueva York, otra contienda que al principio parecía ser un cerrojo progresista.

Los centristas demócratas temen que los progresistas estén alienando a los independientes de cara a las elecciones legislativas de 2022, y que puedan amenazar las pequeñas mayorías que el partido mantiene en ambas cámaras del Congreso.