En 1975 las tropas y el personal estadounidense tuvieron que abandonar Vietnam de forma precipitada. Casi 50 años después el mismo escenario vuelve a repetirse, pero esta vez en Kabul, la capital de Afganistán.

Sin embargo, a pesar de la distancia temporal que separa a ambos acontecimientos, al parecer hay un elemento que los conecta. Se trata de la presencia en ambas operaciones del mismo helicóptero CH-46 Sea Knight, conocido popularmente como phrog (que suena igual a 'rana' en inglés).

Según The Drive, al menos uno de los helicópteros CH-46 desplegados en Kabul para evacuar a los estadounidenses habría participado también en la Operación Frequent Wind (operación viento frecuente) de 1975.

El medio cita un tuit publicado por el usuario @whatismoo en el que se puede leer "Primero, una imagen tomada hoy por Getty del Air Wing CH-46 N38TU (BuNo 154038) del Departamento de Estado sobre Kabul evacuando la Embajada de EEUU. Segundo, lo que parece ser el 154038 sobre la cubierta del USS Hancock durante [la operación] viento frecuente, la evacuación de Saigón. Mientras más cambian las cosas, más permanecen iguales".

First, a Getty image of Dep't of State Air Wing CH-46 N38TU (BuNo 154038) over Kabul evacuating the US Embassy today. Second, what appears to be 154038 on the deck of USS Hancock during Frequent Wind, the evacuation of Saigon. The more things change, the more they stay the same. pic.twitter.com/EqVMxxqFZw

— whatismoo (@whatismoo) August 15, 2021