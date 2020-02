Diario Judío México - El próximo 5 de marzo de 2020, arranca la décima edición del Festival Internacional de Cine UNAM (FICUNAM) con todas las actividades que tiene preparadas como la retrospectiva a la cineasta belga, Chantal Akerman. Y ahora, los organizadores de este festival de cine dentro de la Ciudad de México, dieron a conocer la película que abrirá sus 10 años. Se trata de It Must Be Heaven (2019) de Elia Suleiman, su más reciente producción protagonizada por el mismo director como forma de homenaje a Palestina, su país de residencia.

It Must Be Heaven es una comedia que nos presenta a un hombre (Suleiman) que se sale de Palestina para buscar una nueva vida. Sin embargo, a donde sea que vaya, parece que su país y todos sus elementos, lo siguen, lo persiguen y lo acechan. No importa qué tan lejos vaya. Desde París hasta Nueva York, Palestina y su cultura parecen ir detrás de él para que se cometan los mismo errores que convierten a esta cinta en una comedia pasiva, pero intensa que aborda la nostalgia de la cultura y la identidad.

Además de la presentación de It Must Be Heaven como película inaugural de FICUNAM 2020, el festival dedicará una retrospectiva de la obra fílmica de Elia Suleiman, quien visitará la Ciudad de México para presentar sus mejores películas. Estas son las cintas que se presentarán en su retrospectiva:

Chronicle of a Disappearance (Israel – Palestina) 1996 Divine Intervention (Francia – Marruecos – Alemania – Palestina) 2002 The Time That Remains (Reino Unido – Francia – Italia – Bélgica – Estados Unidos – Palestina) 2008 It Must Be Heaven (Francia – Alemania – Canadá – Turquía – Catar – Palestina) 2019

Como mencionamos, otras de las actividades más importantes de FICUNAM para su décima edición, es la retrospectiva que se hará a Chantal Akerman, directora belga que cuenta con más de 40 títulos en su historial que han sido celebrados a nivel internacional por su manera de jugar entre lo cotidiano (la realidad y su representación) y las ilusiones. Las películas de Akerman que se presentarán en el Festival Internacional de Cine UNAM son las siguientes:

Saute ma ville (Bélgica, 1968, 13 min) Hôtel Monterey (Bélgica, 1972, 63 min) La chambre (Bélgica, 1972, 11 min) Le 15/8 (Bélgica, 1973, 42 min) Je, tu, il, elle (Francia-Bélgica, 1974, 90 min) Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce 1080 Bruxelles (Bélgica-Francia, 1975, 200 min) News From Home (Bélgica-Francia, 1976, 85 min) Les rendez-vous d’Anna (Bélgica-Francia-República Federal de Alemania, 1978, 128 min) Toute une nuit (Bélgica-Francia, 1982, 90 min) Un jour Pina a demandé… (Bélgica, 1983, 57 min) Golden Eighties (Francia-Bélgica-Suiza, 1986, 97 min) Letters Home (Bélgica, 1986, 104 min) Histoires d’Amérique (Food, Family and Philosophy) (Bélgica-Francia, 1988, 92 min) D’Est (Bélgica-Francia-Portugal, 1993, 110 min) Cinéma de notre temps: Chantal Akerman par Chantal Akerman (Francia, 1996, 64 min) La captive (Bélgica-Francia, 1999, 117 min) Sud (Bélgica-Francia, 1999, 70 min) De l’autre côté (Bélgica, 2001, 102 min) La folie Almayer (Bélgica-Francia, 2010, 127 min) No Home Movie (Bélgica-Francia, 2014, 115 min) Là-bas (Bélgica-Francia, 2006, 78 min) In Memoriam (Jean-Claude Rousseau, Francia, 2019, 23 min) I Don’t Belong Anywhere: Le cinéma de Chantal Akerman (Marianne Lambert, Bélgica, 2015, 67 min)

La imagen oficial de la décima edición de FICUNAM 2020, corrió a cargo de Zatu Straftäter, artista mexicana que tomó como referencia la obra de Akerman para realizar su trabajo visual. El Festival Internacional de Cine UNAM se realizará del 5 al 15 de marzo de 2020. Para mayor información, acceder al siguiente link.