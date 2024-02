Comercial sobre antisemitismo en el Super Bowl: ‘Stand Up to Jewish Hate’ con Clarence B. Jones

Los anuncios del Super Bowl suelen estar destinados a provocar risas. Robert Kraft pide a la gente que haga una pausa y piense en el estado de la nación.

Con la carrera por difundir mensajes importantes durante el Super Bowl, mientras todos los ojos estarán puestos en la pantalla, la Fundación para Combatir el Antisemitismo de Robert Kraft no deja pasar una oportunidad importante.

Ahora el famoso cuadro azul ha vuelto a aparecer

El propietario de los Patriots está financiando un comercial de 30 segundos a través de su Fundación para Combatir el Antisemitismo. El anuncio presentará al Dr. Clarence B. Jones, un ícono de los derechos civiles que ayudó a redactar el discurso “Tengo un sueño” del Dr. Martin Luther King Jr., y tendrá como objetivo combatir el aumento del antisemitismo.

“Es un comercial que anima a la gente a enfrentarse al antisemitismo y otros tipos de odio, y a no guardar silencio ante el odio” “No reconozco partes de esta nación”, dijo Kraft en una entrevista con USA Today Sports. “No me gusta hacia dónde nos dirigimos. Estoy preocupado por nuestro país en este momento”.

Esto es lo que necesita saber sobre el anuncio que se transmitirá durante el Super Bowl 58.

Antisemitismo comercial del Super Bowl

El anuncio completo aún no se ha publicado, pero se ha publicado un adelanto con Jones que muestra un breve clip del comercial.

La Fundación para Combatir el Antisemitismo transmitirá su primer anuncio del Super Bowl durante el Juego de Campeonato del domingo. Tampoco están tomando el tema a la ligera, ya que en el comercial aparece el ícono de los derechos civiles, el Dr. Clarence B. Jones, asesor personal de MLK Jr. y redactor de borradores de discursos.

Se espera que el anuncio que se reproducirá durante el Super Bowl sea de 30 segundos. Antes del lanzamiento del anuncio, Kraft llamó a Jones para decirle que su anuncio sería elegido para el Super Bowl.

“Lo que vamos a hacer juntos después de este anuncio es construir puentes para obtener más amor y dominar el odio que existe y permitir que personas de todos los orígenes, todos los colores, todos los géneros y todas las religiones simplemente vean las cosas positivas de la vida. “, dijo Kraft en el video. “Hermano, espero verlo pronto. Sólo quería hacerle saber que publicaremos su anuncio en el Super Bowl y espero que ayude a hacer, en pequeña medida, para Estados Unidos lo que necesitamos”.

“”Sé que puedo hablar en nombre del Dr. Martin Luther King Jr. cuando digo sin lugar a dudas que el movimiento por los derechos civiles (incluida la aprobación de las leyes de derechos civiles y votación) no habría ocurrido sin los esfuerzos inquebrantables y en gran medida anónimos de el pueblo judío. Ante el aumento del odio, es más importante que nunca que todos nos unamos y hablemos. El silencio no es una opción. Me alegro de haber vivido lo suficiente para asociarme con Robert Kraft y FCAS para continuar difundiendo el mensaje a la audiencia más amplia posible: el Super Bowl”.

– Dr. Clarence B. Jones

Robert Kraft, filántropo y propietario de los New England Patriots de la NFL, fundó la Fundación para Combatir el Antisemitismo en 2019 para abordar el alarmante aumento del odio hacia los judíos estadounidenses.

“Hablando con USA Today Sports, Kraft dijo que si bien cree que Estados Unidos es el “país más grande del mundo”, dijo que “está empezando a parecerse a la Alemania de la década de 1930 para mí… Y quiero evitar que Llegando a la década de 1940.”

“Me vi disfrazado de nazis en Charlottesville gritando: ‘Los judíos no nos reemplazarán'”, dijo Kraft. “Hubo la masacre del Árbol de la Vida. Nada de esto debería estar sucediendo en los Estados Unidos de América”.

En un comercial que anima a la gente a enfrentarse al antisemitismo y otros tipos de odio, y a no guardar silencio ante el odio

Kraft elogió a Jones como alguien que se ha enfrentado a “todas las formas de odio”, incluido el odio judío. Describió la carrera de Jones como “la encarnación de la misión del FCAS de construir puentes y hacer frente al odio judío” en una declaración a Jewish Insider.

“Con este anuncio, esperamos continuar difundiendo el mensaje de unidad e igualdad del Dr. Martin Luther King Jr. en el momento en que el país más lo necesita y nuestro objetivo es llegar a una amplia audiencia de personas e inspirar a todos los estadounidenses. “Para levantarnos juntos, tomados del brazo, y luchar contra este horrible odio creciente”, dijo Kraft en el comunicado.

Jones dijo que el movimiento por los derechos civiles tuvo éxito en gran parte gracias al apoyo de la comunidad judía.

“Con el odio en aumento, es tan importante como siempre que todos nos unamos y hablemos”, dijo Jones en un comunicado, según Jewish Insider. “El silencio no es una opción. Me alegro de haber vivido lo suficiente para asociarme con Robert Kraft y FCAS para continuar difundiendo el mensaje a la audiencia más amplia posible: el Super Bowl”.

Se han rastreado muchos datos que muestran un aumento del antisemitismo. En octubre de 2023, el director del FBI, Christopher Wray, advirtió que el antisemitismo está alcanzando “niveles históricos”, y señaló que el 60 por ciento de todo el odio basado en la religión está dirigido al pueblo judío, según CNN.

2023 fue un año sin precedentes para los debates en línea sobre el antisemitismo y la cultura judía. En comparación con 2022, 2023 experimentó un aumento del 330% en las menciones al antisemitismo y la cultura judía, que ascendieron a un total de 183 millones de referencias.

Entre el 7 de octubre de 2023 y el 7 de enero de 2024, hubo 3.283 incidentes antijudíos, lo que significa que hubo casi 34 incidentes antisemitas cada día.

Según se informa, la Fundación para Combatir el Antisemitismo ha visto un aumento en las búsquedas en Google de la frase “mata judíos” en un 1.800 por ciento, dijo la presidenta de FCAS, Tara Levine, según CBS News.

“Esperamos que el comercial consiga que los estadounidenses se enfrenten al odio y dejen de guardar silencio”, dijo Levine, según CBS News.

Levine le dijo a CBS News que el anuncio se transmitirá durante la primera mitad del juego y que el centro de comando en el Estadio Gillette rastreará el impacto del anuncio.

“Primero, estaremos observando el centro de comando para entender cuáles son las conversaciones, cuáles son las publicaciones”, dijo Levine. “También estaremos observando nuestro propio sitio. Queremos comprender el aumento del tráfico y cuántas personas solicitan pines cuadrados azules”.

Un punto de énfasis para el anuncio era trabajar con Jones, ya que Kraft a menudo ha discutido cómo las comunidades negra y judía deberían combatir juntas el odio en Estados Unidos. Describió a las dos comunidades como “unidas de manera única” en una convención de la NAACP en 2023 junto al rapero Meek Mill, el profesor de Harvard Henry Louis Gates Jr. y el presidente y director ejecutivo de la NAACP, Derrick Johnson, según el Boston Globe.

“Me preocupa lo que está pasando con los estadounidenses más jóvenes, especialmente con los estadounidenses negros y judíos”, dijo Kraft, según USA Today Sports. “Siento que necesitamos reparar esa relación”.

Levine le dijo a CBS News que el anuncio fue filmado por una agencia de publicidad propiedad de negros en Los Ángeles, que describió como “una parte realmente importante de nuestra creación de este anuncio en asociación con th