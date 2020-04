El primer cementerio se ubica donde hoy está el Parque “los Andes” en Chacarita y luego se traslada unos metros más atrás, donde está hoy. La capilla de la Chacra se hallaba donde hoy está ubicado el imponente (y abandonado, lamentablemente) panteón de la Sociedad española de Socorros mutuos

Pero la Iglesia Católica no quedó aparte de estas epidemias… dado que los brotes se dieron donde se encuentra el eje religioso de la ciudad de Buenos Aires, La Manzana de las Luces con la iglesia de la Compañía, San Francisco con el convento de los franciscanos, Santo Domingo con el convento de los dominicos, Nuestra Señora de Belén, parroquia de San Telmo, San Miguel y el monasterio de la monjas clarisas, la Inmaculada; la santa Casa de Ejercicios, el monasterio de San José de las hermanas carmelitas, todos lo religiosos pusieron sus conventos y templo como “lazaretos” de las epidemias.

Recordemos que no había muchos médicos y casi siempre las “enfermeras” era religiosas o “Beatas” que se dedicaban a la labor de dar un mano en los incipientes hospitales.

Pero a pesar de la muy buena voluntad de los religiosos,religiosas y beatas con constantes rogativas y misas la pandemia proseguía y también cobraba sus víctimas entre estos hombres y mujeres que atendían a los enfermos abandonados por sus familias (muchas de prosapia)

En la Santa casa de ejercicios espirituales, convertida en “lazareto” morirán 15 beatas (las cuales no era Religiosas como se conocen hoy día, sino “laicas consagradas”) a punto tal que la Municipalidad le otorgará a perpetuidad, unas parcelas en el nuevo Cementerio de la “chacrita de los colegiales” en reconocimiento a su labor humanitaria en estas contingencias, el cual está ubicado , hasta el día de hoy, en la sección de tierra del cementerio, sepulturas de la 1 a la 25, tablón 1, manzana 7 letra F sección 3 según decreto del Honorable concejo deliberante de la ciudad de Buenos Aires, número 14 del año 1886

La Madre Camila de San José Rolón, con su hábito de la congregación por ella fundada

Como dijimos la epidemia se extendió y también tomó el barrio sur, la parroquia del Socorro de Buenos Aires. Allí vivía la familia de Don Eusebio Rolón y de María Gutiérrez. Uno de los miembros de esta familia, Camila Corina, de solo 25 años, oyó los gritos de aquellas personas que habían sido abandonadas por sus familiares y amigos y armándose de gran coraje y por la fe que practicaba con gran fervor, salió a socorrerlos con lo que podía, sin temor al contagio. Su abnegada tarea fue reconocida por el Municipio de la Ciudad de Buenos Aires entregándole una medalla. Esa joven de gran espíritu de caridad fundó una congregación Religiosa: Las Hermanas pobres Bonaerenses de San José y hoy ella fue declarada “Venerable Sierva de Dios” por el Papa

Como vemos, las epidemias en nuestra región no fueron nuevas, cobraron muchísimas vidas y muchos personajes ilustres cayeron a causa de su filantropismo y su tarea en atención a los que más lo necesitaban, también muchos anónimos entregaron denodadamente su vida al servicio de los demás. Pero nunca, en 2000 años de cristianismo, una pandemia obligó a que las misas se hagan sin la presencia del pueblo. Esta Semana Santa será la excepción.

Para los Cristianos, la Pascua es la Resurrección; el Día de entre los Días, los templos se llenan de fieles, se entonan cánticos de alegría, las campanas tocan al vuelo antes durante y después del oficio, anunciando a todos que Cristo Resucitó, todo brilla, todo está iluminado, lleno de flores y de alegría, recibirán la muy deseada “Comunión Pascual” y al salir del templo se saludaran a los besos y abrazos todos los que participaron, conocidos o desconocidos diciendo “Feliz Pascua” o si son Griegos dirán “Christos Anesti” o si son de lengua eslava se darán tres besos y proclamaran: “Khristos voskres”.

Pero este año no. No habrá nada de eso. Nadie saludará al concluir el oficio en la puerta de los templos. No habrá gente dándose abrazos y besos a perfectos desconocidos que estarán unidos por la misma fe. No, no lo habrá.

Todos estaremos en casa, con la familia, será la primera vez en la historia que la “Iglesia doméstica” celebrara su Pascua a puertas cerradas.