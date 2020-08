La respuesta que buscas no siempre es la que recibes. Eso no quiere decir que se te están negando las cosas, solo no estás viendo lo que se te está dando de una forma positiva.

Diario Judío México - A pesar de que muchas personas insisten que la vida es cruel y por más de que hacen su mejor esfuerzo, hay ocasiones que las cosas no se dan como uno espera. O, si se les dan, hay una posibilidad de que lo que reciben, no son lo que estaban esperando.

Creo poder tratar de presentar una versión menos depresiva y distinta con el fin de manejar ese sentimiento de frustración con otra actitud.

Cuando uno pide algo que desea o que necesita, no importa si es un capricho o realmente una verdadera necesidad, y esto no llega de plano … o le sucede algo distinto e inesperado, entonces, la primera reacción es sentir enojo, frustración y se cae en la creencia que la vida no le sonríe como a los demás.

El dolor o la decepción es real. No se puede, ni se debe negar lo que se siente. Sin embargo, existe otra posibilidad, una versión quizá algo novedosa. ¿Cómo ver lo que no llega cuando uno pide y da lo mejor de sí?

Que tal si la respuesta siempre ha sido; SI, siempre si. Solamente que esta afirmación no se percibe de inmediato, ni se siente clara como uno desearía, porque no fue lo que se esperaba.

Hay tres instancias para ver el si que se pide y poder sentir la abundancia que se carece, cuando uno siente que el universo no coopera con uno. Pensando que no hay nada más que hacer porque todos los esfuerzos se evaporan sin dejar huella, a pesar de que se hizo todo lo que se podía y tristemente, lo que se ansiaba con tanta ilusión, quedó bajo la sombra de un sueño sin concretar.

La primera apelación: Si. Te dan lo que pides, cuando lo pides y como lo pides. Súper fabuloso, nadie ocupa explicación. La vida es divina, todos están agradecidos y se vive feliz.

La segunda versión; Si. Pero lo que realmente necesitas, es lo que te llega, no lo que estás pidiendo. Quizá lo que buscabas puede ocasionar una pérdida que no estabas considerando. A lo mejor, lo que insistes que quieres, en realidad es una ilusión que no te sirve, no la necesitas, pero… lo que te llegó es mucho más de lo que esperabas y no lo puedes ver, porque estás empeñado es recibir lo que crees necesitar.

Tercera posición: SI. Si, y claro que sí, pero no ahora. Es decir, es posible que todavía no ha llegado el tiempo en donde estés listo para poder recibir aquello que es tuyo.

Cuando uno puede ver el si, aun en el no, entonces, uno se convierte en un portal lleno de posibilidades y dejas de bloquear a tu destino.

La receta

Reconociendo el si en tu vida

Ingredientes:

Apertura – flexibilidad para recibir lo que llega con buena disposición

– flexibilidad para recibir lo que llega con buena disposición Tranquilidad – paz con uno mismo, aceptando la realidad

– paz con uno mismo, aceptando la realidad Esfuerzo -luchar con compromiso y dedicación para adaptarse, cambiar y/o sobrevivir

-luchar con compromiso y dedicación para adaptarse, cambiar y/o sobrevivir Optimismo – responsabilidad y motivación para encontrar salida

– responsabilidad y motivación para encontrar salida Afirmaciones Positivas – dirigir la mente con pensamientos que nutren y dan esperanza

Afirmación Positiva para reconocer el sí en la vida

Tengo el poder para ver lo bueno y lo positivo en todo lo que me llega, aun cuando no sea lo que quiero y creo necesitar. Me libero de las barreras mentales que me impiden apreciar lo que tengo. Poseo lo que ocupo vivir. La vida es generosa y abundante cuando desarrollo mi sentimiento de gratitud y satisfacción. Recibo con gusto todo lo que me llega. Deseo con todo mi corazón vivir en amor, abundancia y felicidad.

Cómo poder reconocer el sí en mi vida:

No hay límite a lo que se puede pedir. Uno puede pedir cosas simples y mundanas o sueños y cambios difíciles de obtener, lo importante es reconocer que se pide reconociendo que no siempre se recibe lo que se desea y también está bien. Uno aprecia lo que tiene cuando está listo para reconocerlo. Para recibir hay que dejar a un lado la resistencia para solo ver lo que queremos. Lo bueno, lo necesario y lo abundante siempre está frente a cada uno. Meditar y leer afirmaciones positivas aclaran los pensamientos y los dirigen. Repetir afirmaciones positivas guía a la mente para que pueda convertirse en un canal receptor. La mente es una herramienta poderosa que puede facilitar o bloquear a la persona.

Dile sí a la vida y todo te llegará más rápido.

Recuerda que tenemos citas virtuales para ayudarte. Las fronteras ya no tienen límites. Te puedes sentir mejor, dile si a la vida. Haz tu cita de coaching personal hoy. www.recetasparalavida.com en el botón azul de hacer cita.

Las opiniones expresadas aquí representan el punto de vista particular de nuestros periodistas, columnistas y colaboradores y/o agencias informativas y no representan en modo alguno la opinión de diariojudio.com y sus directivos. Si usted difiere con los conceptos vertidos por el autor, puede expresar su opinión enviando su comentario.