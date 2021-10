Israel está una vez más cerca de alcanzar la inmunidad colectiva contra el coronavirus, dijo la jefa de Servicios de Salud Pública, la doctora Sharon Alroy-Preis, en la Conferencia del Jerusalem Post el martes.

"Cuando miramos la tercera ola, la dejamos atrás, aunque un tercio de nuestra población, en su mayoría niños, no estaba vacunada", recordó. "En ese momento no lo sabíamos, pero en retrospectiva, nuestros números disminuyeron porque había suficientes personas vacunadas para llegar a la inmunidad colectiva. Esto protegió a los niños".

Después de que la variante Delta se volvió dominante, la situación cambió.

"La infecciosidad de Delta es mayor y, por lo tanto, el nivel necesario para la inmunidad colectiva es más alto", dijo Alroy-Preis. "No sabemos cuál es el número exacto, pero creo que lo que estamos viendo ahora es que Israel está llegando nuevamente a un lugar donde se vacunan o recuperan suficientes personas para alcanzar la inmunidad colectiva".

Durante la cuarta ola, que comenzó a mediados de junio, más de la mitad (55%) de los casos han sido entre niños demasiado pequeños para ser vacunados y los casos de síntomas graves del síndrome post-COVID entre los jóvenes han aumentado.

La jefa de salud pública de Israel, la Dra. Sharon Alroy-Preis, es vista hablando en la conferencia anual del Jerusalem Post en el Museo de la Tolerancia en Jerusalén, el 12 de octubre de 2021. (crédito: AVSHALOM SASSONI/MAARIV)

Alroy-Preis dijo que esta característica de la cuarta ola ha representado el mayor desafío para las autoridades sanitarias.

"Queremos que los niños regresen a la escuela con aprendizaje en persona y vuelvan a sus vidas normales, pero al mismo tiempo son ellos los que no están protegidos", señaló. "Por lo tanto, debemos ser cautelosos y no tomar decisiones sobre aislamientos sin pruebas si esto no aumentaría la infección entre ellos".

El funcionario parecía estar refiriéndose al esquema de la Clase Verde, según el cual los niños que están expuestos a un paciente verificado no están obligados a ponerse en cuarentena, sino a hacerse la prueba todos los días y pueden continuar asistiendo a la escuela siempre que no estén infectados.

Se suponía que el esquema solo se implementaría la próxima semana, después del final de un piloto en un número limitado de escuelas para verificar su seguridad, pero el primer ministro Naftali Bennett presionó a los funcionarios de salud para que comenzara ya el domingo en ciudades con baja morbilidad para reducir el número de niños y padres obligados a quedarse en casa.

"Espero que las cosas que están sucediendo ahora en las escuelas no nos descarrilen [del objetivo de la inmunidad colectiva]", dijo Alroy-Preis. "Creo que realmente lo estamos consiguiendo".

Cuando se le preguntó sobre la gestión de Bennett de la crisis del coronavirus en comparación con la de su predecesor Benjamin Netanyahu, dijo que es responsabilidad de los representantes del gobierno tomar decisiones que tomen en cuenta los diferentes elementos de la gestión de un país, después de escuchar los consejos de los profesionales de la salud.

Sin embargo, Alroy-Preis rechazó la idea de que la cuarta ola se haya quedado atrás sin mayores restricciones y ninguna deficiencia importante.

"Unas 1.400 personas murieron", dijo. "Hay un beneficio en mantener la economía abierta y hay algún costo para ello".

Para prevenir o gestionar una quinta ola, Alroy-Preis señaló que es muy importante mantener la infraestructura construida para combatir el COVID, incluidas las capacidades de pruebas e investigación epidemiológica.

"Tenemos que estar preparados", dijo. "Lo que vimos entre la tercera y la cuarta ola es que el virus se estaba expandiendo exponencialmente, pero nuestras respuestas fueron en realidad muy lentas, por lo que debemos tener esto en cuenta".

Destacó que al contrario de lo que sucede con otros organismos dentro del gobierno -por ejemplo, relacionados con amenazas a la seguridad- el Ministerio de Salud no cuenta con herramientas para tomar decisiones rápidas.

"Creo que otro punto que debemos aprender es vigilar las fronteras", dijo el funcionario de salud. "Sabemos que las fronteras son el lugar del que probablemente vendrá la próxima variante, por lo que debemos controlarlas mejor.

"Por lo tanto, realmente no podemos permitirnos perder la PCR antes de abordar un avión y después de aterrizar", dijo. "En algún momento es posible que tengamos que pedir otra prueba PCR tres o cuatro días después de la llegada. También necesitamos una mejor aplicación del aislamiento: la cuarta ola se extendió principalmente de niños que regresaron de viajar y no se pusieron en cuarentena".