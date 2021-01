Ser positivo y optimista, desear que las cosas sucedan… no es suficiente para que la famosa ley sea tu nueva realidad. Actúa, crea, haz tus sueños realidad.

A pesar de que ser optimista y pensar en positivo son ingredientes necesarios para iniciar un nuevo proyecto y un cambio de vida, se necesita más que eso para poder lograr lo que se propone.

La ley de la atracción argumenta que el universo conspira favoreciendo las ideas y las creencias se nutren en los pensamientos. Muchos autores se han hecho millonarios vendiendo libros que aseguran que esta ley universal es efectiva ya que “uno atrae lo que tiene.” insisten que los resultados de los pensamientos positivos tienen consecuencias positivas. Así mismo, los pensamientos negativos, conducen a resultados negativos.

A pesar de que el inicio de este planteamiento es noble, no tiene una realidad objetiva, ni es completamente cierto. De ser así, cuántas personas que sufren, que viven en un estado de pobreza o en situaciones sin oportunidades tendrían otra historia.

Tristemente, este pensamiento tan glamoroso y romántico puede crear un conflicto interno importante. Por ejemplo: si pienso positivo, declaró lo que quiero y visualizo lo que necesito, pero mi situación no cambia, entonces… ¿tengo yo la culpa?, ¿soy responsable? ¿por qué no se me dan las cosas? ¿esta ley es perfecta y les funciona a todos menos a mi?

Así como platea esta ley de la atracción se podría decir que tiene un tono de arrogancia y un poco de prepotencia, al establecer que los pensamientos personales controlan y son la única fuerza que mueve al universo.

Pensar positivo, ser optimista, visualizar el éxito que uno busca siempre serán el preámbulo importante y necesario para calibrar el punto de partida y de llegada que uno busca. Sin embargo, si uno realmente desea lograr lo que quiere, debe de crear una serie de condiciones que propicien acciones concretas, hábitos adecuados y determinación que preceda a esta buena forma de pensar.

Hay que despertar del sueño y a trabajar por lo que uno desea. Se tiene que hacer un plan concreto, fijar metas específicas. Establecer los medios que se requiere para lograr lo que se desea. Claro que hay que poder confiar que eventualmente el universo ayudará a descubrir una forma de manifestar los deseos, siempre y cuando, uno esté dispuesto a arremangarse las mangas y esté listo para trabajar, luchar y hacer todo lo que esté en sus posibilidades para lograrlo.

Uno es responsable por el esfuerzo y la dedicación que le pone a lo que hace. Los resultados no solo dependen de los propios pensamientos.

Para que el universo conspire y ayude a conseguir lo que uno desea, hay que mezclar el optimismo, las visualizaciones con acciones concretas, determinación y la confianza. Uno hace todo lo posible para que las cosas se den como uno pretende, pero hay que dejar que la vida nos sorprenda quizá sea mejor.

La receta

Ley de atracción efectiva

Ingredientes:

Optimismo – pensamientos positivos, visión noble, entusiasmo

– pensamientos positivos, visión noble, entusiasmo Determinación - crear hábitos eficientes, actuar resolución y asertividad

- crear hábitos eficientes, actuar resolución y asertividad Confianza – creer en uno mismo, hacer lo correcto y tener fe

– creer en uno mismo, hacer lo correcto y tener fe Creatividad – capacidad para descubrir nuevas oportunidades

– capacidad para descubrir nuevas oportunidades Esfuerzo - dirigir la energía en acciones concretas y continuas

Afirmación positiva para que la ley de atracción funcione

Mis pensamientos positivos me inspiran y me dirigen a actuar con gusto y esperanza. Tengo acciones concretas que me ayudan a conquistar mis objetivos. Expongo abiertamente mis sueños a todas las personas que me rodean. Soy responsable por mis acciones y mis decisiones. Hago lo mejor que entiendo. Nutro mi optimismo todos los días. Espero que el universo me sorprenda.

Cómo lograr que la ley de la atracción funcione:

La abundancia es una condición que se genera con los pensamientos y se transforma con las acciones. Cuando uno dirige sus pensamientos positivos su potencial y se fortalece logrando acciones efectivas, y uno atrae lo que desea. La abundancia llega cuando fluye sin justificaciones. Hay que soltar el control de lo que no se tiene y hacer todo lo que está en las posibilidades para que las cosas se den como uno desea. Buscar y trabajar por los sueños sin arrogancia ni predisposiciones. Todo lo que tiene que llegar puede llegar si uno tiene la disciplina y determinación para conseguir lo que desea.

Expresa, busca, trabaja y bendice aquello que quieres para que el universo también te pueda ayudar a conseguirlo.

