Lecciones de solidaridad: ¿Cómo vencer al antisemitismo?

Diario Judío México - Al luchar contra Corbyn, los judíos del Reino Unido siguieron el libro de jugadas del movimiento judío soviético. ¿Pueden los judíos estadounidenses aprender de estos ejemplos?

El pueblo judío tiene una gran deuda con los judíos británicos. En un momento de creciente temor, confusión e incluso desesperación por el creciente antisemitismo en todo el mundo, los judíos en Gran Bretaña ofrecieron un poderoso modelo sobre cómo defenderse.

Al igual que muchos judíos, me cautivó el drama que se desarrolla en Gran Bretaña, donde una pequeña comunidad judía, no conocida anteriormente por su firmeza, desafió a un líder que podría haber sido el próximo primer ministro y un campamento político que muchos consideraron su hogar. Con creciente admiración, seguí las opiniones y tweets y videoclips de los judíos británicos que exponían y denunciaban y, más efectivamente, se burlaban del odio a los judíos que emanaba de la izquierda.

Los británicos entendieron que una Gran Bretaña liderada por Corbyn crearía un espacio público en el que la admisión judía estaría condicionada a una prueba de lealtad ideológica en Israel. El resultado sería el fin de la autoconfianza judía y de una vida judía saludable en Gran Bretaña, tal vez el fin de una judería anglosajona.

El factor defensivo judío contra el corbynismo unió a los judíos británicos y aisló a sus extremistas de extrema izquierda, creó alianzas con prominentes no judíos y ayudó a convencer a muchos votantes no judíos de que un primer ministro Corbyn sería tóxico para el Reino Unido precisamente porque sería tóxico para sus judíos…

Ya sea conscientemente o no, los judíos británicos adoptaron el libro de jugadas desarrollado hace una generación por el movimiento de protesta internacional para liberar a los judíos soviéticos, la guerra más exitosa de la Diáspora contra el antisemitismo. Durante un cuarto de siglo, a partir de la década de 1960, los judíos de todo el mundo lideraron una campaña sostenida que, sorprendentemente, no perdió nada de su vitalidad durante los largos años de lucha. En todo caso, el movimiento solo se fortaleció, sus manifestaciones atrajeron multitudes cada vez más grandes y atrajeron nuevos partidarios dentro y fuera de la comunidad judía.

Los mismos principios que guiaron el movimiento judío soviético también animaron la campaña de la judería británica contra Corbyn. Así es como los judíos de la diáspora tuvieron éxito hace una generación, y cómo los judíos británicos tuvieron éxito ahora:

Primero, defina la amenaza, independientemente de su fuente ideológica.

Uno de los desafíos que enfrentó el movimiento judío soviético en sus primeros años fue cómo superar la noción, extendida entre muchos de la izquierda en todo el mundo, de que la Unión Soviética, a pesar de todos sus “errores” bajo Stalin, todavía representaba una alternativa humana al occidente capitalista. En esos años, muchos judíos, incluidas importantes figuras israelíes en la izquierda y gran parte del movimiento kibutziano, consideraban a la Unión Soviética como se consideraba a sí misma, como la vanguardia del “antifascismo”.

Al desafiar la afirmación del comunismo soviético de ser la gran esperanza de la humanidad, el movimiento judío soviético también desafió ese apego sentimental judío a la peligrosa fantasía de una buena Unión Soviética. Cualquier gratitud que la Unión Soviética se había ganado de los judíos por ayudar a derrotar al nazismo había sido obviada hace mucho tiempo por su antisemitismo patrocinado por el estado y la destrucción casi total de la vida judía dentro de sus fronteras. Al denunciar a la Unión Soviética como el sucesor ideológico de la Alemania nazi, el movimiento judío soviético definió al enemigo y no dejó lugar a dudas.

Del mismo modo, al describir al Partido Laborista liderado por Corbyn como “institucionalmente antisemita” y al propio Corbyn como antisemita, los judíos británicos decidieron luchar contra el odio a los judíos independientemente de su fuente. Los judíos británicos entendieron que la gran amenaza para su bienestar ahora provenía precisamente del campamento político que durante generaciones había definido en gran medida la identidad política judía británica.

Segundo, unir a la comunidad judía.

En 1964, Yaakov Birnbaum, un judío británico que se había mudado a Nueva York, fundó la lucha estudiantil por la judería soviética (SSSJ), lanzando el movimiento de protesta pública. Reclutó a sus primeros activistas de la Universidad Ortodoxa Yeshiva y del Seminario Teológico Judío Conservador. Yaakov, con quien tuve el privilegio de trabajar en esos años, nos enseñó, sus jóvenes discípulos, que la única forma de salvar a los judíos soviéticos era uniendo al “klal Israel”, la totalidad de la comunidad de Israel.

Esa unidad estaba lejos de ser perfecta: La mayor parte del mundo haredi, por ejemplo, seguía oponiéndose al movimiento de protesta. Y el movimiento estuvo a veces profundamente dividido sobre tácticas, especialmente la violencia de corta duración de la Liga de Defensa Judía. Pero la mayoría de los judíos estadounidenses finalmente se unieron, una solidaridad comunitaria que garantizó la resistencia del esfuerzo de protesta.

En su campaña contra el corbynismo, los líderes judíos de Gran Bretaña mantuvieron la línea divisoria dentro de la comunidad judía al mínimo. La línea no corría entre izquierda y derecha, ortodoxa y liberal, sino entre la abrumadora mayoría de la comunidad judía y los apologistas judíos de Corbyn. Al igual que el movimiento judío soviético, que evitó un tono anticomunista de derecha y abrazó a los judíos de izquierda y de derecha, el caso de los judíos británicos contra el corbynismo se vio enormemente fortalecido por esas voces judías con credibilidad en la izquierda.

Tercero, llegar a aliados no judíos.

Una vez que los judíos reúnen el valor para definir la amenaza y resistirla públicamente, aparecen aliados no judíos.

Décadas de construcción de alianzas judías estadounidenses, con iglesias, minorías, sindicatos, dieron como resultado un amplio apoyo al movimiento judío soviético. Martin Luther King y otros líderes de derechos civiles habitualmente hablaron por la judería soviética. El diálogo cristiano-judío posterior al Holocausto, ridiculizado por las partes más insulares de la comunidad judía, demostró su valor en la lucha judía soviética: una de las primeras manifestaciones del movimiento fue un ayuno interreligioso del clero. Y un consejo interreligioso para la judería soviética, iniciado por el difunto rabino Marc Tannenbaum, amplió la lucha.

Uno de los principales escépticos del acercamiento judío estadounidense a los no judíos fue un joven rabino de Nueva York llamado Meir Kahane. No hay amigos para el pueblo judío, advirtió Kahane sombríamente, en el mejor de los casos, alianzas de conveniencia. Kahane despreciaba el terreno moral del movimiento judío soviético, ridiculizando su apelación a los valores universales de los derechos humanos y su insistencia en una amplia coalición que incluyera tanto a liberales como a conservadores. Kahane rompió con el movimiento judío soviético dominante y lanzó su propia campaña de violencia antisoviética y formó alianzas cínicas de corta duración con grupos anticomunistas de extrema derecha, e incluso con una organización italoamericana que era un frente de la mafia.

El repudio decisivo de la doctrina aislacionista de Kahane se produjo a mediados de la década de 1970, cuando el Congreso adoptó la Enmienda Jackson-Vanik, que vinculaba los créditos comerciales estadounidenses con la flexibilización de las restricciones soviéticas a la emigración judía. Resultó que, después de todo, los judíos no estaban solos, que algunos de nuestros defensores más apasionados eran políticos como el senador Henry Jackson con apenas un electorado judío, que estaban de nuestro lado porque era correcto. Con Jackson-Vanik, el movimiento judío soviético se convirtió en una causa estadounidense.

Alrededor de ese tiempo, un joven refusenik de Moscú llamado Natan Sharansky se alió públicamente con disidentes democráticos soviéticos, incluido Andrei Sakharov. Muchos de los compañeros refuseniks de Sharansky estaban horrorizados. Su lucha no es la nuestra, dijeron. Cuando Sharansky fue arrestado, algunos en la comunidad judía, y en el gobierno israelí, lo abandonaron inicialmente, argumentando que había comprometido a los rechazados con su imprudente alianza. Hoy, por supuesto, celebramos a Sharansky como el símbolo de la lucha de los judíos soviéticos.

Cuando los judíos participan, como judíos, en esfuerzos sociales más amplios, no están traicionando los intereses comunitarios judíos, como afirman algunos de nosotros, sino asegurando que no pelearemos nuestras batallas solos.

Una dinámica similar estuvo trabajando en el movimiento anti-Corbyn. Destacados líderes laboristas, junto con figuras culturales como J.K. Rowling y John Le Carre rompieron con Corbyn y se pararon junto a los judíos. Cuando el rabino jefe británico Ephraim Mervis dio el paso sin precedentes de advertencia sobre el peligro de Gran Bretaña liderada por Corbyn, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, afirmó públicamente la legitimidad de su ansiedad. Esto también fue el resultado de décadas de esfuerzos de diálogo entre judíos y cristianos.

Finalmente, mantén el optimismo y la fe.

Cuando me uní al movimiento judío soviético en 1965, mi padre, que había vivido bajo el comunismo en Hungría, me advirtieron: Estás perdiendo el tiempo, no sabes con quién estás tratando.

La lógica estaba de su lado. La Unión Soviética, una potencia nuclear que se extiende desde la frontera china hasta Berlín, fue el imperio totalitario más formidable de la historia. ¿Por qué, de hecho, al Kremlin le importaría la presión extranjera? En esos años, fácilmente podría nombrar a los activistas judíos soviéticos; La mayoría de la comunidad judía seguía siendo en gran medida indiferente a nuestra causa. ¿Por qué, argumentó mi padre, la poderosa Unión Soviética se doblegaría a la voluntad de un grupo de niños?

Yaakov Birnbaum me convenció que la Unión Soviética después de Stalin había perdido la confianza en sí mismo y era menos impermeable, más vulnerable a la presión externa. Pero, sobre todo, me convenció la fe de Yaakov en la historia judía. Ganaríamos porque teníamos razón, porque sin importar lo que sucediera mientras tanto, el pueblo judío siempre prevaleció, porque era inconcebible que la última gran comunidad judía de Europa del Este simplemente desapareciera. Ganaríamos porque creíamos que ganaríamos.

En algún momento de esos primeros años, le pregunté a mi mentor cuánto tiempo pensó que tomaría liberar a los judíos soviéticos. Sin dudarlo Yaakov respondió: Veinticinco años. Que fue exactamente el lapso de tiempo desde la fundación del movimiento judío soviético en 1964 hasta la caída del Telón de Acero en 1989.

Hoy los judíos estadounidenses enfrentan dilemas que eran inconcebibles hace una generación. ¿Es el presidente de los Estados Unidos una amenaza para los judíos estadounidenses, desatando demonios de división y odio, o es un protector de los intereses judíos? ¿O tal vez es una combinación de ambos? ¿Debería un candidato presidencial judío rendir cuentas por formar alianzas con progresistas que trafican con antisemitismo? ¿Es el antisionismo diferente del antisemitismo, o es la expresión ideológicamente más potente del antisemitismo de esta generación?

Sin embargo, los judíos eligen responder esas preguntas, necesitan explicarse sus preocupaciones entre ellos.

En cambio, los judíos estadounidenses están perdiendo la capacidad de escuchar las ansiedades más profundas de los demás. Están amargamente divididos sobre quién califica como un aliado: aquellos que son aliados creíbles para algunos judíos en la lucha contra el antisemitismo son, para otros judíos, los antisemitas más peligrosos. Los judíos estadounidenses ya no pueden ponerse de acuerdo sobre lo que constituye una amenaza antisemita, y mucho menos cómo luchar contra ella.

La lucha contra el antisemitismo puede generar miedo, división, desmoralización, insularidad, pensamiento delirante, énfasis en amenazas menores y menospreciar a las mayores. Pero enfrentar la amenaza también puede convocar las cualidades más nobles del pueblo judío: coraje, creatividad y solidaridad comunitaria. De mis frecuentes encuentros con las comunidades judías estadounidenses, creo que la corriente principal anhela restablecer un consenso mínimo sobre cómo identificar y combatir el antisemitismo. Para recrear ese consenso, los judíos estadounidenses pueden comenzar estudiando el ejemplo de la judería británica y recordando el logro histórico de su propia comunidad al liderar el movimiento internacional que ayudó a derrotar a la Unión Soviética.