Diario Judío México - El dictador bielorruso Alexander Lukashenko ha gobernado con mano de hierro durante 26 años. Independientemente de los cambios en los países que rodean a Bielorrusia, este anacronismo malicioso permanece en el poder, no permite ninguna libertad de expresión y se hace grande con símbolos soviéticos como el de Stalin.

Desde que fue elegido por primera vez en 1994, ha realizado cinco elecciones falsas para suponer que no es un dictador. En 2001, 2006, 2010 y 2015 no hubo grandes protestas después de las elecciones, aunque casi todos entendieron que los resultados no eran legítimos. Este año la situación es muy diferente. Desdeñosamente, después de una sexta ronda de elecciones falsas, decenas de miles de bielorrusos comenzaron un movimiento de protesta con el objetivo de destituir a Lukashenko.

Como expresión de solidaridad, Zisl Slepovich, quien creció en Minsk y todavía tiene muchos familiares y amigos en Bielorrusia, lanzó un video en el que canta una canción de protesta bielorrusa traducida a su lengua materna. La canción “I Was Born Here”, escrita por el poeta y músico bielorruso Lavon Walski, la canta con su hija Dinah. Lo acompaña su esposa, Mariana Slepovich, en el ukelele.

שוין 26 יאָר הערשט דער ווײַסרוסישער דיקטאַטאָר אַלכּסנדר לוקאַשענקאָ מיט אַן אײַזערנעם פֿויסט. ניט געקוקט אויף די ענדערונגען אין די לענדער וואָס רינגלען אַרום ווײַסרוסלאַנד, בלײַבט דער דאָזיקער בייזוויליקער אַנאַכראָניזם בײַ דער מאַכט, ניט דערלאָזנדיק קיין וואָרטפֿרײַהייט און מאַכנדיק זיך גרויס מיט סאָוועטישע סימבאָלן אַזש פֿון סטאַלינס צײַטן.

זינט ער איז דערוויילט געוואָרן צום ערשטן מאָל אין 1994, האָט ער שוין פֿינף מאָל דורכגעפֿירט געפֿעלשטע וואַלן, כּדי צו מאַכן דעם אָנשטעל, אַז ער איז ניט קיין דיקטאַטאָר. אין 2001, 2006, 2010 און 2015 זענען ניט פֿאָרגעקומען קיין גרויסע לאַנג־דויערדיקע פּראָטעסטן נאָך די וואַלן, כאָטש כּמעט אַלע האָבן פֿאַרשטאַנען, אַז די רעזולטאַטן זענען ניט געווען לעגיטים. הײַיאָר איז דער מצבֿ זייער אַנדערש. פֿאַראַכטאָגן, נאָך אַ זעקסטער רונדע געפֿעלשטע וואַלן, האָבן צענדליקער טויזנטער ווײַסרוסן אָנגעהויבן אַ פּראָטעסט־באַוועגונג מיטן ציל צו באַזײַטיקן לוקאַשענקאָ.

***

1. Kh’bin gebOyrn gevorn do,

In dem land untern groyen himl

Kh’bin geboyrn gevorn do –

In dem land fun bulbe,

shvarts broyt un kolvirtn.

Kh’bin geBOYrn gevorn do,

In dem land fun melukhe-kontrol

un geganvete krantn.

Kh’bin geBOYrn gevorn do,

In dem land fun tseshmeterte kloysters

un dibek-geshtaltn.

REFREN:

Kimpet-hoyz, kindergortn un shul,

koledzh, doktorantur,

Ikh’bin geBOYrn gevorn do, o-o-o-o,

Un ikh vel lebn do.

O, o-o-o, un ikh vel lebn do. O, o-o-o…

2. Kh’bin geBOYrn gevorn do,

Vu geboyrn tse vern geven iz take geferlekh.

Kh’bin geBOYrn gevorn do,

Vu tsevoynt men tsu alts,

ober MIR azey s’iz nit erlekh.

Kh’bin geBOYrn gevorn do,

S’land iz dokh mayns,

kh’hob farzeyt do dem zoymen.

Kh’bin geBOYrn gevorn do,

Hunderte yorn nokh Skarina un dem Vilner Goyen

Kimpet-hoyz, kindergortn un shul…

3. Kh’bin geBOYrn gevorn do,

Vu der ahinbilet

Iz a shans far vemen frayhayt iz vikhtik

Kh’bin geBOYrn gevorn do,

Ikh voyn do, un s’iz mir nokh alts nit glaykhgiltik.

Ikh veys, az efsher shoyn bald

Af undzere breyte kolvirtishe pashes

Anshtot der bitergroz

Vayse un royte blumen veln oysvaksn.

Kimpet-hoyz, kindergortn un shul…

Original music and Belarusian lyrics: Lavon Volski. Yiddish translation: Zisl Slepovitch.

Zisl Slepovitch & Dinah Slepovitch (vocals), Mariana Slepovitch (ukulele).

La versión original de la canción se puede escuchar aquí:

