Hackers turcos interrumpieron una conferencia en línea impartida desde Israel sobre el Holocausto de los judíos de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Entraron en la conversación de zoom y, entre otras cosas, escribieron "Heil Hitler" y dibujaron una esvástica en la pantalla.

Fue una conferenciade la biblioteca principal de Modi'in-Maccabim-Re'ut, impartida por el investigador, autor y experto en cultura francesa del Holocausto, Dr. Maya Gaz. Participaron varias decenas de surfistas.

Durante la conferencia, un hacker turco "se puso a conversar" y llamó a "Heil Hitler". Subió la esvástica en el contexto de una imagen de Georges Loanze, un judío y un luchador de la clandestinidad francesa que salvó a cientos de niños en el Holocausto (es la tía de la cantante Yardana Arazi). Los organizadores del evento lograron sacar al pirata informático de la llamada de zoom, pero otros se unieron y se hicieron cargo de la llamada. Después de esto, se detuvo la conferencia.

"Ponían música en voz alta y era imposible silenciarlos", dijo el Dr. Gaz. "Al no tener otra opción, tuvimos que terminar la conferencia a la mitad y cerrar el zoom. Tengo 42 años, he vivido en París durante 10 años y soy un investigador del Holocausto que lo trata todos los días, y nunca he fue testigo del antisemitismo. Es terrible experimentar eso ".