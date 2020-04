Diario Judío México - Corobot es un nuevo robot que brindará atención médica remota a pacientes de COVID-19.

Estudiantes y ex alumnos del programa de robótica FIRST del Technion, están diseñando una plataforma robótica que es operada de forma remota. Su destino es el personal médico, reduciendo así el riesgo de infección por Covid-19.

En las últimas semanas, miles de médicos se han visto obligados a dejar de trabajar después estar expuestos o por infección del coronavirus. Cada vez que un trabajador médico es diagnosticado con corona, todo el equipo debe aislarse por períodos prolongados.

Salvaguardar la salud de los trabajadores médicos se ha convertido en una prioridad nacional.

Corobot es un robot para tratar pacientes.

Dado que los profesionales médicos están en la primera línea de la lucha contra COVID-19 son los más expuestos al virus. Por lo tanto, es de vital importancia minimizar su contacto directo con los pacientes siempre que sea posible.

El Prof. Michael Halbertal, Director General del Rambam Health Care, ha estado luchando con este desafío desde que se abrió el Departamento de Coronavirus del hospital.

Esto lo llevo a consultar sobre este problema con su predecesor, el Prof. Rafael Bayer, y el Prof. Alon Wolf, experto en robótica.

Discutieron la necesidad de desarrollar un robot que sirviera a los pacientes con coronavirus y redujera la exposición del personal médico al virus.

El profesor Wolf, director del programa de robótica FIRST en Israel, contactó al director de la Escuela Reali en Haifa, el Dr. Yosi Ben-Dov.

La Reali School tiene un club de robótica, “Galaxia 5987 en memoria de David Zohar”, que ha participado en campeonatos en los Estados Unidos. A partir de ese momento, las cosas se movieron rápidamente y la semana pasada el robot que diseñaron fue presentado al equipo médico de Rambam.

El primer prototipo cumple la tarea de transportar suministros hacia y desde el departamento de Coronavirus.

El robot es operado de forma remota por personal médico utilizando un joystick o una aplicación de teléfono inteligente. Todo esto con la ayuda de cámaras de video conectadas al robot.

Ben-Dov nos dice que “en los últimos días hemos estado trabajando muy duro, cumpliendo con las pautas del Ministerio de Salud. En menos de una semana, desarrollamos un robot de acuerdo con los requisitos del hospital. Felicitaciones a los estudiantes de secundaria y a los ex alumnos. Algunos están en el ejército, algunos son estudiantes del Technion y otros han sido despedidos de sus trabajos durante la crisis. Y por supuesto a los padres que se involucraron y están apoyando este proyecto esencial. También me gustaría agradecer a los maestros Tirza Hochberg y Asaf Shulman, quienes no escatimaron esfuerzos para ayudar con este importante proyecto, así como a Schnapp Batteries, que donó componentes importantes para el robot”.

Según Wolf, “si el robot supera con éxito su trabajo en Rambam, en un tiempo relativamente corto podremos construir más robots para departamentos similares en otros hospitales israelíes.

Entonces esperamos que grupos FIRST adicionales en todo Israel se unirán al esfuerzo”.

En la siguiente etapa, el robot incorporará un sistema de comunicación que incluirá una pantalla, cámara, micrófono y altavoz, y podrá moverse de paciente a paciente y transmitir información al personal médico en tiempo real.

En el futuro se espera agregar mas funciones que ayuden con el tratamiento de pacientes. Ya se esta pensando en sensores que verificarán el pulso y los niveles de oxígeno en la sangre de los pacientes, entre otras opciones.