Diario Judío México - Poesía. Nombre femenino. Es la composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra. Para escribir poesía hay que estudiar las normas, las leyes que imponen los grandes maestros. Y lo más importante, se debe disponer del ritmo y eso es muy difícil de estudiar, creo que es algo innato.

Prosa. Nombre femenino. Es la composición literaria habitual, no sujeta a la cadencia y medida del verso.

¿Porque son nombres femeninos?

Son aproximadamente quince los años que me encuentro en el dilema de escribir poesía o prosa, nunca decidí no escribir poesía y cuando leo mis poesías, siento que les falta ritmo, cadencia y una evidente falta de conocimiento de las reglas. Mis textos en su mayoría son prosa y muchos de mis poemas son prosa en forma de poesía, ya que en lugar de párrafos los visto con estrofas.

En estos años no he dejado de escribir y no dudo en manifestar que agradezco a mi mentor el Doctor Manuel Salvador Leyva Martínez (1) que reconociendo mis debilidades en cuanto a la forma de mis textos, resaltaba la calidad de su contenido. El diploma que me han otorgado me satisface plenamente y me permito mostrarlo con orgullo.

Estamos en agosto, he aquí un intento de poesía:

Una frase conocida

es hacer su buen agosto,

mucho ingreso y poco gasto,

todo en forma comedida.

Augusto, césar romano

estuvo más tiempo que otros,

su poderío en armas y oros,

no dejó de ser humano.

Todos al covid19 llegamos,

hay quienes hace su agosto

hermanos con los enfermos.

Políticos como siempre,

determinan protocolos

que causarán mucha muerte.

Cuando reviso mis textos aprecio que la mayoría absoluta de los mismos contienen temas políticos, algunos económicos y no me sorprende que éste intento contenga elementos económicos, hombres poderosos, políticos y su quehacer.

En los últimos meses por supuesto, muchos textos sobre esos mismos textos escribo en el marco de la pandemia y la manipulación de las que somos títeres. Estos días se comienza a hablar de la inversión en las vacunas y el gran negociado emergente de las mismas. Realmente creo en la propuesta rusa porque creo que las vacunas ya están hace mucho, posiblemente en forma paralela a la expansión mundial del virus, solo que para obtener buenas ganancias hay que provocar una gran demanda. Es una vuelta más de tuerca en el gran negociado. A diferencia de las vacunas contra la gripe que no son obligatorias, las vacunas contra el covid19 lo serán y seguramente no podremos volar a visitar los hijos en los diversos países sino llevamos un certificado de estar vacunados. Me pregunto si se desarrollará la industria de la falsificación de certificados.

No es una debilidad escribir prosa y me siento más cómodo con ella. Tengo la sensación que las personas que me leen y no tengo idea de cuantas lo hacen, aprecian mis sinceros intentos de transmitir información veraz e intentar corregir la manipulación, la mentira que surge de la utilización masiva de los principios de propaganda creados por Goebbels (2).

Dos frases de ilustres marcan mi camino. Una frase de Einstein “¡Triste época es la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.Y la frase de Voltaire: “Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”.

No soporto a las personas que comparten notas escritas por otros, que ni siquiera conocen, que contienen información parcial, falsa y sesgada, que su único objetivo es adelantar un interés generalmente político o económico y formar opinión pública. En la época de las elecciones en Argentina tuve que bloquear varios amigos por los terribles mensajes que compartían. Estos días en Colombia por la determinación de la Corte Suprema sobre la prisión preventiva del expresidente Uribe, publiqué en mi blog una nota (3) que contiene mensajes de ese tipo. Sin duda tengo muchas anécdotas sobre diversas notas y las distintas reacciones de mis lectores.

Mi primera nota que se publicó en un medio independiente (4) comienza “La situación actual del país me preocupa y este gobierno liderado por Netanyahu, Liberman, Ishay y Barak me quita el sueño”. Era el año 2011 y una manifestación contra el gobierno. Desde entonces a hoy, las cosas solo empeoraron tal como apreciamos con las manifestaciones contra Netanyahu y su gobierno actual.

Hasta hace quince años me dedicaba íntegramente a mi profesión de contador y la necesidad de formar una base económica que permita el desarrollo de la familia. No desmiento que lo he logrado y hoy puedo dedicarme a escribir y definirme como libre pensador y publicar lo que me parezca correcto. Tuve la suerte entonces de trabajar para Itzhak Forer (5).

Recordemos que el 12 de agosto del año 1952 Stalin ordenó la muerte de los intelectuales judíos.

Julio May 12-8-2020

