Los sobrevivientes del Holocausto judío radicados en Florida (EE.UU.), unos 750 incluyendo a sus cónyuges, serán los primeros en recibir la vacuna contra la covid-19 como parte de un programa piloto para inmunizar a domicilio a personas de la tercera edad.

Así lo anunció el gobernador Ron DeSantis en un acto realizado en Aventura, una ciudad del condado de Miami-Dade, en el Centro Judío Turnberry, donde va a funcionar un centro de vacunación con representación de distintas religiones.

Hasta la fecha se ha vacunado contra la covid-19 en Florida a casi 1,3 millones de personas de 65 años en adelante, el grupo que el gobernador ha designado como prioritario para la vacunación en este estado que es el tercero en número de casos y el cuarto en número de muertos por la pandemia, según la Universidad Johns Hopkins.

Los mayores de 65 años vacunados representan casi el 72 % del total de inmunizados en el estado, donde además se están pudiendo vacunar por ahora solo el personal sanitario que está en primera línea del frente contra la covid-19, los que atienden a los internados en residencias de ancianos y enfermos de riesgo.

Según datos del Departamento de Salud de Florida, con los 7.711 nuevos casos confirmados de los que se informó ha habido en el estado 1.752.330 contagios desde el 1 de marzo de 2020, cuando oficialmente comenzó la pandemia en estas tierras.

Las muertes de residentes totalizan 27.247 con 228 contabilizadas el jueves y además hubo 451 decesos de no residentes desde marzo.

La tasa de positividad para todos los casos hasta ahora está en el 11,32 %, por encima del 10,10 % del miércoles.

DeSantis estuvo en el domicilio en Aventura de Judy Rodan, de 83 años, la primera sobreviviente del Holocausto vacunada por el programa piloto creado por la gobernación de Florida.

"Hemos trabajado con algunos de los grupos del Holocausto, grupos de recuerdo y grupos judíos e identificado a unos centenares de personas en el sureste de Florida que van a ser vacunados en los próximos días", dijo DeSantis.

