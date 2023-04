Del campo de muerte al campo de vida”: un evento memorable con los embajadores de Israel y Republica Checa y organizado por 2 chicas NO JUDÏAS Impresionante

Del campo de muerte al campo de vida”: un evento memorable

Esta semana tuve el honor de organizar uno de los eventos más importantes y emotivos de mi vida y de nuestro proyecto The Voice of the Silence.

El miércoles 29 de marzo proyectamos el documental “Del campo de muerte al campo de vida” de JM Films. Contamos con el apoyo de la Embajada de Israel en México, embajada de República Checa en México, Diariojudio.com, PAAZ, JM Films y de CDIJUM nuestros increíbles anfitriones de la tarde, prestándonos sus hermosas instalaciones con todo el corazón.

El equipo The Voice of the Silence y JM Films, con mucha emoción, llegamos a CDIJUM con tiempo para dejar todo listo.

Jessica y yo, Samantha, no podíamos creer el evento tan bello que estábamos a punto de empezar.

Nadie hubiera pensado que dos chicas no judías, en frente de un proyecto virtual sobre el Holocausto pudieran organizar un evento así (claro con el apoyo de todos los que colaboraron).

Nunca pensamos que el proyecto pudiera llegar tan lejos, y lo decimos agradecidas de corazón con todas las personas que han creído en la causa y nos han apoyado.

Nuestro evento fue moderado por Jessica Lepe, asesora académica de The Voice of the Silence, como maestra de ceremonias, haciéndolo increíblemente. Al inicio dio unas palabras el Arq. Ezra Cherem Behar, presidente del patronato de CDIJUM, dando la bienvenida e invitándonos a todos a conocer la gran labor de su Centro, un lugar que vale la pena visitar en un tour guiado. ¿Sabías que es posible? Vale mucho la pena.

Después dio unas palabras muy emotivas el Sr. Zvi Tal, embajador de Israel en México. Entre ellas honró la historia de Lili Koppl, sobreviviente del Holocausto Checa (protagonista del documental), también reconoció con gran cariño nuestra labor como The Voice of the Silence. “Un gran aprecio por lo que está haciendo La Voz del Silencio para mantener viva la memoria de la Shoá. Samantha Rodríguez y su equipo están haciendo un trabajo increíble con pasión y dedicación. A veces me pregunto: ¿de dónde viene esta energía inagotable?” Comentó el embajador.

Estas palabras me dejaron conmovida hasta las lágrimas, viendo el fruto de nuestro trabajo.

También tuvimos el honor de escuchar al Sr. Embajador Zdeněk Kubánek, embajador de República Checa, decir unas palabras sobre la relación de México, República Checa e Israel, así como el impacto del Holocausto en República Checa (país natal de Lili Koppl). Así comentó: “Una de las personas que tuvo suerte y sobrevivió fue Lili Koppl nacida en Brno, la segunda ciudad más grande e importante de mi país, muchos no tuvieron esa suerte.”

Después presenté el origen del proyecto The Voice of the Silence, la colaboración que tengo con JM Films, que de hecho The Voice of the Silence surge en gran parte de haber conocido la productora y ser parte de su equipo ya que me inspiró mucho conocer la historia de Lili Koppl, y claro mi otra inspiración fue la historia de mis ancestros, la familia Schtulmann la cual también compartí esa tarde. Muy emocionada agradecí a todos los que hicieron posible este evento y a los que reconocen y comparten nuestro trabajo. Sentí que fue uno de los días más importantes de mi vida hasta ahora.

Al terminar mi participación, Alex Jácome director del documental “Del campo de muerte al campo de vida” de JM Films, habló sobre la historia de la sobreviviente del campo de concentración Terezin, Lili Koppl, el documental y el proyecto más grande basado en la historia de Lili, la película “Estrella Gloriosa.”

Se proyectó el documental “Del campo de muerte al campo de vida” y se tuvo una participación sorpresa en zoom con el hijo de Lili, Otto Kladensky quien dio unas palabras y contestó preguntas en vivo, incluso habló en checo con el Sr. Embajador Kubánek. También se tuvo un tiempo de preguntas y respuestas con el director Alex Jácome.

Casi para terminar nos dirigió unas palabras tan emotivas el pastor Gilberto Rocha, del Centro Cristiano Calacoaya y gran amigo de la comunidad judía mexicana.

También contamos con la destacada presencia del Sr. Luis Opatowski m, sobreviviente del Holocausto, asi como de representantes de la MARCHA DE LA VIDA, de Consejo Sionista de México, la Bnai Brith y otras importantes instituciones

Para terminar entregamos unos reconocimientos de participación a cada uno de nuestros invitados especiales que participaron y un pequeño regalo.

Cerré el evento agradeciendo a todos los presentes, y leyendo un poema de mi autoría sobre la historia de Lili Koppl.

Al salir del evento tuvimos un increíble coffee break con café, té, pan y otros bocadillos. Le agradecemos muchísimo a José Cojab Saba que hizo esto posible.

También tuvimos una mesa con flyers y separadores sobre la historia de Lili y The Voice of the Silence, a nuestros invitados les encantó.

Sin duda una noche memorable que nunca olvidaré y que sé que solo es el comienzo de eventos y oportunidades grandes para seguir enseñando sobre la historia del Holocausto.

No quería concluir sin agradecer especialmente al equipo JM Films Ecuador y México: a Alex Jácome, Eduardo Mundo y Josué Cruz. De igual forma a Isaac Ajzen, director de Diario Judío y también equipo de The Voice of the Silence, porque desde el inicio de nuestra labor nos ha apoyado intensamente, nos ha presentado ante personas increíbles y nos ha abierto puertas importantes, por eso y todo lo que hace le tenemos un gran aprecio.

También a Hindra encargada de redes sociales en The Voice of the Silence y a Nathan Grynberg, director del Consejo Sionista de México ya que él nos presentó con CDIJUM en un increíble tour guiado que nos dieron por sus instalaciones unos meses atrás a cargo de Carmen Peña, encargada de actividades y visitas, quien también fue fundamental para el evento de este miércoles.

Gracias amigos, familia, todos los que han creído en el proyecto y por promover la educación sobre el Holocausto. Siempre recuerden que hay que “recordar para no repetir.”