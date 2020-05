Diario Judío México - Instituto de Investigaciones Históricas

Foro académico virtual | México

Las epidemias en 1520 y en 2020, una reflexión histórica comparativa

Noticonquista

Sandra Guevara, Rodrigo Martínez Baracs y Federico Navarrete

Viernes 22 de mayo

11:00 am

Duración: 40 min

Expertas y expertos de diferentes disciplinas convergen en este foro para ayudarnos a comprender mejor el impacto de las enfermedades y epidemias en la conquista y más en general el papel que jugaron los no humanos: animales y microorganismos, plantas y otros seres vivos y no vivos en la historia de esos años. La actual circunstancia nos obliga a pensar nuestro mundo social y humano de una manera diferente y también la trágica coincidencia entre la pandemia de hoy y las epidemias que hace 500 años asolaron a los pobladores de Mesoamérica nos permiten reconocer la importancia de los factores y los actores no humanos en nuestro devenir histórico.