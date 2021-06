Dos cineastas israelíes competirán en el próximo Festival de Cine de Cannes en Francia, del 6 al 17 de julio, y un tercero proyectará su película, después de que el evento del año pasado se realizara de modo virtual debido al coronavirus.

El galardonado director Nadav Lapid exhibirá su última película, la semi-autobiográfica “Ahed’s Knee”, en la competencia principal del festival contra otras 22 películas.

Su cortometraje, “Star”, también se proyectará en Cannes, pero en ninguna competencia.

Lapid ganó el premio Oso de Oro y el Fipresci en la Berlinale en 2019, con “Sinónimos”, su primera película desde su éxito en el festival de 2014 “The Kindergarten Teacher”.

Otros dos directores israelíes proyectarán películas en Cannes.

“Let It Be Morning” de Eran Kolirin, basada en la novela homónima de 2006 del escritor palestino Sayed Kashua, sobre una aldea árabe bajo el bloqueo israelí, competirá en el concurso “Un Certain Regard” de Cannes.

Kolirin, director de la premiada “La visita de la banda”, cuenta la historia de Sami, un contador palestino y ciudadano israelí, que viaja a casa con su esposa e hijo, después de haber partido de una boda familiar en el pueblo de su infancia.

Los soldados lo detienen y lo envían de regreso a la aldea que se encuentra bajo un encierro inexplicable, arruinando sus planes y obligándolo a reevaluar su identidad palestina.

“Let It Be Morning” es la segunda novela de Kashua que llega a la pantalla grande, después de que Eran Riklis adaptara “Dancing Arabs” de 2002.

Shlomi Elkabetz también proyectará su reciente película, “Black Notebooks” en Cannes, pero no competirá en ningún certamen.