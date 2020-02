Diario Judío México - Un eskrito sovre un artikulo (del livro)

traduizido por Shimon Geron

KARTPOSTALES DEL OTRO MUNDO

por Michelle i Enzio de Angelis

+ Mis komentos

Los “Mediums Professionales” son messageros del Mundo Espiritual.

Reunen a los ke se murieron con sus keridos en la tierra. Los espirituos son gente tambien i son los mismos ke eran antes de murir.No hay nada en el Mundo Físico ke es permanente i nada en el Mundo Espiritual ke no es permanente.Cada cosa en este mundo se torna al mundo espiritual.La vida es solamente sobre lo ke se ver se oie i se toca.Pero hay un mundo grande espiritual ke hace su camino en el mundo físico.La vida empeza como una alma echa de energia espiritual en los reinados ke se van a antes de manifestarse en el mundo físico i nuestro viaje tiene un buto.Cuando se torna al mundo espiritual se comparte lecciones con otros miembros de nuestra familia de almas.El itinerario de nuestra excursion en la tierra es creada antes de nacer.Antes hemos conocido a unos de ellos, pasando en juntos munchas vidas.No importa en ke parte del mundo i en ke tiempo.Se continua del tiempo ke termino la vida.Tornar a la tierra por una vida es un contrato entre nosotros i el Dio.Es para el crecimiento de la alma.El plano de la alma se hace por el espirito,de una vida a la otra i de una reencarnación a la otra.Es nuestra masque espiritual.Antes de nacer se hace el plano del lugar i del tiempo ke nos permite a cumplirlo con la gente i los evenementos ke forman parte de nuestra alma.Los ke partieron de este mundo pueden conocer i tener interacción con miembros nuevos de la familia,mismo antes ke nacen.Tenemos unos roles a jugar.La vida es echa de altos i bajos.Es importante de no ser atrapados demasiado con la vida porke no somos echos solamente de carne i sangre.Somos almas tambien en una aventura.Tan ke estamos en vida vale la pena de apreciar los placeres i los sufrimientos ke vienen de nuestras experiencias i crecer.

Creemos ke las criaturas deben murir despues de nosotros i ke los viejos deben murir antes de las criaturas.Ninguno muere antes de su tiempo.Tornamos al otro mundo cuando termina el tiempo aki.No existe el infierno con sus flamas ande el Satan juga i se ríe de nosotros.Ninguno es condenado por eternidad mismo al cometer unos crímenes.El bueno i el malo no pueden existir sin uno i el otro.Si no hay un contraste el mundo sera monótono.La tragedia trae compassion i un sentido de comunidad.Tomar la responsabilidad por sus actos buenos o malos cuando uno esta en vida es importante en el Progreso de la alma en el mundo espiritual.Cuando uno confronta las presiones de la vida, el no produce ideales grandes espirituales.Lucha para sobrevivir en la tierra.Tenemos la tentación de gozar de la vida por nosotros.Los otros no contan tanto.En el mundo espiritual se toma cuento de nuestros actos malos.Es esto lo ke se acerca del infierno.Hablan de espirituos perdidos i condenados a caminar en la tierra por siempre.Es ke uno prefería ser enclavado entre la tomba i su casa por siempre?o irse por un tiempo al lado de sus keridos? Cada alma se torna a sus origines i las lagrimas de sus keridos no trocan el proceso.El Mundo Espirito no se topa arriba i esta alrededor de nosotros.No se puede ver en la manera fisica ke estamos.En la vida despues de la muerte hay siempre uno ke mostra el camino para ajustarse a una vida sin cuerpo.Los keridos los reciben con brazos abiertos.Unos muertos escojen estar cerca de la familia por un tiempo para ke no sean muy tristes.Psychometria es la ciencia ande se recibe información sobre la persona en tocando un objeto ke le apartenia.Al fin todo mostra ke la muerte no es el fin de la vida i ke vivimos todavia i ke es la continuacion de la vida ke tuvimos antes.Es imposible comunicar con un espirito,porke perdio la fuerza de la vida.Se comunica a traves de un messagero ke vive.Nuestras almas son infinitas i existen en forma de espirito antes de nacer i se tornan al mundo espiritual en la muerte.El Viaje Astral se pasa cuando el espirito se separa del cuerpo de manera temporaria.A veces al dormir sale afuera en su forma mas pura sin ser detenido al cuerpo.Se torna atras cuando uno se despierta.El espirito esta conectado por una linia etherica ke se llama”Silver Cord”.La mente es la entrada al Astral.

El viaje de la alma con su crecimiento espiritual es la razon porke estamos aki.

Traducido i reduzido por

Shimon geron

———————–

Muy ekstranyo de verdad…. Estos ke eskrivyeron este artikulo pensan i dizen kozas komo si fuera yo ke los eskriviya !

Yo kreyo tambien ke la muerte no es la fin ma el empesijo o mas egzaktamente la kontinuasyon de muestra vida spiritual en la Eternitad de ande vinimos….

Eramos almas ke bivyeron antes, en lugares i en tiempos diferentes, i dezeyimos vinir mas al mundo para “enalteser” muestra alma. Eramos konsientes en la Eternitad ke vinir al mundo es koza difisil, se goza ma se sufre mas para “entender i kreser” … Perfeksyonarse, ganar pasensya, ser piadozo i kompasyonante, ser bueno i ayudar muestros ermanos humanos, las bestias, el environamiento, ser mas konsiente de muestro Padre Selestial, adorarlo inkondisyonalmente, amar Su Kreasyon todo en gozando de todo lo ke mos gratifiko…..

Komo esta eskrito en este artikulo, i yo esto – i no se porke ! – segura ke saviyamos kual era el motivo de muestro viaje al mundo. Lo akseptimos komo un “kontrato” entre Di-o i mozotros. Saviyamos egzaktamente kualo era lo ke teniyamos de lograr, de bivir, de sufrir, komo ivamos a murir i kuando….. En el mundo, detenidos aryento de un puerpo, no teniyamos derrito de saver kual era muestro motivo, ken eramos “antes” i kualo seriya muestro destino…. Esto deviya ser “una prova|” de reushitad o de fayeser de muestra alma…..

Konosiyamos de munchas fuentes el BIEN i el MAL i dependiya de muestra “ALMA” de eskojer el uno o el otro i “dar kuentos” kuando ivamos a tornar a la Eternitad…. Kuando ya ivamos a lograr el nivel el mas alto de muestra alma, lo ke unos dizen el Sieten Sielo, el Nirvana, o el Ganeden, no ivamos mas tornar al mundo porke ya no teniamos de ser “provados”…. Konoseriyamos la GLORIA i bivyeriamos en la LUZ por siempre…. En otros biervos ser “Santos” de vedra a los Ojos del Di-o… Por seguro ke uvo unos ke lograron este nivel ma no somos i no puedemos ser los ke pueden desidar porke, “si o no”, komo, ken, kuando, ande etc…. Porke nasimos todos del Pekado Initial i somos tenidos responsavles de demonstrar ke mos esfuersimos tanto ke seres humanos para enalteser al grado maksimum muestra alma…. La unika razon de vinir al mundo ! El Di-o ke se apiyade de los malos i de los pekadores….. Porke los ke sufren en este mundo seran rekompensados en la Eternitad….

Me ekskuzo de ante mano delantre de los ke no pensan komo mi, ma es mi propria KONVIKSYON ke no se mizmo de ande me se enklavo en mi miente!

A kada uno su propria manera de pensar i “ver” las kozas….

[email protected]