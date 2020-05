Cuando un(a) joven está buscando formar su pareja, hay cuatro puntos primordiales que debe considerar: 1) Compartir los mismos valores, así será más fácil unirse. 2) Si el interesado es un dador, una persona que le gusta dar, porque es muy difícil convivir con un tipo egocéntrico. 3) Saber si es alguien que se ríe, alguien que es alegre, que puede ver el lado positivo de las cosas porque al fin y al cabo en la vida a veces hay dificultades. Si es alguien que puede reírse entonces es alguien con quién se podrá sobrellevar las dificultades más fácilmente. Finalmente, 4) debe haber “química” entre ellos, algo de atracción. Pero hay que saber que es factible que la química no siempre es algo instantáneo, a veces se requiere entrevistarse en varias ocasiones para detectarla. Tristemente, en el mundo ajeno al espíritu de la Torá muchas parejas se casan solamente por la química. Después de un tiempo se dan cuenta que el hombre no es dadivoso, no comparten los mismos valores, etc. Por eso, debemos enfocarnos primero en los primeros tres puntos.

Ahora, si el individuo ya está casado, debe olvidarse de todo lo anterior. Es muy común que la gente en un momento piensa, “me equivoqué, me casé con la mujer menos indicada”. Ahora, la pareja debe entender que todo proviene del Eterno, si está casada es por algo, así lo quiso D-s, antes de casarse el individuo debe hacer todo lo que está a su alcance para tomar la mejor decisión. Empero, una vez casados, ambos deben esforzarse de manera extrema en tener una buena relación. Claro que dentro de la Torá existe el concepto de la separación. Cada caso debe ser consultado con un experto.

Entonces, como individuo casado, ¿qué se hace para que la relación florezca? Primeramente, entender que la pareja es lo primero, todo lo demás, padres e hijos incluidos, están en segundo término. También es importante que cada uno esté sano, a veces no es posible tener una buena relación con el cónyuge cuando ése está cansado, le falta la energía para mantener una buena relación. Asimismo, es importante saber cómo manejar un desacuerdo. A veces es posible ceder. En otras ocasiones quizá se trata de algo tan fundamental que nadie quiera ceder. Lo mejor es tener a un tercero que pueda aconsejar. Ambos deben estar de acuerdo en dirigirse con un tío, un rab, un buen amigo, etc., para solucionar cualquier cosa que pueda surgir. Los dos deben estar de acuerdo desde un principio con quién se dirigirán. Puede ser que para asuntos monetarios un rab sea excelente y para preguntas de educación de los hijos haya otro rab experto en el tema. Es importante recordar que tener una vida armoniosa en la pareja trae la Presencia Divina, y eso es un beneficio para todo el Pueblo de Israel, no es algo particular de una sola pareja. Por eso nos incumbe tratar de mejorar nuestra relación con nuestro cónyuge.

[Todo lo antedicho aplica para hombres como para mujeres.]

Rab David Tugendhaft

Buena semana